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Praia de Itaparica

Praça do Ciclista ganha espaço para crianças, pets e academia em Vila Velha

Ao lado da árvore de Natal, área renovada foi inaugurada no último domingo (5) e conta Pet Parque, parquinho para crianças e academia popular
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 dez 2021 às 13:29

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 13:29

Praça do Ciclista ganha espaço para crianças, pets e academia em Vila Velha
Praça do Ciclista ganha espaço para crianças, pets e academia em Vila Velha Crédito: Adessandro Reis
A Praça do Ciclista, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, foi renovada e agora conta com espaço para crianças, pets e uma academia popular. Aberto ao público no último domingo (5), o novo espaço conta ainda com uma grande árvore de Natal.
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a requalificação da praça permitiu com que fosse construído no local o primeiro parque para cães da cidade. O Pet Parque oferece obstáculos, que possibilitam brincadeiras com os animais domésticos, e bancos para os donos descansarem.
Para os que curtem praticar atividades físicas, foram instalados equipamentos de aço inoxidável na academia popular. Já os pequenos podem aproveitar o conjunto de brinquedos do parquinho.

Praça do Ciclista ganha espaço para crianças, pets e academia em Vila Velha

PARQUINHO AINDA DEVE SER AMPLIADO

Durante a inauguração, o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) evidenciou que o parquinho da praça ainda deve ser ampliado após as festas de fim de ano e está previsto um espaço para apoio aos ciclistas.
“O parquinho vai ser ampliado quando passar o período de festas de fim de ano. Os ciclistas vão ter um ponto de apoio para calibrar pneus, com acesso a ferramentas para o pit stop”, citou.

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