Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Procurador de Justiça recolhe 7 garrafas com pinos de cocaína em praia do ES

Além dos pinos, ele também encontrou vidrinhos de loló; o material foi recolhido na faixa de areia da Praia da Costa , em Vila Velha, durante caminhadas matinais
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

01 ago 2022 às 11:04

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 11:04

Em um período de seis meses de caminhadas realizadas na Praia da Costa, em Vila Velha, o procurador do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Sócrates de Souza, que atua há mais de 30 anos na área criminal, recolheu e conseguiu encher sete garrafas pet com pinos de cocaína e vidrinhos de loló.
O material, que é utilizado para acondicionar as drogas, foi recolhido entre os meses de julho e dezembro de 2021, durante as caminhadas matinais que ele realiza na praia.
"Comecei a observar uma quantidade expressiva de pinos de cocaína na areia e vidrinhos de loló na faixa mais próxima ao calçadão. Em alguns dias, em uma caminhada, conseguia encher uma garrafa pet de água."
Sócrates de Souza - Procurador do MPES
O trecho onde o material era recolhido foi mapeado entre as ruas Champagnat e a XV de Novembro, sempre próximo à praia. A amostra era recolhida após a varrição realizada pela prefeitura. "O que me leva a crer que a quantidade que é jogada na areia é muito grande", relata.
Procurador de Justiça do MPES enche garrafas pet com pinos de cocaína e frascos de loló recolhidos na Praia da Costa, em Vila Velha
Procurador Sócrates de Souza enche garrafas pet com pinos de cocaína recolhidos em praia Crédito: Vitor Jubini

DELIVERY DE DROGAS

O procurador conta ainda que, na região, é possível acompanhar a existência de um delivery de drogas. “A droga é consumida por quem traz, mas o risco de ser flagrado no trajeto força a entrega aqui, através de delivery, por moto ou carro. O que demonstra que não se importam mais em fazer a entrega em local de grande movimento de pessoas”, relata.
Ele observa que o material que recolhe não representa nada diante do volume de drogas movimentado na praia. “Estamos diante de uma situação quase que incontornável, em que ou o Estado age na prevenção e controle ou logo teremos uma sociedade totalmente dependente de drogas”, desabafa Sócrates.
Procurador de Justiça do MPES, Sócrates de Souza, enche garrafas pet com pinos de cocaína e frascos de loló recolhidos na Praia da Costa, em Vila Velha
Garrafas pet com pinos de cocaína e frascos de loló recolhidos em praia Crédito: Vitor Jubini

RELATO EM EVENTO DE COMBATE AO TRÁFICO

O relato do procurador Sócrates foi feito durante evento realizado no Ministério Público do Espírito Santo (MPES), realizado no dia 1º de julho, dia internacional de combate ao tráfico de drogas.
No encontro, foi apresentada para as forças de segurança — compostas por representantes das polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal, promotores de justiça, procuradores e juízes — a estruturação das organizações criminosas que atuam no Estado.
Um dos relatos é de que pelo menos 10 mil pessoas atuam como faccionados e colaboradores na maior organização criminosa do Espírito Santo, o Primeiro Comando de Vitória, o PCV. Muitos deles estão detidos no sistema prisional capixaba e outros em liberdade, atuando com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção de agentes públicos, entre outros crimes.

Veja Também

Maior facção criminosa do ES reúne 10 mil pessoas, de traficantes a advogados

DESCARTE DE PINOS DE COCA EM RESTAURANTE

Em julho, a coluna de Leonel Ximenes informou que um restaurante em Vitória instalou, no banheiro, uma caixa para descarte dos pinos de cocaína. Decisão tomada pelo proprietário do comércio após ter o vaso do banheiro do estabelecimento entupido com pinos.
O depósito de pinos de cocaína instalado no banheiro de um restaurante em Vitória
O depósito de pinos de cocaína instalado no banheiro de um restaurante em Vitória Crédito: Foto do leitor
Posteriormente, os policiais do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil do Espírito Santo (Denarc) foram ao local, mas a caixa já havia sido retirada.
Os pinos de cocaína também ajudam a entupir as redes de esgoto da Serra. A empresa que cuida do saneamento básico no município retirou centenas de pinos  durante uma operação de limpeza nos bairros Barcelona, Novo Horizonte e Novo Porto Canoa.

Veja Também

Restaurante em Vitória instala caixa para descarte de pinos de cocaína

Até pinos de cocaína ajudam a entupir as redes de esgoto da Serra

Polícia vai até restaurante que instalou caixa para pino de cocaína no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

MPES Vila Velha Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Perseguição termina com moto invadindo loja no Centro de Vitória
Imagem de destaque
'Arregona', diz Jordana para Gabriela em bate-boca após a Prova do Anjo
Imagem de destaque
Passageiro causa confusão e ameaça motorista do Transcol com punhal na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados