PF cumpre mandado no ES contra grupo suspeito de oferecer exclusividade em venda de vacina

Polícia Federal cumpre mandado em Vila Velha em operação que investiga oferta de vacinas Crédito: Divulgação/ Polícia Federal

Atualização No fim da noite desta quinta-feira (25), a reportagem de A Gazeta conseguiu entrar em contato com Christian Pinto Faria, um dos investigados pela Polícia Federal. O posicionamento do empresário foi adicionado à matéria.

As informações são da Polícia Federal, que apontou o próprio Ministério da Saúde como autor da denúncia. "As investigações, que foram iniciadas a partir de notícia encaminhada à PF pelo próprio Ministério da Saúde, apontam que ao menos dois indivíduos, por meio de duas empresas, apresentaram credenciais falsas afirmando terem exclusividade para a comercialização do lote de vacinas", informou a nota divulgada pela Polícia Federal.

Polícia Federal cumpre mandado em Vila Velha em operação que investiga oferta de vacinas Crédito: Divulgação/ Polícia Federal

Além de Vila Velha, os mandados, que foram expedidos pela Justiça do Distrito Federal, são cumpridos em Paracatu, em Minas Gerais . Ainda de acordo com a Polícia Federal, a oferta fraudulenta de vacinas também foi feita a outros gestores públicos além do Ministério da Saúde.

Os suspeitos podem responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato em face de entidade pública, falsificação de documento particular e falsificação de produto destinado a fins medicinais.

ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO

Reportagem do Valor econômico desta quinta-feira (25) aponta que as negociações para a suposta compra da vacina foram realizadas com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, e que ele teria sido alvo de golpistas que buscavam vender falsos imunizantes contra Covid-19 ao governo federal

O responsável pelas negociações seria o empresário Christian Pinto Faria, um dos sócios da Biomedic Distribuidora de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda., com sede em Vila Velha.

Christian Pinto Faria, investigado pela Polícia Federal, anunciou acesso às vacinas em suas redes sociais Crédito: Reprodução/Facebook

Ele teria falsificado, segundo a reportagem, credenciais e ofícios da farmacêutica britânica AstraZeneca para tentar vender cerca de 250 milhões de doses falsas. Faria é o principal investigado da Operação Taipan da Polícia Federal (PF), deflagrada nesta quinta-feira (25) e que cumpriu mandados de busca e apreensão em Paracatu (MG) e Vila Velha (ES).

Faria teria enviado um e-mail ao Ministério da Saúde, em que se apresentou como representante da farmacêutica com exclusividade para a venda de imunizantes no Brasil por intermédio de empresa de sua propriedade, a Biomedic.

EMPRESÁRIO APONTA GOLPE

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o empresário Christian Pinto Faria, afirma que foi alvo de um golpe. “Eu caí em um golpe de uma empresa que dizia ser distribuidora da AstraZeneca, a GB Trading EU”.

Foi esta empresa, aponta Faria, que o procurou há alguns meses oferecendo a negociação dos imunizantes. “Estou sendo acusado por um documento falso, que uma suposta distribuidora da AstraZeneca me enviou, há um tempo, e achando que estava tudo certo, enviei o documento por e-mail para o Ministério da Saúde. Fui acusado injustamente, pois tenho no meu Whatsapp que recebi a documentação”, assinala.