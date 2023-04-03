Prometidas para 1° de abril, câmeras de Cachoeiro seguem sem funcionar

As câmeras de videomonitoramento que estão desde junho de 2022 sem funcionar em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, que teriam o serviço retomado até o último dia 1º, tiveram um novo adiamento e só devem voltar a operar em junho deste ano, segundo a prefeitura. O sistema era operado por meio de convênio, que não foi renovado. Com a nova contratação do serviço, o município passará de 72 para 275 câmeras.
Segundo o subsecretário Municipal de Segurança de Cachoeiro de Itapemirim, capitão Almeida, o prazo era apenas uma estimativa. Ele garantiu que a empresa está na fase final de instalação das câmeras, mas destacou que a administração municipal ainda depende de retorno de outros órgãos.
“Foi feito uma previsão para 1º de abril, mas não foi cumprido. Porém, a empresa está dentro do processo de contratação. Era 30 dias para começar os trabalhos e 120, para executar o serviço, o que vai até meados de junho. Hoje, Temos 40% das câmeras com energia, dependemos de autorização do DER-ES (Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo), Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), e estamos em processo junto à EDP, executando os serviços aos poucos”, explicou.
Apesar da justificativa, o assistente comercial Heber Souza disse que não concorda. Para ele, a segurança dos cidadãos deveria ser prioridade. “Infelizmente, a segurança fica em último lugar pelos nossos políticos para nosso povo. A insegurança está grande. Várias pessoas já sofreram assalto no centro, e sem funcionar não tem como os agentes verem”, analisou o morador.
De acordo com a prefeitura, ao todo serão na cidade 275 câmeras operando na região central e nos distritos de Cachoeiro de Itapemirim. Desse total, cerca de 110 já estão instaladas e passando por testes.
Sobre a liberação para funcionar nas vias estaduais e federais, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) disse que como órgão responsável por autorizar a utilização por terceiros da faixa de domínio (Lei 10.782/17), solicitou ajustes no projeto enviado pela empresa e aguarda seu retorno.
Já o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) afirma que não tem pendente nenhuma liberação por parte desta autarquia com relação aos equipamentos do Cerco Eletrônico em Cachoeiro do Itapemirim.
Quanto ao fornecimento de energia aos pontos de câmeras, a concessionária EDP também foi procurada, mas não houve resposta até a publicação desta matéria.