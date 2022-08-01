Procurador de Justiça recolhe 7 garrafas com pinos de cocaína em praia do ES

Em um período de seis meses de caminhadas realizadas na Praia da Costa, em Vila Velha, o procurador do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Sócrates de Souza, que atua há mais de 30 anos na área criminal, recolheu e conseguiu encher sete garrafas pet com pinos de cocaína e vidrinhos de loló.
O material, que é utilizado para acondicionar as drogas, foi recolhido entre os meses de julho e dezembro de 2021, durante as caminhadas matinais que ele realiza na praia.
"Comecei a observar uma quantidade expressiva de pinos de cocaína na areia e vidrinhos de loló na faixa mais próxima ao calçadão. Em alguns dias, em uma caminhada, conseguia encher uma garrafa pet de água."
O trecho onde o material era recolhido foi mapeado entre as ruas Champagnat e a XV de Novembro, sempre próximo à praia. A amostra era recolhida após a varrição realizada pela prefeitura. "O que me leva a crer que a quantidade que é jogada na areia é muito grande", relata.
DELIVERY DE DROGAS
O procurador conta ainda que, na região, é possível acompanhar a existência de um delivery de drogas. “A droga é consumida por quem traz, mas o risco de ser flagrado no trajeto força a entrega aqui, através de delivery, por moto ou carro. O que demonstra que não se importam mais em fazer a entrega em local de grande movimento de pessoas”, relata.
Ele observa que o material que recolhe não representa nada diante do volume de drogas movimentado na praia. “Estamos diante de uma situação quase que incontornável, em que ou o Estado age na prevenção e controle ou logo teremos uma sociedade totalmente dependente de drogas”, desabafa Sócrates.
RELATO EM EVENTO DE COMBATE AO TRÁFICO
O relato do procurador Sócrates foi feito durante evento realizado no Ministério Público do Espírito Santo (MPES), realizado no dia 1º de julho, dia internacional de combate ao tráfico de drogas.
No encontro, foi apresentada para as forças de segurança — compostas por representantes das polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal, promotores de justiça, procuradores e juízes — a estruturação das organizações criminosas que atuam no Estado.
Um dos relatos é de que pelo menos 10 mil pessoas atuam como faccionados e colaboradores na maior organização criminosa do Espírito Santo, o Primeiro Comando de Vitória, o PCV. Muitos deles estão detidos no sistema prisional capixaba e outros em liberdade, atuando com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção de agentes públicos, entre outros crimes.
DESCARTE DE PINOS DE COCA EM RESTAURANTE
Em julho, a coluna de Leonel Ximenes informou que um restaurante em Vitória instalou, no banheiro, uma caixa para descarte dos pinos de cocaína. Decisão tomada pelo proprietário do comércio após ter o vaso do banheiro do estabelecimento entupido com pinos.
Posteriormente, os policiais do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil do Espírito Santo (Denarc) foram ao local, mas a caixa já havia sido retirada.
Os pinos de cocaína também ajudam a entupir as redes de esgoto da Serra. A empresa que cuida do saneamento básico no município retirou centenas de pinos durante uma operação de limpeza nos bairros Barcelona, Novo Horizonte e Novo Porto Canoa.