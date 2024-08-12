Prefeitura entra com ação contra a Vivo por falta de sinal em Itarana

A Procuradoria Geral de Itarana , município do Noroeste do Espírito Santo , ajuizou, na última sexta-feira (9), uma ação civil pública em face da Vivo, para solicitar o reestabelecimento imediato dos serviços de telefonia na região.

De acordo com o órgão público, cerca de 2500 pessoas que residem nas localidades de Alto Jatibocas, Santa Joana, Mata Fria e Limoeiro, situadas na zona rural da cidade, estão "na bronca" com a operadora. A causa é a ausência de sinal de celular, que, de acordo com a Procuradoria Geral do município, está interrompido desde o dia 3 de agosto.

Em conversa com A Gazeta, o procurador do município, Carlos Eduardo Holz, responsável por apresentar a ação civil, disse que os moradores da região de Alto Jatibocas, por exemplo, sequer conseguem ligar para a operadora para reclamar da situação.

"Alguns moradores, inclusive, estão se deslocando para o centro da cidade ou cidades vizinhas, para conseguirem ligar para a Central de Atendimento da operadora", afirmou o procurador.

Serviços comprometidos

Consta na ação civil pública, o qual a reportagem de A Gazeta teve acesso, que a ausência de sinal tem prejudicado não apenas os moradores, como também o funcionamento de escolas, unidades de saúde, empresas, consumidores e trabalhadores rurais.

"São inúmeros os transtornos, destacando-se os danos causados para diversas empresas, como fábrica de pó de café, fábrica de máquinas e equipamentos, além dos diversos comércios e trabalhadores rurais da região. Como se trata de uma área rural situada a 20 km do centro da cidade, a falta de comunicação tem deixado a comunidade em um caos" Ação civil pública - Procuradoria Geral de Itarana

Segundo o documento, a ausência de sinal também tem impactado na produção das empresas e no atendimento a clientes e fornecedores.

"Os agricultores, que dependem do contato constante com fornecedores e compradores para garantir a venda de seus produtos e a aquisição de insumos, estão vendo seus negócios serem comprometidos. Sem o acesso à telefonia e à internet, eles não conseguem negociar preços, fechar acordos ou resolver questões logísticas de transporte e entrega, o que pode resultar em perdas financeiras significativas", cita o documento.

A interrupção do serviço tem, ainda, causado prejuízos ao próprio município que "enfrenta dificuldades em se comunicar com suas diversas unidades, especialmente as que estão mais afastadas do centro urbano, o que compromete a eficiência na prestação de serviços públicos essenciais, como saúde, educação e segurança."

A reportagem demandou a operadora Vivo para esclarecimentos sobre os casos mencionados. A operadora informou que não comenta ações judiciais em curso.