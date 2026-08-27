Processos contra servidores: Sedu abre cinco PADs por mês em 2026

A média nos sete primeiros meses de 2026 é de 5,3 processos instaurados por mês, acima da registrada em anos anteriores. Em 2025, a média foi de 3,5 PADs por mês, totalizando 42 casos em 12 meses; em 2024, foram 41 procedimentos, com média de 3,4 por mês; e, em 2023, foram 31 processos instaurados pela Sedu, o que corresponde a 2,6 investigações abertas por mês.





Para a Secretaria de Educação, o quantitativo de PADs instaurados de janeiro a julho de 2026 não está necessariamente relacionado ao aumento de irregularidades. A Sedu avalia que esse crescimento se deve também ao aprimoramento dos mecanismos de recebimento de denúncias, incluindo as melhorias no sistema da Ouvidoria-Geral do Estado, que passou a direcionar as demandas para setores especializados, ampliando o acesso da população e a capacidade de tratamento das manifestações.





Mas a secretaria não informou quais seriam as denúncias mais investigadas pelos processos administrativos. Pontuou, apenas, que a maior parte delas se refere a servidores temporários. A Sedu também explicou que não existe um prazo médio para as investigações. Cada PAD é conduzido de acordo com suas especificidades, garantindo a adequada instrução processual até a conclusão da investigação.