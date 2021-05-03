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Processos de divórcio e guarda dos filhos podem ser feitos pelo WhatsApp na Serra

Ações relacionadas à vara da família, como divórcio consensual, pensão alimentícia e guarda de filhos, entre outros, podem ser feitos por WhatsApp no município. O serviço é ofertado pela Casa do Cidadão

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 11:06

Publicado em 

03 mai 2021 às 11:06
Com a pandemia, cartórios passaram a realizar divórcios virtualmente, em alguns casos
Processos de vara de família, como divórcios, podem ser feitos pelo WhatsApp na Serra  Crédito: Divulgação
A Prefeitura da Serra divulgou que os processos relacionados à vara da família, como divórcio consensual, pensão alimentícia e guarda de filhos, entre outros, podem ser feitos por WhatsApp no município. O serviço é ofertado pela Casa do Cidadão.
De acordo com a prefeitura, esse foi o caso do funcionário público, Francisco Lima, que fez todo o processo de divórcio consensual on-line. “Entrei em contato e fui atendido rapidamente. Enviamos os documentos pelo WhatsApp. Tudo foi feito de forma remota e foi bem rápido. Fiquei muito satisfeito’, pontuou Lima
A secretária de Direitos Humanos da Serra, Gracimeri Gaviorno, ponderou que o acesso à assistência judiciária municipal gratuita é um serviço essencial para cuidar dos cidadãos e cidadãs serranos que mais estão precisando neste momento.
O cidadão também pode fazer o agendamento para o atendimento presencial, no site da prefeitura ou pelo telefone 3252-7231, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas, ou no e-mail [email protected].
Para ter acesso a essa assistência jurídica, o solicitante deve ser morador da Serra, ter renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$ 3.300) e patrimônio até 180 salários mínimos.

SAIBA MAIS SOBRE O ATENDIMENTO

Atendimento: Pelo WhatsApp, nos telefones (27) 98862-6841 / (27) 99795-7445 / (27) 99864-0434 / (27) 99750-6064
  • Serviços: 
  • Conversão de Separação em Divórcio; 
  • Pensão Alimentícia, 
  • Oferta de Alimentos; 
  • Execução de alimentos; 
  • Guarda; 
  • Adoção; 
  • Investigação e Negatória de Paternidade; 
  • Retificação de Registro Civil; 
  • Tutela; 
  • Curatela; 
  • Reconhecimento e Dissolução de União Estável; 
  • Regulamentação de Visita; 
  • Regulamentação de Guarda

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Divórcio Justiça Serra Família Prefeitura da Serra
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