Quais produtos são mais indicados para matar o coronavírus?

Com o avanço no número de infectados e mortos pela Covid-19, muito já foi falado sobre produtos para matar o coronavírus. Porém, as informações - muitas vezes propagadas na internet, nem sempre são verdadeiras. Veja na lista abaixo o que é mais indicado para limpar a casa, desinfetar objetos pessoais, embalagens e alimentos.
De acordo com um estudo realizado por pesquisadores de universidades e entidade de saúde dos Estados Unidos, o coronavírus (Covid-19) pode sobreviver até três dias em superfícies como chaves e cartões bancários, por exemplo. Mas, de acordo com o infectologista Lauro Ferreira Pinto, o vírus morre se a área passar por higienização.
O infectologista Paulo Peçanha explicou que o risco de contaminação, seja pelo ar ou através de superfícies, depende de fatores como: o tamanho da secreção infectada (como espirro, tosse e saliva) em que a pessoa teve contato; se a pessoa vai tocar nos olhos, nariz e boca após ter contato com a secreção, e se as superfícies contaminadas serão higienizadas logo após serem infectadas.
Embora os especialistas afirmem que o álcool 70% e as soluções com cloro são as mais eficazes contra o novo coronavírus, essas não são as únicas. O médico Paulo Peçanha, com base nas informações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), listou os produtos mais indicados para cada higienização:
Quaternário de amônio
Esse é o método mais simples e que funciona muito bem contra o coronavírus. O sabão possui mecanismos de ação capazes de destruir o envelope do vírus, ou seja a camada protetora de gordura do coronavírus. O produto pode ser usado para lavar as mãos, limpar máscaras de proteção e alimentos com casca, por exemplo. Com um pano macio e úmido, o sabão também é indicado para limpar o celular, chaves, moedas e cartões. É importante procurar sempre por produtos liberados pela Anvisa e de boa procedência para que funcionem adequadamente. "Há muito sabão de produção caseira que não vai funcionar", alerta o infectologista Paulo Peçanha.
Para ser eficaz contra o coronavírus, o álcool - tanto líquido, quanto em gel - precisa ser 70%. A vantagem do líquido é que ele tem ação e secagem rápidas e não é corrosivo. É indicado para superfícies que precisam ser limpas com agilidade, como lugares de atendimento, por exemplo. O álcool é ativo contra o coronavírus, além de o vírus da gripe e bactérias. Ele também pode ser usado em panos ou pode ser borrifado em diversos tipos de materiais como couro, metal, plástico e tecido. É o mais indicado para limpar embalagens de alimentos que são comprados prontos.
O álcool em gel é mais indicado para as mãos por possuir uma formulação que resseca menos a pele. Além disso, o álcool em gel 70% prolonga a ação de proteção. "Enquanto o álcool líquido protege uma superfície por minutos, o em gel tem ação protetora por horas", compara o infectologista Paulo Peçanha.
O hipoclorito de sódio, conhecido também como cloro e água sanitária, é indicado por ser um produto de menor custo, capaz de eliminar o coronavírus. Ele mata tanto o coronavírus, como também outros vírus e bactérias. A solução é encontrada em alguns desinfetantes, por isso é sempre importante conferir se está presente na fórmula desses produtos. Ao usar em superfícies, deve ser diluído 200 ml para um litro de água. Pode ser usado em pisos, metais, louças, pias, entre outros. Nos alimentos com casca, a diluição é de 30 ml para um litro de água, podendo ficar de molho na solução por até 10 minutos e enxaguando em seguida. Mas o infectologista alerta: após a diluição, o uso deve ser imediato, pois o hipoclorito de sódio é inativado pela luz. Também deve-se evitar contato com a pele para não causar irritações.
Presente em alguns desinfetantes e até em produtos farmacêuticos e cosméticos, o quaternário de amônio é indicado para limpar superfícies porque não corrói metais. Normalmente, é utilizado para limpeza de vias urbanas e transportes públicos. Mas é preciso cuidado, pois o produto pode irritar as vias aéreas. "Como ele tem um preço mais alto que os outros materiais indicados e possui menor ação contra vírus envelopados, como o coronavírus, as soluções com cloro e o álcool ainda são mais eficazes e utilizadas pela população em geral", explica o infectologista.
SEM COMPROVAÇÃO
Embora algumas pessoas já tenham ouvido falar em vinagre para limpezas contra o coronavírus, o infectologista Paulo Peçanha afirma que não há qualquer comprovação de que o produto tenha eficácia contra o vírus.
"Vinagre não funciona nesse sentido. O mesmo vale para os desinfetantes que garantem que matam germes, bactérias e fungos. Muitos podem até matar algumas bactérias e vírus, mas não há comprovação de eficácia contra o coronavírus. Por isso é sempre importante olhar a fórmula para saber quais possuem hipoclorito de sódio. Nesse caso, é mais seguro investir em álcool e soluções com cloro, sempre buscando produtos liberados pela Anvisa e de boa procedência", explica.