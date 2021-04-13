PM fecha festa em casa de eventos interditada de Colatina

Festa clandestina é interrompida em Colatina Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma festa de aniversário para mais de 50 convidados foi fechada por policiais militares na noite deste domingo (11) em um cerimonial, no bairro Honório Fraga, em Colatina, no Norte do Estado. O município está na lista das regiões com risco extremo da Covid-19.

De acordo com o Capitão Balbino da Polícia Militar, a casa de eventos está interditada. No local ocorria uma festa de aniversário.

A Vigilância Sanitária Municipal informou que a festa acontecia de forma irregular. O órgão destacou ainda que, para esses tipos de situações, a cidade conta com uma força-tarefa formada pela secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. A força-tarefa tem circulado desde o decreto da quarentena e recebe denúncias por meio do disk-aglomeração.

Segundo o capitão, a equipe chegou ao local depois de denúncias. O evento teria começado durante a tarde e percorreria a noite. "Segundo as informações de denúncias consultadas no boletim de ocorrência, mais de 50 pessoas estavam presentes. A festa começou cedo e se estendeu pela noite, mas a informação para abordagem policial com a equipe de fiscalização só aconteceu depois das 19 horas", contou.

O capitão destacou também que aparentemente a casa de shows estava fechada e sem movimentação. "A equipe se deslocou até o local e constatou tudo fechado mas o evento era na parte de dentro. No momento já haviam poucas pessoas, mesmo assim a festa continuava".

A Vigilância Sanitária Municipal informou que o organizador do evento e o responsável pela boate receberam auto de infração e irão responder processos administrativos, já que o estabelecimento deveria estar fechado com Colatina sendo um dos municípios de risco extremo.