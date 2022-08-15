Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Siga em frente, olhe para o lado..."

Pós-festa de casal do ES no "Carretão da Alegria" bomba nas redes sociais

Noivos contrataram o veículo para levar os convidados até Vitória após o casamento; fotógrafos publicaram um vídeo da "viagem", que explodiu na internet. Confira
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

15 ago 2022 às 17:34

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 17:34

O casal de fotógrafos Pablo Luciano Silva dos Santos e Thalyta Huber Margem não imaginava o sucesso que um vídeo produzido por eles faria nas redes sociais: eles publicaram as fotos que fizeram de noivos capixabas que resolveram alugar um carretão da alegria – aquele todo iluminado, com personagens – para levar os convidados até Vitória, após a festa de casamento em Balneário de Carapebus, na Serra.
O vídeo, que foi postado em 9 de julho, viralizou: só no perfil dos fotógrafos no Instagram, já está com quase dois milhões de visualizações, mas não para por aí. Outros perfis também publicaram as imagens. Na página do perfil Razões para Acreditar, já se aproximava da marca de 2,5 milhões de acessos.
"Eu nem imaginava, já rodou o país todo e foi algo orgânico. A gente publicou, as cerimonialistas acharam legal e começaram a compartilhar, nisso outras páginas de eventos também. Teve gente que salvou e publicou marcando a gente", lembrou Pablo.
Ele contou que a festa aconteceu na Serra, mas os noivos não queriam que ela acabasse por lá. Por isso, alugaram o serviço da carreta para levar os convidados até a região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, e da Rua da Lama, em Jardim da Penha.
"Durante o making off (bastidores) da noiva, o noivo falou comigo que eles tinham alugado a carreta. Eles são pessoas tão legais que a gente resolveu esperar dar a hora da carreta chegar, no final da festa, para fazer o registro. E acabou valendo muito a pena", ressaltou Pablo.
"Fiquei em choque quando eles falaram que ia ter Carreta Furacão no casamento. Os convidados mais animados da vida! Ficaram até o final para esperar. A gente postou o vídeo e com 20 dias começou a repercussão. Foram tantos seguidores, notificação em páginas de noivas repostando a gente, que a gente não conseguia nem ver notificações normais. Foi muito animado, a gente gostou muito. Queremos mais noivos assim!"
Thalyta Huber Margem - Fotógrafa
O dono do Carretão da Alegria é o Betinho Fraga. Ele também ficou surpreso com a repercussão do vídeo. "A gente faz esse serviço há muito tempo, já paguei tantos cinegrafistas para fazer vídeos e colocar na internet para ver se bombava, até com drone. E aí esse do Pablo, que eu nem sabia que tinha feito, bombou", contou.

CARRETÃO DE PRESENTE 

Após a divulgação, o casal de fotógrafos, que vai celebrar o próprio casamento em outubro desse ano, ganhou até o "Carretão da Alegria" de presente.
"A gente vai usar a ideia no casamento deles. Depois disso tudo, não tem nem como cobrar", ponderou Betinho, que trabalha com o serviço de carreta com personagens há 28 anos. 
A reportagem também tenta contato com os noivos. Veja mais fotos do momento de alegria do casal e convidados:

Casal capixaba aluga Carretão da Alegria para convidados

Veja Também

'Dor de cotovelo': o novo episódio da 'guerra de outdoor' no ES

'O céu é o limite', diz dono da distribuidora "Caixaça Econômica"

Elon Musk compartilha desenho de ilustrador do ES que virou meme mundial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Casamento Serra Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser
Antônio Torres, Carlinston Lima, Francisco Torres e Maycow Torres
Instituto Água Viva celebra 10 anos com jantar para empresários em Vitória
Imagem de destaque
Sindicatos patronais, empresas e o que todos os avisos não vão evitar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados