Procurador de Justiça recolhe 7 garrafas com pinos de cocaína em praia do ES

Em um período de seis meses de caminhadas realizadas na Praia da Costa, em Vila Velha, o procurador do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Sócrates de Souza, que atua há mais de 30 anos na área criminal, recolheu e conseguiu encher sete garrafas pet com pinos de cocaína e vidrinhos de loló.

O material, que é utilizado para acondicionar as drogas, foi recolhido entre os meses de julho e dezembro de 2021, durante as caminhadas matinais que ele realiza na praia.

"Comecei a observar uma quantidade expressiva de pinos de cocaína na areia e vidrinhos de loló na faixa mais próxima ao calçadão. Em alguns dias, em uma caminhada, conseguia encher uma garrafa pet de água." Sócrates de Souza - Procurador do MPES

O trecho onde o material era recolhido foi mapeado entre as ruas Champagnat e a XV de Novembro, sempre próximo à praia. A amostra era recolhida após a varrição realizada pela prefeitura. "O que me leva a crer que a quantidade que é jogada na areia é muito grande", relata.

Procurador Sócrates de Souza enche garrafas pet com pinos de cocaína recolhidos em praia Crédito: Vitor Jubini

DELIVERY DE DROGAS

O procurador conta ainda que, na região, é possível acompanhar a existência de um delivery de drogas. “A droga é consumida por quem traz, mas o risco de ser flagrado no trajeto força a entrega aqui, através de delivery, por moto ou carro. O que demonstra que não se importam mais em fazer a entrega em local de grande movimento de pessoas”, relata.

Ele observa que o material que recolhe não representa nada diante do volume de drogas movimentado na praia. “Estamos diante de uma situação quase que incontornável, em que ou o Estado age na prevenção e controle ou logo teremos uma sociedade totalmente dependente de drogas”, desabafa Sócrates.

Garrafas pet com pinos de cocaína e frascos de loló recolhidos em praia Crédito: Vitor Jubini

RELATO EM EVENTO DE COMBATE AO TRÁFICO

No encontro, foi apresentada para as forças de segurança — compostas por representantes das polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal, promotores de justiça, procuradores e juízes — a estruturação das organizações criminosas que atuam no Estado.

Um dos relatos é de que pelo menos 10 mil pessoas atuam como faccionados e colaboradores na maior organização criminosa do Espírito Santo , o Primeiro Comando de Vitória, o PCV. Muitos deles estão detidos no sistema prisional capixaba e outros em liberdade, atuando com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção de agentes públicos, entre outros crimes.

DESCARTE DE PINOS DE COCA EM RESTAURANTE

Em julho, a coluna de Leonel Ximenes informou que um restaurante em Vitória instalou, no banheiro, uma caixa para descarte dos pinos de cocaína. Decisão tomada pelo proprietário do comércio após ter o vaso do banheiro do estabelecimento entupido com pinos.