Professor pode ser amigo de aluno? Veja cuidados para ter na relação

Professor deve ficar atento aos limites no tratamento com os alunos Crédito: Pexels

Uma relação extremamente importante para qualquer estudante, independentemente da idade ou grau de formação, é a estabelecida com o educador. Entretanto, em alguns casos, a interação entre as duas partes pode se tornar cada vez mais próxima, até saindo do ambiente escolar. Diante dessa situação, surge a pergunta: professor pode ser amigo de aluno?

Meu Filho na Escola, explica que é sempre necessário que a relação seja cordial e o educador deve saber escutar, mas é preciso diferenciar o professor, que tem uma figura de líder, do aluno, que está em busca do conhecimento. Ouça a entrevista na íntegra: Em entrevista ao jornalista Mário Bonella, apresentador do programa CBN Cotidiano, da CBN Vitória , a educadora Juliana Santos, comentarista do quadro, explica que é sempre necessário que a relação seja cordial e o educador deve saber escutar, mas é preciso diferenciar o professor, que tem uma figura de líder, do aluno, que está em busca do conhecimento.

Your browser does not support the audio element. Entrevista com Juliana Santos, comentarista do quadro Meu Filho na Escola

Segundo a especialista, é necessário estabelecer um limite das ações e falas direcionadas aos alunos em sala de aula, sempre prestando atenção por qual imagem o educador deseja ser lembrado. "Quando o professor começa a colocar a sua pessoalidade nos casos explicados na sala de aula é disposta uma abertura para a vida pessoal. Portanto, é preciso impor um limite", explica.

Juliana ressalta que as relações envolvendo os dois lados são sempre um tema delicado e geram inúmeras reflexões, como a deixa para uma discussão moral acerca do valor da verdade e do papel das normas e regras. "O dilema de 'aceitar' ou 'não aceitar' um convite para uma festa de alunos, ou comemorações extracurriculares, cabe mais à consciência de cada educador. Eu posso não aceitar por ter determinados princípios, mas outros colegas aceitariam", destaca.

"O educador deve ter consciência de que os alunos vão comentar as ações em uma festa e em eventos que ocorrem fora das paredes da escola, da sala de aula" Juliana Santos - Educadora e comentarista do quadro Meu Filho na Escola