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Processo Administrativo

Processos contra servidores: Sedu abre cinco PADs por mês em 2026

Foram 37 procedimentos instaurados entre janeiro e julho, média de 5,3 por mês; em 2025, foram 42 ao longo de todo o ano

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 09:32

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

27 ago 2026 às 09:32

Com cerca de cinco Processos Administrativos Disciplinares (PADs) instaurados por mês, 2026 já é, nos últimos quatro, o que apresenta a maior média de procedimentos abertos pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu). Desde 2023, 151 processos foram instaurados pela pasta, sendo 37 deles entre janeiro e julho deste ano. Atualmente, a maior parte desses PADs é contra servidores temporários.

Desde 2023, a Secretaria de Educação (Sedu) do Espírito Santo abriu 151 processos administrativos disciplinares contra servidores, sendo a maioria dos processos contra servidores temporários. Carlos Alberto Silva

A média nos sete primeiros meses de 2026 é de 5,3 processos instaurados por mês, acima da registrada em anos anteriores. Em 2025, a média foi de 3,5 PADs por mês, totalizando 42 casos em 12 meses; em 2024, foram 41 procedimentos, com média de 3,4 por mês; e, em 2023, foram 31 processos instaurados pela Sedu, o que corresponde a 2,6 investigações abertas por mês.

Para a Secretaria de Educação, o quantitativo de PADs instaurados de janeiro a julho de 2026 não está necessariamente relacionado ao aumento de irregularidades. A Sedu avalia que esse crescimento se deve também ao aprimoramento dos mecanismos de recebimento de denúncias, incluindo as melhorias no sistema da Ouvidoria-Geral do Estado, que passou a direcionar as demandas para setores especializados, ampliando o acesso da população e a capacidade de tratamento das manifestações.

Mas a secretaria não informou quais seriam as denúncias mais investigadas pelos processos administrativos. Pontuou, apenas, que a maior parte delas se refere a servidores temporários. A Sedu também explicou que não existe um prazo médio para as investigações. Cada PAD é conduzido de acordo com suas especificidades, garantindo a adequada instrução processual até a conclusão da investigação.

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Além das denúncias recebidas pela Ouvidoria, a Sedu também realiza suas próprias apurações. Recentemente, A Gazeta divulgou um desses casos, envolvendo um ex-professor que teria apresentado um diploma falso de graduação no processo de contratação temporária celebrado em 2024. Após auditorias documentais que confirmaram a irregularidade, os contratos com o ex-servidor foram encerrados pela Sedu.


Essas auditorias são procedimentos permanentes realizados pela secretaria com o intuito de assegurar a legalidade, a transparência e a regularidade dos processos de contratação, não estando relacionadas a qualquer operação específica ou excepcional. Por conta desses procedimentos, em 2015, servidores do Estado, incluindo alguns da Secretaria de Educação, foram exonerados por uso de diplomas falsificados.

Corregedoria

A Sedu disse, ainda, que os 151 processos abertos desde 2023 evidenciam a atuação contínua da Corregedoria no fortalecimento da integridade, da transparência e do aperfeiçoamento da gestão pública. Segundo a pasta, os PADs constituem instrumentos administrativos essenciais para assegurar o cumprimento dos deveres funcionais e a observância da legislação vigente, sempre com respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

A Sedu reforça que todas as denúncias recebidas são devidamente analisadas, independentemente de sua origem, e podem ser registradas por meio da Ouvidoria Geral do Estado, tanto no site ouvidoria.es.gov.br quanto no Fale Conosco da Ouvidoria, via telefone 0800 022 1117 ou e-mail [email protected].

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