Polícia procura acusado de matar ex-namorada a tiro em Vitória

Vinicius, conhecido como "Suquinho", é acusado de matar a ex-namorada em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A busca pelo jovem é coordenada por equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Segundo investigação da delegacia, o casal tinha um histórico conturbado, e a jovem sofria violência doméstica. Vinicius tem envolvimento com tráfico de drogas e saiu do presídio cerca de 20 dias antes do crime.

De acordo com a delegada titular da DHPM, Raffaella Aguiar, as investigações apontam que Vinicius se associou a traficantes do bairro Flexal II, em Cariacica , onde ele estaria escondido. Antes do crime, ele era ligado ao tráfico do bairro Estrelinha.

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"Já realizamos algumas diligências no bairro [Flexal II], e nossos policiais vão continuar saturando a região até que ele seja preso e pague por seus atos”, afirmou a delegada Raffaella Aguiar.

Ainda segundo a delegada, Vinicius intimidou testemunhas para escapar da acusação. Novas buscas estão previstas para os próximos dias, informou a Polícia Civil.

RELEMBRE O CASO

Emanuelly Aguiar foi morta com um tiro no peito dentro de casa Crédito: Reprodução/Facebook

O ex-namorado da jovem tinha entrado na casa minutos antes do crime, segundo a polícia. Ele teria ajudado a prestar socorro. Para os policiais, o suspeito disse que o tiro foi acidental. Logo depois, ele fugiu, e segue desaparecido desde então.

Testemunhas relataram que o casal tinha uma relação conturbada, marcada por muitas brigas e crises de ciúme. Eles namoravam havia mais de um ano, mas tinham terminado o relacionamento no dia 1º de dezembro. Desde então, o suspeito vinha fazendo ameaças à jovem.

A família de Emanuelly entregou aos investigadores da Polícia Civil um arquivo com mensagens que teriam sido trocadas entre a jovem e o ex-namorado em um aplicativo de conversa. No dia 28 de novembro, o suspeito teria escrito que ele que poderia voltar para a cadeia, mas que ela não o desrespeitaria mais.

Emanuelly trabalhava como atendente em uma lanchonete do bairro. Segundo Arilda, a neta estava animada para voltar a estudar e já fazia planos para o fim de ano.

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