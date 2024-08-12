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Natural do Acre

Mulher morta em acidente entre moto e carreta na BR 101 era merendeira na Serra

Gilvani da Silva Braga, de 39 anos, tinha o sonho de ser advogada e veio para o Espírito Santo em busca de uma vida melhor; ela morreu a caminho do trabalho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2024 às 14:56

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 14:56

Gilvani da Silva Braga, de 39 anos, seguia de moto para o trabalho de merendeira na Serra quando aconteceu a colisão com uma carreta.
Gilvani da Silva Braga, de 39 anos, seguia de moto para o trabalho de merendeira na Serra quando aconteceu a colisão com uma carreta. Crédito: Arquivo Pessoal
A vítima do acidente entre a moto e carreta em Jardim Limoeiro, na Serra, na manhã desta segunda-feira (12) era merendeira em uma escola do município serrano. Gilvani da Silva Braga, de 39 anos, tinha saído da casa do namorado em Vitória e seguia no km 269,7 da faixa marginal da BR 101 quando o acidente aconteceu. Ela estava a caminho do trabalho.
Amigos de Gilvani contaram ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, que ela é natural do Acre. A vinda ao Espírito Santo tinha como objeto a conquista de um sonho: ser advogada e assim ter uma vida melhor.
Tudo aconteceu por volta das 6h da manhã e segundo testemunhas o motorista da carreta não viu a colisão. Ele só soube quando parou no semáforo no quarteirão logo a frente do acidente e foi avisado.
Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, outros motoristas contaram que a batida ocorreu em um cruzamento já conhecido por este tipo de acidente. O motociclista Otávio Oliveira disse já ter presenciado ao menos três batidas.
“Aqui é um dos cruzamentos mais perigosos da Serra porque é a entrada principal para caminhões irem para a Vale e CST. O pessoal acaba não percebendo que o caminhão dá seta para a esquerda para abrir a curva e depois ir pela direita e acontece o acidente”, afirmou.
Motociclista morreu no local, na manhã desta segunda-feira (12); acidente ocorreu no bairro Jardim Limoeiro, próximo a uma loja de veículos, no km 269,7
Motociclista morreu no local, na manhã desta segunda-feira (12); acidente ocorreu no bairro Jardim Limoeiro, próximo a uma loja de veículos, no km 269,7 Crédito: Ronaldo Rodrigues

Relembre o caso 

Uma mulher morreu em um acidente envolvendo a moto que ela estava pilotando e uma carreta na BR 101, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, próximo a uma loja de veículos, na manhã desta segunda-feira (12). A Eco101 informou que a colisão ocorreu no km 269,7, às 6h35. Foram acionados recursos operacionais da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da perícia da Polícia Científica (PCI).
O repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, foi até o local e constatou que até por volta das 8h15 o corpo ainda não havia sido retirado da pista. Por volta das 8h50, uma equipe da Polícia Científica fez a retirada. O trânsito ficou congestionado na região. A colisão envolveu uma carreta Mercedes Benz LS 1634 e uma moto Honda Biz 125 EX, segundo a PRF. 

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