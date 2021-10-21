Quais as consequências quando os pais brigam na frente dos filhos?

Casal deve evitar falar sobre assuntos delicados na frente dos filhos, alerta psicóloga Crédito: Mohamed Hassan | Pixabay

Não existe uma relação duradoura sem algumas divergências. É normal que casais discutam uma vez ou outra, seja por motivos importantes relacionados à vida a dois ou até mesmo por razões triviais, como ciúmes ou falta de atenção. Mas, quando tem filhos na relação, como enfrentar essas situações sem magoá-los?

quadro CBN e a Família, Adriana Müller, explicou que todo casal vive alguns dilemas e nem sempre concordam em todos os assuntos, mas é preciso ter cuidado com os filhos, principalmente quando são crianças. Segundo ela, eles não entendem o mundo dos adultos e consideram muito a autoridade dos pais. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, da CBN Vitória , a psicóloga e comentarista do, Adriana Müller, explicou que todo casal vive alguns dilemas e nem sempre concordam em todos os assuntos, mas é preciso ter cuidado com os filhos, principalmente quando são crianças. Segundo ela, eles não entendem o mundo dos adultos e consideram muito a autoridade dos pais.

A psicóloga disse que quando as crianças não entendem algo, elas ficam reféns da situação e acabam absorvendo além daquilo que é dito e visto. “É melhor deixar para conversar sobre assuntos delicados longe dos pequenos”, explicou Adriana. Confira a entrevista na íntegra:

Your browser does not support the audio element. Entrevista com a comentarista Adriana Müller, do CBN e a Família

Segundo a especialista, quando a base que deveria sustentar as relações familiares em um lar é frágil, os pequenos entendem que os pais não estão felizes e podem desenvolver distúrbios de comportamento e doenças.

"Quando essa criança vê os pais brigando, o ambiente se torna inseguro para ela, contribuindo para reações como ansiedade, agressividade e dificuldades de relacionamento" Adriana Müller - Psicóloga e comentarista da CBN Vitória

Adriana sugere que, caso a briga seja flagrada pelos filhos, o casal deve parar, respirar e explicar a situação para os pequenos, destacando que eles não têm culpa nem relação com o que aconteceu e, da maneira mais simplificada possível, comentar o que houve e como vão resolver o caso.

"Os problemas conjugais não devem ser nem negados e nem adiados. Pelo contrário, devem ser sempre resolvidos, com os adultos assumindo suas responsabilidades diante da situação enfrentada e, ao mesmo tempo, monitorando e controlando suas emoções para resolver os conflitos de forma mais assertiva", destacou.