Prometidas para 1° de abril, câmeras de Cachoeiro seguem sem funcionar

As câmeras de videomonitoramento estão desde junho de 2022 sem funcionar em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Matheus Martins

Segundo o subsecretário Municipal de Segurança de Cachoeiro de Itapemirim, capitão Almeida, o prazo era apenas uma estimativa. Ele garantiu que a empresa está na fase final de instalação das câmeras, mas destacou que a administração municipal ainda depende de retorno de outros órgãos.

“Foi feito uma previsão para 1º de abril, mas não foi cumprido. Porém, a empresa está dentro do processo de contratação. Era 30 dias para começar os trabalhos e 120, para executar o serviço, o que vai até meados de junho. Hoje, Temos 40% das câmeras com energia, dependemos de autorização do DER-ES (Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo), Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), e estamos em processo junto à EDP, executando os serviços aos poucos”, explicou.

Apesar da justificativa, o assistente comercial Heber Souza disse que não concorda. Para ele, a segurança dos cidadãos deveria ser prioridade. “Infelizmente, a segurança fica em último lugar pelos nossos políticos para nosso povo. A insegurança está grande. Várias pessoas já sofreram assalto no centro, e sem funcionar não tem como os agentes verem”, analisou o morador.

De acordo com a prefeitura, ao todo serão na cidade 275 câmeras operando na região central e nos distritos de Cachoeiro de Itapemirim. Desse total, cerca de 110 já estão instaladas e passando por testes.

Sobre a liberação para funcionar nas vias estaduais e federais, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) disse que como órgão responsável por autorizar a utilização por terceiros da faixa de domínio (Lei 10.782/17), solicitou ajustes no projeto enviado pela empresa e aguarda seu retorno.

Já o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) afirma que não tem pendente nenhuma liberação por parte desta autarquia com relação aos equipamentos do Cerco Eletrônico em Cachoeiro do Itapemirim.