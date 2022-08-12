'O céu é o limite', diz dono da distribuidora "Caixaça Econômica"

A distribuidora de bebidas Caixaça Econômica, localizada no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, região metropolitana da Grande Vitória, ganhou atenção nas redes sociais nas últimas semanas. Inaugurado há menos de um mês, o comércio incorpora as cores, a tipografia e até o conhecido "X" da Caixa Econômica Federal. O slogan também é semelhante: "Vem para Caixaça você também".
Mas o banco não gostou nada da brincadeira e pediu a retirada das referências à marca. Por isso, Adilson Ramos, proprietário da "Caixaça Econômica", teve que mudar o nome do comércio. Agora, ele diz que a ideia é aproveitar o sucesso na internet para continuar crescendo. "Para quem empreende o céu é o limite", diz.
Após o pedido da Caixa, a distribuidora vai se chamar "Cachaça Econômica" e não terá mais as referências visuais ao banco. Segundo Adilson, o novo logotipo está pronto e será instalado nos próximos dias. Em parceria com o pai, ele também criou uma bebida alcoólica com o mesmo nome.
MUDANÇA DE SEGMENTO
Formado em Administração, Adilson tem dois bares na cidade, chamados "Bar do Bill", que administra com a esposa Francini Moreira.
O casal tentou diversificar os negócios com uma loja de utensílios domésticos no local onde hoje funciona a distribuidora, mas não deu certo. "Vamos transformar aquilo ali numa distribuidora, que é o que a gente sabe fazer, mas vamos pensar num nome diferente", disse à esposa.
Foi assim que ele conta que surgiu o nome que viralizou na internet. Em uma conversa com Francini, antes de dormir, ele sugeriu chamar a distribuidora de "Caixaça", e ela completou com o "Econômica". Ele disse que já sabia que o nome faria sucesso no bairro de Nova Rosa da Penha.
Distribuidora de bebidas usa logomarca da Caixa Econômica e viraliza na internet
VIRALIZOU NO TIKTOK
No último dia 27, três dias após a inauguração, um turista passou em frente à distribuidora, achou engraçado e publicou um vídeo no TikTok, que já tem mais de 2,6 milhões de visualizações e quase 40 mil compartilhamentos.
Porém, a alegria não durou muito. Cerca de uma semana após a inauguração da distribuidora, o gerente da agência da Caixa mais próxima visitou Adilson e informou que as referências à instituição financeira precisariam ser retiradas e que o empresário poderia ser processado.
A Caixa Econômica Federal entendeu o caso como uso indevido de marcas sem a devida autorização e informou à reportagem de A Gazeta, em nota, que a conduta do comerciante pode causar danos à imagem da instituição. "A utilização indevida de marcas constitui crime contra a propriedade intelectual, tipificada na referia lei ainda pelo art.189, inciso I, cuja pena prevista é de 3 meses a um ano de detenção, ou multa", declarou.
No último dia 10, Adilson foi notificado oficialmente pelo banco, com o prazo de cinco dias para fazer as alterações.
Logo que conversou com o gerente, ele gravou um vídeo para as redes sociais em que pedia sugestões de outros nomes. A publicação teve mais de 6.000 comentários.
A Caixa informou, em nota, à Folha de São Paulo que "já encaminhou notificação para a retirada imediata das marcas do banco de qualquer anúncio publicitário, ação promocional, fachada ou referência visual na internet". A instituição informou que a Caixa é a titular exclusiva dos direitos das marcas institucionais e que a utilização indevida constitui crime contra a propriedade intelectual.
Adilson disse que a conversa com o gerente foi amigável e não ficou magoado com o pedido do banco: "faz parte do jogo". Entretanto, acredita que o sucesso na internet também foi positivo para a instituição financeira.