'O céu é o limite', diz dono da distribuidora "Caixaça Econômica"

'Caixaça Econômica': Adilson Ramos, proprietário do negócio, pretende aproveitar o sucesso na internet para continuar crescendo no seguimento Crédito: Fernando Madeira

Mas o banco não gostou nada da brincadeira e pediu a retirada das referências à marca. Por isso, Adilson Ramos, proprietário da "Caixaça Econômica", teve que mudar o nome do comércio. Agora, ele diz que a ideia é aproveitar o sucesso na internet para continuar crescendo. "Para quem empreende o céu é o limite", diz.

Após o pedido da Caixa, a distribuidora vai se chamar "Cachaça Econômica" e não terá mais as referências visuais ao banco. Segundo Adilson, o novo logotipo está pronto e será instalado nos próximos dias. Em parceria com o pai, ele também criou uma bebida alcoólica com o mesmo nome.

MUDANÇA DE SEGMENTO

Formado em Administração, Adilson tem dois bares na cidade, chamados "Bar do Bill", que administra com a esposa Francini Moreira.

O casal tentou diversificar os negócios com uma loja de utensílios domésticos no local onde hoje funciona a distribuidora, mas não deu certo. "Vamos transformar aquilo ali numa distribuidora, que é o que a gente sabe fazer, mas vamos pensar num nome diferente", disse à esposa.

Foi assim que ele conta que surgiu o nome que viralizou na internet. Em uma conversa com Francini, antes de dormir, ele sugeriu chamar a distribuidora de "Caixaça", e ela completou com o "Econômica". Ele disse que já sabia que o nome faria sucesso no bairro de Nova Rosa da Penha.

Distribuidora de bebidas usa logomarca da Caixa Econômica e viraliza na internet

VIRALIZOU NO TIKTOK

No último dia 27, três dias após a inauguração, um turista passou em frente à distribuidora, achou engraçado e publicou um vídeo no TikTok, que já tem mais de 2,6 milhões de visualizações e quase 40 mil compartilhamentos.

Porém, a alegria não durou muito. Cerca de uma semana após a inauguração da distribuidora, o gerente da agência da Caixa mais próxima visitou Adilson e informou que as referências à instituição financeira precisariam ser retiradas e que o empresário poderia ser processado.

A Gazeta, em nota, que a conduta do comerciante pode causar danos à imagem da instituição. "A utilização indevida de marcas constitui crime contra a propriedade intelectual, tipificada na referia lei ainda pelo art.189, inciso I, cuja pena prevista é de 3 meses a um ano de detenção, ou multa", declarou. Caixa Econômica Federal entendeu o caso como uso indevido de marcas sem a devida autorização e informou à reportagem de, em nota, que a conduta do comerciante pode causar danos à imagem da instituição. "A utilização indevida de marcas constitui crime contra a propriedade intelectual, tipificada na referia lei ainda pelo art.189, inciso I, cuja pena prevista é de 3 meses a um ano de detenção, ou multa", declarou.

No último dia 10, Adilson foi notificado oficialmente pelo banco, com o prazo de cinco dias para fazer as alterações.

Logo que conversou com o gerente, ele gravou um vídeo para as redes sociais em que pedia sugestões de outros nomes. A publicação teve mais de 6.000 comentários.

A Caixa informou, em nota, à Folha de São Paulo que "já encaminhou notificação para a retirada imediata das marcas do banco de qualquer anúncio publicitário, ação promocional, fachada ou referência visual na internet". A instituição informou que a Caixa é a titular exclusiva dos direitos das marcas institucionais e que a utilização indevida constitui crime contra a propriedade intelectual.