Mulher morta em acidente entre moto e carreta na BR 101 era merendeira na Serra

Gilvani da Silva Braga, de 39 anos, seguia de moto para o trabalho de merendeira na Serra quando aconteceu a colisão com uma carreta. Crédito: Arquivo Pessoal

A vítima do acidente entre a moto e carreta em Jardim Limoeiro, na Serra , na manhã desta segunda-feira (12) era merendeira em uma escola do município serrano. Gilvani da Silva Braga, de 39 anos, tinha saído da casa do namorado em Vitória e seguia no km 269,7 da faixa marginal da BR 101 quando o acidente aconteceu. Ela estava a caminho do trabalho.

Amigos de Gilvani contaram ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, que ela é natural do Acre. A vinda ao Espírito Santo tinha como objeto a conquista de um sonho: ser advogada e assim ter uma vida melhor.

Tudo aconteceu por volta das 6h da manhã e segundo testemunhas o motorista da carreta não viu a colisão. Ele só soube quando parou no semáforo no quarteirão logo a frente do acidente e foi avisado.

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, outros motoristas contaram que a batida ocorreu em um cruzamento já conhecido por este tipo de acidente. O motociclista Otávio Oliveira disse já ter presenciado ao menos três batidas.

“Aqui é um dos cruzamentos mais perigosos da Serra porque é a entrada principal para caminhões irem para a Vale e CST. O pessoal acaba não percebendo que o caminhão dá seta para a esquerda para abrir a curva e depois ir pela direita e acontece o acidente”, afirmou.

Motociclista morreu no local, na manhã desta segunda-feira (12); acidente ocorreu no bairro Jardim Limoeiro, próximo a uma loja de veículos, no km 269,7 Crédito: Ronaldo Rodrigues

Relembre o caso

Uma mulher morreu em um acidente envolvendo a moto que ela estava pilotando e uma carreta na BR 101, no bairro Jardim Limoeiro , na Serra, próximo a uma loja de veículos, na manhã desta segunda-feira (12). A Eco101 informou que a colisão ocorreu no km 269,7, às 6h35. Foram acionados recursos operacionais da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da perícia da Polícia Científica (PCI).