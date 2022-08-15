Pós-festa de casal do ES no "Carretão da Alegria" bomba nas redes sociais

O casal de fotógrafos Pablo Luciano Silva dos Santos e Thalyta Huber Margem não imaginava o sucesso que um vídeo produzido por eles faria nas redes sociais: eles publicaram as fotos que fizeram de noivos capixabas que resolveram alugar um carretão da alegria – aquele todo iluminado, com personagens – para levar os convidados até Vitória, após a festa de casamento em Balneário de Carapebus, na Serra.
O vídeo, que foi postado em 9 de julho, viralizou: só no perfil dos fotógrafos no Instagram, já está com quase dois milhões de visualizações, mas não para por aí. Outros perfis também publicaram as imagens. Na página do perfil Razões para Acreditar, já se aproximava da marca de 2,5 milhões de acessos.
"Eu nem imaginava, já rodou o país todo e foi algo orgânico. A gente publicou, as cerimonialistas acharam legal e começaram a compartilhar, nisso outras páginas de eventos também. Teve gente que salvou e publicou marcando a gente", lembrou Pablo.
Ele contou que a festa aconteceu na Serra, mas os noivos não queriam que ela acabasse por lá. Por isso, alugaram o serviço da carreta para levar os convidados até a região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, e da Rua da Lama, em Jardim da Penha.
"Durante o making off (bastidores) da noiva, o noivo falou comigo que eles tinham alugado a carreta. Eles são pessoas tão legais que a gente resolveu esperar dar a hora da carreta chegar, no final da festa, para fazer o registro. E acabou valendo muito a pena", ressaltou Pablo.
"Fiquei em choque quando eles falaram que ia ter Carreta Furacão no casamento. Os convidados mais animados da vida! Ficaram até o final para esperar. A gente postou o vídeo e com 20 dias começou a repercussão. Foram tantos seguidores, notificação em páginas de noivas repostando a gente, que a gente não conseguia nem ver notificações normais. Foi muito animado, a gente gostou muito. Queremos mais noivos assim!"
O dono do Carretão da Alegria é o Betinho Fraga. Ele também ficou surpreso com a repercussão do vídeo. "A gente faz esse serviço há muito tempo, já paguei tantos cinegrafistas para fazer vídeos e colocar na internet para ver se bombava, até com drone. E aí esse do Pablo, que eu nem sabia que tinha feito, bombou", contou.
CARRETÃO DE PRESENTE
Após a divulgação, o casal de fotógrafos, que vai celebrar o próprio casamento em outubro desse ano, ganhou até o "Carretão da Alegria" de presente.
"A gente vai usar a ideia no casamento deles. Depois disso tudo, não tem nem como cobrar", ponderou Betinho, que trabalha com o serviço de carreta com personagens há 28 anos.
A reportagem também tenta contato com os noivos. Veja mais fotos do momento de alegria do casal e convidados: