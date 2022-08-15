Pós-festa de casal do ES no "Carretão da Alegria" bomba nas redes sociais

O casal de fotógrafos Pablo Luciano Silva dos Santos e Thalyta Huber Margem não imaginava o sucesso que um vídeo produzido por eles faria nas redes sociais: eles publicaram as fotos que fizeram de noivos capixabas que resolveram alugar um carretão da alegria – aquele todo iluminado, com personagens – para levar os convidados até Vitória , após a festa de casamento em Balneário de Carapebus, na Serra

O vídeo, que foi postado em 9 de julho, viralizou: só no perfil dos fotógrafos no Instagram , já está com quase dois milhões de visualizações, mas não para por aí. Outros perfis também publicaram as imagens. Na página do perfil Razões para Acreditar , já se aproximava da marca de 2,5 milhões de acessos.

"Eu nem imaginava, já rodou o país todo e foi algo orgânico. A gente publicou, as cerimonialistas acharam legal e começaram a compartilhar, nisso outras páginas de eventos também. Teve gente que salvou e publicou marcando a gente", lembrou Pablo.

Ele contou que a festa aconteceu na Serra, mas os noivos não queriam que ela acabasse por lá. Por isso, alugaram o serviço da carreta para levar os convidados até a região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto , e da Rua da Lama, em Jardim da Penha

"Durante o making off (bastidores) da noiva, o noivo falou comigo que eles tinham alugado a carreta. Eles são pessoas tão legais que a gente resolveu esperar dar a hora da carreta chegar, no final da festa, para fazer o registro. E acabou valendo muito a pena", ressaltou Pablo.

"Fiquei em choque quando eles falaram que ia ter Carreta Furacão no casamento. Os convidados mais animados da vida! Ficaram até o final para esperar. A gente postou o vídeo e com 20 dias começou a repercussão. Foram tantos seguidores, notificação em páginas de noivas repostando a gente, que a gente não conseguia nem ver notificações normais. Foi muito animado, a gente gostou muito. Queremos mais noivos assim!" Thalyta Huber Margem - Fotógrafa

O dono do Carretão da Alegria é o Betinho Fraga. Ele também ficou surpreso com a repercussão do vídeo. "A gente faz esse serviço há muito tempo, já paguei tantos cinegrafistas para fazer vídeos e colocar na internet para ver se bombava, até com drone. E aí esse do Pablo, que eu nem sabia que tinha feito, bombou", contou.

CARRETÃO DE PRESENTE

Após a divulgação, o casal de fotógrafos, que vai celebrar o próprio casamento em outubro desse ano, ganhou até o "Carretão da Alegria" de presente.

"A gente vai usar a ideia no casamento deles. Depois disso tudo, não tem nem como cobrar", ponderou Betinho, que trabalha com o serviço de carreta com personagens há 28 anos.

A reportagem também tenta contato com os noivos. Veja mais fotos do momento de alegria do casal e convidados: