Polícia procura acusado de matar ex-namorada a tiro em Vitória

Vinicius Pautilho Ferreira, conhecido como "Suquinho", de 24 anos, é procurado pela polícia do Espírito Santo por ser apontado como responsável pela morte de Emanuelly Cristina Aguiar, de 18 anos. O ex-namorado da vítima é considerado foragido e tem mandado de prisão preventiva em aberto. O acusado alegou ter dado um tiro acidental no peito da jovem, que morreu dentro de casa no dia 3 de dezembro de 2021, no bairro Estrelinha, em Vitória.
A busca pelo jovem é coordenada por equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Segundo investigação da delegacia, o casal tinha um histórico conturbado, e a jovem sofria violência doméstica. Vinicius tem envolvimento com tráfico de drogas e saiu do presídio cerca de 20 dias antes do crime.
De acordo com a delegada titular da DHPM, Raffaella Aguiar, as investigações apontam que Vinicius se associou a traficantes do bairro Flexal II, em Cariacica, onde ele estaria escondido. Antes do crime, ele era ligado ao tráfico do bairro Estrelinha.
"Já realizamos algumas diligências no bairro [Flexal II], e nossos policiais vão continuar saturando a região até que ele seja preso e pague por seus atos”, afirmou a delegada Raffaella Aguiar.
Ainda segundo a delegada, Vinicius intimidou testemunhas para escapar da acusação. Novas buscas estão previstas para os próximos dias, informou a Polícia Civil.
RELEMBRE O CASO
A jovem de 18 anos foi assassinada na tarde do dia 3 de dezembro, por volta das 17h, em Vitória. Emanuelly estava em um quarto quando foi baleada. Depois de ser atingida pelo disparo, ela ainda correu para a sala, mas desmaiou no sofá. Chegou a ser socorrida por um primo e levada para o Pronto Atendimento de São Pedro, mas morreu na unidade.
O ex-namorado da jovem tinha entrado na casa minutos antes do crime, segundo a polícia. Ele teria ajudado a prestar socorro. Para os policiais, o suspeito disse que o tiro foi acidental. Logo depois, ele fugiu, e segue desaparecido desde então.
Testemunhas relataram que o casal tinha uma relação conturbada, marcada por muitas brigas e crises de ciúme. Eles namoravam havia mais de um ano, mas tinham terminado o relacionamento no dia 1º de dezembro. Desde então, o suspeito vinha fazendo ameaças à jovem.
A família de Emanuelly entregou aos investigadores da Polícia Civil um arquivo com mensagens que teriam sido trocadas entre a jovem e o ex-namorado em um aplicativo de conversa. No dia 28 de novembro, o suspeito teria escrito que ele que poderia voltar para a cadeia, mas que ela não o desrespeitaria mais.
Emanuelly trabalhava como atendente em uma lanchonete do bairro. Segundo Arilda, a neta estava animada para voltar a estudar e já fazia planos para o fim de ano.
VOCÊ TEM ALGUMA INFORMAÇÃO? DENUNCIE!
A população pode contribuir com informações sobre o paradeiro do acusado, de forma anônima. As informações podem ser repassadas à polícia por telefone, por meio do Disque-Denúncia 181, ou pela internet, no site disquedenuncia181.es.gov.br. Pelo site, onde é possível anexar imagens e vídeos.