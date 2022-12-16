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Tragédia em Aracruz

Professora de inglês baleada em ataque a escolas em Aracruz recebe alta

Degina Fernandes, de 37 anos, passou mais de 20 dias no Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. A informação sobre a alta foi confirmada pelo boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 18:57

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

16 dez 2022 às 18:57
Professora de inglês baleada em ataque a escolas em Aracruz recebe alta
Professora de inglês baleada em ataque a escolas em Aracruz recebe alta Crédito: Leitor | A Gazeta
A professora de inglês Degina Fernandes, de 37 anos, baleada durante o ataque a duas escolas de Aracruz, no Norte do Estado, recebeu alta do Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra, nesta sexta-feira (16). A informação foi confirmada pelo boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado nesta tarde.
A professora passou cerca de duas semanas internada, em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do hospital. No dia 8 deste mês, ela apresentou melhora e pode deixar a UTI.
Degina foi uma das 12 pessoas feridas durante o ataque, que deixou outras 4 pessoas mortas. O crime ocorreu na manhã do dia 25 de novembro, quando um atirador, de 16 anos, invadiu a Primo Bitti e uma escola particular de Coqueiral de Aracruz e atirou contra alunos e professores.

Duas vítimas seguem internadas

Outra professora, de 51 anos, que está no mesmo hospital que Degina, que não teve o nome informado, pediu que informações sobre o estado de saúde dela não fossem mais repassadas pela Sesa.
Além da professora, a estudante Thais Pessotti da Silva, de 14 anos, também continua internada no Hospital Infantil de Vitória. A ultima atualização sobre o estado de saúde da aloescente, passada no dia 7 de deste mês, informa que Thais havia deixado a UTI.

Ataque deixou 4 mortos

Na sexta-feira (25), ainda no local do crime, três pessoas foram mortas: duas professoras e uma estudante. Depois, durante a tarde de sábado (26), a quarta vítima, também docente, morreu. Ela chegou a passar por uma cirurgia no Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra, mas não resistiu.
  • Cybelle Passos Bezerra, de 45 anos
  • Maria da Penha Banhos, de 48 anos 
  • Selena Sagrillo Zuccolotto, de 12 anos 
  • Flávia Amboss Merçon Leonardo, de 38 anos
Selena Sagrillo, Maria da Penha Banhos, Cybelle Bezerra e Flavia Amoss, vítimas do ataque a escolas em Aracruz
Selena Sagrillo, Maria da Penha Banhos, Cybelle Bezerra e Flavia Amoss, vítimas do ataque a escolas em Aracruz Crédito: Reprodução

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