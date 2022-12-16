Professora de inglês baleada em ataque a escolas em Aracruz recebe alta

A professora de inglês Degina Fernandes, de 37 anos, baleada durante o ataque a duas escolas de Aracruz, no Norte do Estado, recebeu alta do Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra, nesta sexta-feira (16). A informação foi confirmada pelo boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado nesta tarde.
A professora passou cerca de duas semanas internada, em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do hospital. No dia 8 deste mês, ela apresentou melhora e pode deixar a UTI.
Degina foi uma das 12 pessoas feridas durante o ataque, que deixou outras 4 pessoas mortas. O crime ocorreu na manhã do dia 25 de novembro, quando um atirador, de 16 anos, invadiu a Primo Bitti e uma escola particular de Coqueiral de Aracruz e atirou contra alunos e professores.
Duas vítimas seguem internadas
Outra professora, de 51 anos, que está no mesmo hospital que Degina, que não teve o nome informado, pediu que informações sobre o estado de saúde dela não fossem mais repassadas pela Sesa.
Além da professora, a estudante Thais Pessotti da Silva, de 14 anos, também continua internada no Hospital Infantil de Vitória. A ultima atualização sobre o estado de saúde da aloescente, passada no dia 7 de deste mês, informa que Thais havia deixado a UTI.
Ataque deixou 4 mortos
Na sexta-feira (25), ainda no local do crime, três pessoas foram mortas: duas professoras e uma estudante. Depois, durante a tarde de sábado (26), a quarta vítima, também docente, morreu. Ela chegou a passar por uma cirurgia no Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra, mas não resistiu.
- Cybelle Passos Bezerra, de 45 anos
- Maria da Penha Banhos, de 48 anos
- Selena Sagrillo Zuccolotto, de 12 anos
- Flávia Amboss Merçon Leonardo, de 38 anos