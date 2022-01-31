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Educação

Professor pode ser amigo de aluno? Veja cuidados para ter na relação

Segundo especialista, é preciso manter relação cordial, mas ter atenção aos limites no relacionamento com os estudantes, tanto em sala de aula, quanto fora do ambiente escolar
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

31 jan 2022 às 20:04

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 20:04

Professor durante aula na faculdade
Professor deve ficar atento aos limites no tratamento com os alunos Crédito: Pexels
Uma relação extremamente importante para qualquer estudante, independentemente da idade ou grau de formação, é a estabelecida com o educador. Entretanto, em alguns casos, a interação entre as duas partes pode se tornar cada vez mais próxima, até saindo do ambiente escolar. Diante dessa situação, surge a pergunta: professor pode ser amigo de aluno?
Em entrevista ao jornalista Mário Bonella, apresentador do programa CBN Cotidiano, da CBN Vitória, a educadora Juliana Santos, comentarista do quadro Meu Filho na Escola, explica que é sempre  necessário que a relação seja cordial e o educador deve saber escutar, mas é preciso diferenciar o professor, que tem uma figura de líder, do aluno, que está em busca do conhecimento. Ouça a entrevista na íntegra:
Entrevista com Juliana Santos, comentarista do quadro Meu Filho na Escola
Segundo a especialista, é necessário estabelecer um limite das ações e falas direcionadas aos alunos em sala de aula, sempre prestando atenção por qual imagem o educador deseja ser lembrado. "Quando o professor começa a colocar a sua pessoalidade nos casos explicados na sala de aula é disposta uma abertura para a vida pessoal. Portanto, é preciso impor um limite", explica. 
Juliana ressalta que as relações envolvendo os dois lados são sempre um tema delicado e geram inúmeras reflexões, como a deixa para uma discussão moral acerca do valor da verdade e do papel das normas e regras. "O dilema de 'aceitar' ou 'não aceitar' um convite para uma festa de alunos, ou comemorações extracurriculares, cabe mais à consciência de cada educador. Eu posso não aceitar por ter determinados princípios, mas outros colegas aceitariam", destaca. 
"O educador deve ter consciência de que os alunos vão comentar as ações em uma festa e em eventos que ocorrem fora das paredes da escola, da sala de aula"
Juliana Santos - Educadora e comentarista do quadro Meu Filho na Escola
A educadora destaca ainda que, em tempos em que boa parte das relações de amizade ocorrem no mundo virtual, professores também precisam estar preparados para interagirem adequadamente com seus alunos nas redes sociais. "A relação pedagógica deve permanecer no meio virtual também, mas sempre com cuidado nas interações e falas tratadas no ambiente. Hoje em dia, algumas instituições de ensino também estabelecem limites essa relação", conclui. 

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