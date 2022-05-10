Prefeitura no ES faz leilão com veículos a partir de R$ 6,5 mil

A Prefeitura de Vila Velha anunciou a realização de um leilão on-line, às 14h do dia 19 de maio, para a venda de móveis, sucatas e veículos. A expectativa é arrecadar um valor próximo a R$ 200 mil, mas os itens disponíveis têm um valor bem menor: carros serão leiloados com lance inicial de R$ 6,5 mil. As informações foram publicadas em um edital.
Arquivos & Anexos
Bens móveis, sucatas e veículos fazem parte do leilão da Prefeitura de Vila Velha
Veja detalhes e lance inicial de cada um dos objetos
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Os lotes, com os objetos que serão leiloados, poderão ser visitados nos dias 12, 13, 16, 17 e 18 de maio de 2022, das 9h às 17h, nos locais onde se encontram. É preciso realizar um agendamento prévio pelo telefone 3149-7314 ou por e-mail: [email protected].
VEJA DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAR DO LEILÃO
Pessoa jurídica (empresa):
- Contrato Social e alterações em vigor;
- CNPJ;
- Carteira de Identidade de seu representante legal;
- Instrumento de procuração, se for o caso, com firma reconhecida em cartório, do sócio-gerente ou titular da empresa, outorgando os mais amplos poderes, inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos, devendo a pessoa a quem foi delegado o direito de representação portar documento de identificação oficial com foto.
Pessoa Física:
- Carteira de Identidade;
- CPF;
- Comprovante de residência.
CONFIRA A LISTA DE OBJETOS LEILOADOS
Vila Velha realiza leilão on-line para venda de sucatas e carros
- Sucatas de mobiliários - lance inicial de R$ 1.200,00
- Sucatas de eletrodomésticos e informática - lance inicial de R$ 1.200,00
- Sucatas de mobiliários - lance inicial de R$ 2.000,00
- Sucatas de obras - lance inicial de R$ 1.000,00
- Sucatas de mobiliários - lance inicial de R$ 2.500,00
- Sucatas de mobiliários - lance inicial de R$ 800,00
- Ford Fiesta 1.6 Flex - Modelo 2012/2013 - Débito no Detran de R$ 521,02 - Avaliação inicial de R$ 6.500,00
- Ford Fiesta 1.6 Flex - Modelo 2013/2013 - Débito no Detran de R$ 521,02 - Avaliação inicial de R$ 6.500,00
- Micro-ônibus Agralle/Masca Granmini M 16 lugares - Modelo 2010 - Sem débito no Detran - Avaliação inicial de R$ 19.000,00
- Ônibus Agralle/Masca Granmini O 26 lugares - Modelo 2010 - Sem débito no Detran - Avaliação inicial de R$ 19.000,00
- Ford Focus 2l FC Flex - Modelo 2013 - Débito de R$ 193,68 no Detran - Avaliação inicial de R$ 9.500,00
- Ford Focus 2l FC Flex - Modelo 2013 - Débito de R$ 193,68 no Detran - Avaliação inicial de R$ 9.500,00
- Ford Focus 2l FC Flex - Modelo 2013 - Débito de R$ 193,68 no Detran - Avaliação inicial de R$ 7.500,00
- Ford Focus 2l FC Flex - Modelo 2013 - Débito de R$ 327,34 no Detran - Avaliação inicial de R$ 9.500,00
- Ford Ranger XLS CD2 25 - Modelo 2013 - Débito de R$ 193,68 no Detran - Avaliação inicial de R$ 15.000,00
- Ford Ranger XL CD4 22 - Modelo 2013/2014 - Débito de R$ 193,68 no Detran - Avaliação inicial de R$ 29.000,00
- Ford Ranger XL CD4 22 - Modelo 2013/2014 - Débito de R$ 758,56 no Detran - Avaliação inicial de R$ 29.000,00
Prefeitura no ES faz leilão com veículos a partir de 6,5 mil reais