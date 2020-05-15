Prefeitura de Águia Branca confirma primeiro caso da Covid-19

O prefeito de Águia Branca, no Noroeste do Estado, Ângelo Antônio Corteletti, informou, por meio de vídeo, a confirmação do primeiro caso da Covid-19. A paciente de 85 anos, que agora está internada no Hospital Estadual Alceu Melgaço FIlho, em Barra de São Francisco, cidade vizinha, está em estado grave e, segundo informações da Secretaria de Saúde de Águia Branca, apresenta complicações no quadro apresentado.
De acordo com a autoridade municipal, a mulher acometida pela doença já está internada há oito dias e é moradora do distrito de Córrego das Pedras. O prefeito, diante do caso, reforçou a necessidade de manter o isolamento social. "Estamos aqui novamente para pedir à população, com relação à pandemia do coronavírus, que o isolamento se faz importante nesse momento, assim como o uso da máscara. Volto a pedir que vocês continuem ficando em casa", disse.
Corteletti mencionou, em seu pronunciamento, que as orientações divulgadas em tom de apelo são também medidas recomendadas pela equipe de saúde, médicos e toda a administração pública do município.