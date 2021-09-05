Prefeitura de Cariacica corta árvores para fazer nova praça em Campo Grande
No meio do concreto, do comércio e da grande circulação de pessoas, as árvores da praça de Campo Grande eram um respiro no bairro de Cariacica. No entanto, neste domingo (5), todas vieram abaixo – chamando, claro, a atenção de quem passava pela região e gerando preocupação em quem ficou sabendo dos cortes.
O professor Amarildo Dias Coutinho recebeu vídeos que mostram a derrubada e os encaminhou para a reportagem de A Gazeta, querendo saber o motivo da retirada e se ela estava sendo feita de maneira legal. Nas imagens, dá para ter dimensão do tamanho das árvores e ver o serviço sendo feito. Assista:
"Volta e meia estou por lá, no meu horário de almoço. A praça é um lugar onde os idosos ficam jogando dominó, por exemplo. Com o corte das árvores, vai ficar sem sombra. Campo Grande já é um local quente e, com as árvores sendo cortadas, vai ficar pior", apontou Amarildo, que dá aulas na região.
A EXPLICAÇÃO
Questionada, a Prefeitura de Cariacica explicou que o corte das oito árvores faz parte do processo de construção da nova praça de Campo Grande, que será feita ao lado da calçada – em vez de no meio da Avenida Expedito Garcia, como é hoje em dia. A obra teve início, justamente, neste domingo (5).
"Dessa forma, a praça oferecerá mais segurança para as crianças, por exemplo. Além de contemplar academia popular, playground, calçada cidadã e paisagismo, com plantação de mais árvores, incluindo ipês", garantiu a prefeitura, em nota, afirmando que mais de mil árvores já foram plantadas neste ano, no município.
A Secretaria Municipal de Obras também afirmou que "só faz retirada das árvores que apresentam algum risco, mediante laudos da Defesa Civil e Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente", mas que "a Secretaria Municipal de Serviços realiza podas para melhorar a iluminação dos locais".