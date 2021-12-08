Praça do Ciclista ganha espaço para crianças, pets e academia em Vila Velha Crédito: Adessandro Reis

A Praça do Ciclista, na Praia de Itaparica, em Vila Velha , foi renovada e agora conta com espaço para crianças, pets e uma academia popular. Aberto ao público no último domingo (5), o novo espaço conta ainda com uma grande árvore de Natal.

Segundo a Prefeitura de Vila Velha , a requalificação da praça permitiu com que fosse construído no local o primeiro parque para cães da cidade. O Pet Parque oferece obstáculos, que possibilitam brincadeiras com os animais domésticos, e bancos para os donos descansarem.

Para os que curtem praticar atividades físicas, foram instalados equipamentos de aço inoxidável na academia popular. Já os pequenos podem aproveitar o conjunto de brinquedos do parquinho.

Praça do Ciclista ganha espaço para crianças, pets e academia em Vila Velha

PARQUINHO AINDA DEVE SER AMPLIADO

Durante a inauguração, o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) evidenciou que o parquinho da praça ainda deve ser ampliado após as festas de fim de ano e está previsto um espaço para apoio aos ciclistas.