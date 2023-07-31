Cachorro é abandonado por 10 dias e resgatado em Jardim Camburi

Um cachorro que estava preso na varanda de um apartamento, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, há cerca de dez dias, foi resgatado por agentes da Guarda Municipal de Vitória (GCMV) na manhã do último sábado (29). A denúncia foi recebida e acompanhada pela equipe de fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam).
Segundo a administração municipal, vizinhos registraram em vídeo o animal na varanda desde o dia 16 de julho. Ao chegar no local, foi detectado que o cão ficou exposto ao sol, à chuva e ao vento durante todo o período. Também não havia água fresca e a varanda estava com fezes, urina e sujeira acumuladas.
Agentes conversaram, por telefone, com a proprietária do imóvel, e ela informou que estava viajando e só retornaria nesta segunda-feira (31). A identidade da mulher não foi divulgada pela corporação.
Além de irritabilidade, o animal apresentava uma infecção na pele. De acordo com a prefeitura, o cão foi recolhido e levado para uma clínica veterinária, onde passou por exames clínicos e laboratoriais para avaliação do quadro de saúde.
De acordo com a assessoria da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória, o caso foi registrado como maus-tratos na Delegacia Regional da Capital.
Em nota, a Polícia Civil informou que até o momento a ocorrência não consta como entregue em uma unidade da PCES. É necessário que a denúncia seja formalizada em uma Delegacia para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações.
A PC destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas. O 190 deve ser acionado em caso de crime em andamento.
A Polícias Militar também foi procurada para dar mais detalhes sobre a ocorrência. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
Cachorro é abandonado por 10 dias é resgatado em Jardim Camburi