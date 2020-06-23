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Novos casos

SP bate novo recorde de mortes por coronavírus e chega a 13 mil óbitos

O secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann informou que entre a segunda-feira (22) e esta terça-feira (23), foram 434 novos óbitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 14:13

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 14:13

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo
Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
O secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, informou que o Estado atingiu a marca de 13.068 óbitos por causa da covid-19. Com o número atualizado, o Estado registra novo recorde de mortes contabilizadas em um dia: entre a segunda-feira, 22, e esta terça-feira, 23, foram 434 novos óbitos, um aumento de 3,44%.
O último recorde de mortes diárias no Estado havia sido marcado na quarta-feira, 17, com 389 óbitos.
Germann informou também que o Estado já registrou 229.475 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus.
Entre a segunda-feira e a terça, 7.502 novos pacientes foram contabilizados pelo sistema, um aumento de 3,38%.
Segundo o secretário, em entrevista no Palácio dos Bandeirantes, a taxa de ocupação dos leitos do Estado é de 65,7% e na região metropolitana da capital, de 68,8%.

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