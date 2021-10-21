Quais as consequências quando os pais brigam na frente dos filhos?

Não existe uma relação duradoura sem algumas divergências. É normal que casais discutam uma vez ou outra, seja por motivos importantes relacionados à vida a dois ou até mesmo por razões triviais, como ciúmes ou falta de atenção. Mas, quando tem filhos na relação, como enfrentar essas situações sem magoá-los?
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, da CBN Vitória, a psicóloga e comentarista do quadro CBN e a Família, Adriana Müller, explicou que todo casal vive alguns dilemas e nem sempre concordam em todos os assuntos, mas é preciso ter cuidado com os filhos, principalmente quando são crianças. Segundo ela, eles não entendem o mundo dos adultos e consideram muito a autoridade dos pais.
A psicóloga disse que quando as crianças não entendem algo, elas ficam reféns da situação e acabam absorvendo além daquilo que é dito e visto. “É melhor deixar para conversar sobre assuntos delicados longe dos pequenos”, explicou Adriana. Confira a entrevista na íntegra:
Entrevista com a comentarista Adriana Müller, do CBN e a Família
Segundo a especialista, quando a base que deveria sustentar as relações familiares em um lar é frágil, os pequenos entendem que os pais não estão felizes e podem desenvolver distúrbios de comportamento e doenças.
"Quando essa criança vê os pais brigando, o ambiente se torna inseguro para ela, contribuindo para reações como ansiedade, agressividade e dificuldades de relacionamento"
Adriana sugere que, caso a briga seja flagrada pelos filhos, o casal deve parar, respirar e explicar a situação para os pequenos, destacando que eles não têm culpa nem relação com o que aconteceu e, da maneira mais simplificada possível, comentar o que houve e como vão resolver o caso.
"Os problemas conjugais não devem ser nem negados e nem adiados. Pelo contrário, devem ser sempre resolvidos, com os adultos assumindo suas responsabilidades diante da situação enfrentada e, ao mesmo tempo, monitorando e controlando suas emoções para resolver os conflitos de forma mais assertiva", destacou.
A psicóloga deixou claro que é importante que os filhos saibam que pessoas divergem em diversos pontos e assuntos durante a vida, e entendam a importância de todos se sentirem ouvidos, respeitados, com espaço individual. "Os pais ensinam muito aos filhos quando conseguem resolver seus desentendimentos de forma respeitosa, com diálogo, servindo de modelo de relacionamento saudável para os pequenos", finalizou.