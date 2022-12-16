Professora de inglês baleada em ataque a escolas em Aracruz recebe alta Crédito: Leitor | A Gazeta

A professora de inglês Degina Fernandes, de 37 anos, baleada durante o ataque a duas escolas de Aracruz, no Norte do Estado , recebeu alta do Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra, nesta sexta-feira (16). A informação foi confirmada pelo boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado nesta tarde.

Degina foi uma das 12 pessoas feridas durante o ataque, que deixou outras 4 pessoas mortas. O crime ocorreu na manhã do dia 25 de novembro, quando um atirador, de 16 anos, invadiu a Primo Bitti e uma escola particular de Coqueiral de Aracruz e atirou contra alunos e professores.

Duas vítimas seguem internadas

Outra professora, de 51 anos, que está no mesmo hospital que Degina, que não teve o nome informado, pediu que informações sobre o estado de saúde dela não fossem mais repassadas pela Sesa.

Ataque deixou 4 mortos

Na sexta-feira (25), ainda no local do crime, três pessoas foram mortas: duas professoras e uma estudante. Depois, durante a tarde de sábado (26), a quarta vítima, também docente, morreu. Ela chegou a passar por uma cirurgia no Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra, mas não resistiu.

Cybelle Passos Bezerra, de 45 anos

Maria da Penha Banhos, de 48 anos

Selena Sagrillo Zuccolotto, de 12 anos

Flávia Amboss Merçon Leonardo, de 38 anos