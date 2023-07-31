Cachorro é abandonado por 10 dias e resgatado em Jardim Camburi

Um cachorro que estava preso na varanda de um apartamento, no bairro Jardim Camburi , em Vitória , há cerca de dez dias, foi resgatado por agentes da Guarda Municipal de Vitória (GCMV) na manhã do último sábado (29). A denúncia foi recebida e acompanhada pela equipe de fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam).

Segundo a administração municipal, vizinhos registraram em vídeo o animal na varanda desde o dia 16 de julho. Ao chegar no local, foi detectado que o cão ficou exposto ao sol, à chuva e ao vento durante todo o período. Também não havia água fresca e a varanda estava com fezes, urina e sujeira acumuladas.

Agentes conversaram, por telefone, com a proprietária do imóvel, e ela informou que estava viajando e só retornaria nesta segunda-feira (31). A identidade da mulher não foi divulgada pela corporação.

Animal o local estava com fezes, urina e sujeira acumuladas. Restos de ração estavam espalhadas. Crédito: Prefeitura de Vitória

Além de irritabilidade, o animal apresentava uma infecção na pele. De acordo com a prefeitura, o cão foi recolhido e levado para uma clínica veterinária, onde passou por exames clínicos e laboratoriais para avaliação do quadro de saúde.

De acordo com a assessoria da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória, o caso foi registrado como maus-tratos na Delegacia Regional da Capital.

Em nota, a Polícia Civil informou que até o momento a ocorrência não consta como entregue em uma unidade da PCES. É necessário que a denúncia seja formalizada em uma Delegacia para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações.

A PC destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas. O 190 deve ser acionado em caso de crime em andamento.

A Polícias Militar também foi procurada para dar mais detalhes sobre a ocorrência. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.