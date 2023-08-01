Prefeitura vai definir se cão abandonado em Vitória voltará para tutora

O procedimento administrativo terá decisão final da Prefeitura de Vitória, que vai analisar a defesa da mulher para definir se o cachorro voltará para a tutora ou se será encaminhado para adoção. Não há informações sobre a identidade da tutora.

Segundo a administração municipal, o caso foi registrado como maus-tratos na Delegacia Regional de Vitória. O cachorro foi resgatado após vizinhos registrarem em fotos e vídeos a situação do cachorro. Após a denúncia, equipes das secretarias de Meio Ambiente e Segurança Urbana foram ao local, entraram na residência e resgataram o cachorro. Ele é da raça Yorkshire e tem dois anos de vida.

Cão foi resgatado após ficar 13 dias preso em varanda em Jardim Camburi Crédito: Prefeitura de Vitória

De acordo com a chefe de equipe de Guarda Municipal de Vitória, Marymilia Martins, foi constatado que o animal estava sofrendo com abandono e maus-tratos.

"O local tinha muitas fezes secas, dava para perceber que eram de muitos dias. Tinha pouca ração, já não tinha água. O animal estava trêmulo, assustado e com indícios de desidratação", detalhou a guarda, que participou da ocorrência.

Após passar por exames clínicos e laboratoriais, foi identificado que o cachorro estava com dermatite na barriga. De acordo com a Prefeitura de Vitória, o cão segue sob cuidados.

13 dias de abandono

Durante o resgate, agentes da Guarda Municipal conversaram por telefone com a proprietária do imóvel, que se identificou como tutora do cachorro. Segundo informado inicialmente por moradores, o animal estaria abandonado desde o dia 16 de julho - informação confirmada pela Guarda Municipal.

Varanda onde o cachorro estava, em Vitória Crédito: Reprodução | Prefeitura de Vitória

Segundo Marymilia Martins, o estado de saúde do cachorro poderia piorar ainda mais caso os vizinhos não tivessem feito a denúncia à prefeitura.

"Se ele não fosse resgatado, se ficasse mais alguns dias, ele poderia ter ido a óbito, pela forma como estava ali" Marymilia Martins - Chefe da Guarda Municipal de Vitória

Afinal, quem fica com o cachorro?

De acordo com a Prefeitura de Vitória, o caso foi registrado como maus-tratos na Delegacia Regional do município. Informou ainda que aguarda o retorno da tutora para definir se o animal será devolvido ou não para a mulher. Há a possibilidade de o cachorro ser encaminhado para a adoção. Segundo a prefeitura, a tutora terá espaço para defesa antes que haja qualquer decisão. Até o início da tarde desta terça-feira (1), o cachorro segue sob cuidados da administração municipal.

A prefeitura cita que a decisão será tomada conforme o decreto municipal de número 21.311, de 2022. O texto, publicado no ano passado, estabeleceu o "PataVix", que tem o objetivo de promover políticas públicas para resgate, recuperação e reintrodução na sociedade de animais em situação de risco.

"A constatação de maus-tratos no ato de recolhimento acarretará na aplicação de infrações e procedimentos de fiscalização previstos na legislação [...]" Decreto 21.311 - Prefeitura de Vitória

O decreto reforça que animais em situação de maus-tratos devem ser resgatados e apreendidos

O que diz a Polícia Civil

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na Guarda Municipal de Vitória e encaminhada, inicialmente, para o 5º Distrito Policial de Vitória. O caso segue sob investigação da corporação.

A Polícia Civil destacou que a população pode denunciar, por meio do Disque-denúncia (181), qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

CPI dos Maus-tratos apura abandono

A Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Espírito Santo que investiga maus-tratos a animais informou que o caso de abandono do cachorro na varanda em Vitória já está sendo apurado pelo grupo. Em nota assinada pela presidente da CPI, deputada estadual Janete de Sá, foi informado que a tutora do animal deve ser ouvida na Ales.

"A equipe está em contato com as autoridades que atenderam a ocorrência, fazendo levantamento com o síndico do condomínio e com a tutora do animal, para que os envolvidos sejam ouvidos em oitiva na Assembleia Legislativa", afirmou.