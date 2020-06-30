Quais produtos são mais indicados para matar o coronavírus?

Quaternário de amônio

Esse é o método mais simples e que funciona muito bem contra o coronavírus. O sabão possui mecanismos de ação capazes de destruir o envelope do vírus, ou seja a camada protetora de gordura do coronavírus. O produto pode ser usado para lavar as mãos, limpar máscaras de proteção e alimentos com casca, por exemplo. Com um pano macio e úmido, o sabão também é indicado para limpar o celular, chaves, moedas e cartões. É importante procurar sempre por produtos liberados pela Anvisa e de boa procedência para que funcionem adequadamente. "Há muito sabão de produção caseira que não vai funcionar", alerta o infectologista Paulo Peçanha.

Para ser eficaz contra o coronavírus, o álcool - tanto líquido, quanto em gel - precisa ser 70%. A vantagem do líquido é que ele tem ação e secagem rápidas e não é corrosivo. É indicado para superfícies que precisam ser limpas com agilidade, como lugares de atendimento, por exemplo. O álcool é ativo contra o coronavírus, além de o vírus da gripe e bactérias. Ele também pode ser usado em panos ou pode ser borrifado em diversos tipos de materiais como couro, metal, plástico e tecido. É o mais indicado para limpar embalagens de alimentos que são comprados prontos.

O álcool em gel é mais indicado para as mãos por possuir uma formulação que resseca menos a pele. Além disso, o álcool em gel 70% prolonga a ação de proteção. "Enquanto o álcool líquido protege uma superfície por minutos, o em gel tem ação protetora por horas", compara o infectologista Paulo Peçanha.

O hipoclorito de sódio, conhecido também como cloro e água sanitária, é indicado por ser um produto de menor custo, capaz de eliminar o coronavírus. Ele mata tanto o coronavírus, como também outros vírus e bactérias. A solução é encontrada em alguns desinfetantes, por isso é sempre importante conferir se está presente na fórmula desses produtos. Ao usar em superfícies, deve ser diluído 200 ml para um litro de água. Pode ser usado em pisos, metais, louças, pias, entre outros. Nos alimentos com casca, a diluição é de 30 ml para um litro de água, podendo ficar de molho na solução por até 10 minutos e enxaguando em seguida. Mas o infectologista alerta: após a diluição, o uso deve ser imediato, pois o hipoclorito de sódio é inativado pela luz. Também deve-se evitar contato com a pele para não causar irritações.