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Prefeitura no ES faz leilão com veículos a partir de R$ 6,5 mil

Leilão on-line será às 14h, no dia 19 de maio. Entre os bens, há carros, caminhonetes e micro-ônibus, além de sucatas de mobiliários e eletrodomésticos. Veja como participar

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 15:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2022 às 15:47
Vila Velha irá leiloar veículos em leilão no dia 19 de maio
Vila Velha irá leiloar veículos em leilão no dia 19 de maio Crédito: Prefeitura de Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha anunciou a realização de um leilão on-line, às 14h do dia 19 de maio, para a venda de móveis, sucatas e veículos. A expectativa é arrecadar um valor próximo a R$ 200 mil, mas os itens disponíveis têm um valor bem menor: carros serão leiloados com lance inicial de R$ 6,5 mil. As informações foram publicadas em um edital.

Arquivos & Anexos

​Bens móveis, sucatas e veículos fazem parte do leilão da Prefeitura de Vila Velha

Veja detalhes e lance inicial de cada um dos objetos
Tamanho do arquivo: 755kb
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Os lotes, com os objetos que serão leiloados, poderão ser visitados nos dias 12, 13, 16, 17 e 18 de maio de 2022, das 9h às 17h, nos locais onde se encontram. É preciso realizar um agendamento prévio pelo telefone 3149-7314 ou por e-mail: [email protected].

VEJA DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAR DO LEILÃO

Pessoa jurídica (empresa):
  • Contrato Social e alterações em vigor;
  • CNPJ;
  • Carteira de Identidade de seu representante legal;
  • Instrumento de procuração, se for o caso, com firma reconhecida em cartório, do sócio-gerente ou titular da empresa, outorgando os mais amplos poderes, inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos, devendo a pessoa a quem foi delegado o direito de representação portar documento de identificação oficial com foto.
Pessoa Física:
  • Carteira de Identidade;
  • CPF;
  • Comprovante de residência.

CONFIRA A LISTA DE OBJETOS LEILOADOS

Vila Velha realiza leilão on-line para venda de sucatas e carros

  1. Sucatas de mobiliários - lance inicial de R$ 1.200,00
  2. Sucatas de eletrodomésticos e informática - lance inicial de R$ 1.200,00
  3. Sucatas de mobiliários - lance inicial de R$ 2.000,00
  4. Sucatas de obras - lance inicial de R$ 1.000,00
  5. Sucatas de mobiliários - lance inicial de R$ 2.500,00
  6. Sucatas de mobiliários - lance inicial de R$ 800,00
  7. Ford Fiesta 1.6 Flex - Modelo 2012/2013 - Débito no Detran de R$ 521,02 - Avaliação inicial de R$ 6.500,00
  8. Ford Fiesta 1.6 Flex - Modelo 2013/2013 - Débito no Detran de R$ 521,02 - Avaliação inicial de R$ 6.500,00
  9. Micro-ônibus Agralle/Masca Granmini M 16 lugares - Modelo 2010 - Sem débito no Detran - Avaliação inicial de R$ 19.000,00
  10. Ônibus Agralle/Masca Granmini O 26 lugares - Modelo 2010 - Sem débito no Detran - Avaliação inicial de R$ 19.000,00
  11. Ford Focus 2l FC Flex - Modelo 2013 - Débito de R$ 193,68 no Detran - Avaliação inicial de R$ 9.500,00
  12. Ford Focus 2l FC Flex - Modelo 2013 - Débito de R$ 193,68 no Detran - Avaliação inicial de R$ 9.500,00
  13. Ford Focus 2l FC Flex - Modelo 2013 - Débito de R$ 193,68 no Detran - Avaliação inicial de R$ 7.500,00
  14. Ford Focus 2l FC Flex - Modelo 2013 - Débito de R$ 327,34 no Detran - Avaliação inicial de R$ 9.500,00
  15. Ford Ranger XLS CD2 25 - Modelo 2013 - Débito de R$ 193,68 no Detran - Avaliação inicial de R$ 15.000,00
  16. Ford Ranger XL CD4 22 - Modelo 2013/2014 - Débito de R$ 193,68 no Detran - Avaliação inicial de R$ 29.000,00
  17. Ford Ranger XL CD4 22 - Modelo 2013/2014 - Débito de R$ 758,56 no Detran - Avaliação inicial de R$ 29.000,00
Prefeitura no ES faz leilão com veículos a partir de 6,5 mil reais

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