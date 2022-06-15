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Tapetes

Preparativos na reta final para festa de Corpus Christi em Castelo

Considerada uma das dez maiores manifestações religiosas do Brasil, evento volta a acontecer nesta quarta (15) e quinta (16), após dois anos sem ser realizado

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 17:53

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

15 jun 2022 às 17:53
A tradicional festa de Corpus Christi em Castelo, no Sul do Espírito Santo, já está quase pronta. Após dois anos sem ser realizada devido à pandemia da Covid-19, a maior festa do tipo no Estado e uma das dez maiores manifestações religiosas do Brasil, volta a acontecer nesta quarta (15) e quinta-feira (16).
Preparativos para a maior festa de Corpus Christi do ES e uma das maiores do País estão na reta final
A festa conta com uma programação religiosa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, em Castelo Crédito: Carlos Barros
Na noite desta quarta-feira, o evento terá início com a confecção do tapete. Já nesta quinta-feira, haverá uma programação religiosa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, no Centro da cidade, e a missa campal, seguida de procissão com o santíssimo sacramento. Confira a programação completa.
Segundo apuração da TV Gazeta Sul, o evento vai reunir quase três mil voluntários, que já realizam os últimos ajustes do evento. “A florzinha é feita em forma de dobradura”, contou a professora Virgínia Riccio, uma das voluntárias.
O trabalho é feito com muito amor e carinho, são meses de preparação. Para os voluntários, não falta fé nem motivação. “A gente já está bem adiantado, só nos retoques”, disse a contadora Alessandra Peres.
Preparativos para a maior festa de Corpus Christi do ES e uma das maiores do País estão na reta final
Voluntárias fazem dobraduras de flores para os tradicionais tapetes em Castelo Crédito: Carlos Barros

CORPUS CHRISTI EM CASTELO

Segundo o pároco da Igreja de Nossa Senhora da Penha, Frei Antônio Rabanal, o evento começou como uma manifestação simples a partir de uma irmã da caridade. “Aos poucos, você tem o centro da manifestação cultural e artística do nosso povo entrelaçando a sua fé na eucaristia”, pronunciou.
A festa não acontece desde 2019, por isso, a expectativa é grande para o evento que será realizado neste ano. Ao todo, são esperadas cerca de 100 mil pessoas.
"Nós vamos fazer a festa de Corpus Christi mais bonita da história de Castelo"
Luciano Travaglia - Presidente do Instituto Irmã Vicência
A missa campal na quinta-feira, às 16h, vai ser transmitida pela TV Gazeta Sul, somente para a Região Sul do Estado. A transmissão terá início às 15h30.

TAPETES

No local, serão 17 quadros e 16 passadeiras ao longo de um quilômetro e meio pelas ruas que circulam a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha. Os quadros vão abordar a eucaristia, o nascimento de Jesus, além de outros temas, como o meio ambiente e a pandemia.
Preparativos para a maior festa de Corpus Christi do ES e uma das maiores do País estão na reta final
Os tapetes de Castelo estão na reta final para a festa de Corpus Christi Crédito: Carlos Barros
Segundo a nutricionista e voluntária Liliana Pedruzzi, os tapetes vão mostrar o que a sociedade vivenciou nesse momento de pandemia. “E aí, para outras situações, venham nos assistir e prestigiar porque vai ser surpresa”, comentou.
Para fazer os tapetes serão usadas 50 toneladas de pedra, 10 toneladas de raspa de pneu, 500 sacos de palha de café e 300 sacos de pó de serra. O artista plástico Bruno Salvador é um dos responsáveis pela execução do material. “Precisamos lançar mão de muitas quantidades de tintas. É necessária muita ciência para que a gente consiga fazer um belo espetáculo”, disse.
Preparativos para a maior festa de Corpus Christi do ES e uma das maiores do País estão na reta final
Pedras, raspas de pneus, palhas de café e pó de serra serão usados para a realização dos tapetes Crédito: Carlos Barros

RUAS INTERDITADAS

A Prefeitura de Castelo informou que, por conta da festa de Corpus Christi no município, algumas ruas vão ficar interditadas, total ou parcialmente, para o trânsito de veículos nos dias do evento, sendo elas:
  • Aguilar Freitas;
  • Aristeu Borges de Aguiar;
  • Antônio Machado;
  • Carlos Lomba;
  • Bernardino Monteiro;
  • Frei Manoel;
  • José Vivacqua;
  • Lídio Machado;
  • Francisco Athayd;
  • Ministro Eurico Sales;
  • Avenida Ministro Araripe;
  • Parte da Avenida Nossa Senhora da Penha.

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