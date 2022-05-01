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Investigação

PF acha três corpos em terra indígena onde capixaba desapareceu no Pará

Corpos estavam enterrados em covas rasas, cobertos por folhas e em estágio avançado de decomposição na mesma região onde três caçadores desapareceram, sendo um deles William Santos Câmara, de Boa Esperança

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 12:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2022 às 12:11
PF encontra três corpos numa terra indígena no sudeste do Pará, onde três caçadores que desapareceram
PF encontra três corpos numa terra indígena no sudeste do Pará, onde três caçadores que desapareceram Crédito: Reprodução | Jornal Nacional
A Polícia Federal do Pará (PF-PA) informou que três corpos foram encontrados neste sábado (30), na terra indígena Parakanã, no Estado do Pará. Os peritos agora trabalham para identificar de quem são. Na mesma região, três caçadores desapareceram no domingo passado (24). Segundo advogado das famílias, os pertences encontrados ao lado dos corpos são deles. As informações foram divulgadas pelo Jornal Nacional. Um dos desaparecidos é o capixaba William Santos Câmara, que é de Boa Esperança, no Noroeste do Estado.
Na manhã deste sábado, policiais encontraram os três corpos em uma região de mata fechada na terra indígena Parakanã, em Novo Repartimento, Sudeste do Pará, uma reserva com mais de 350 mil hectares. Eles estavam enterrados em covas rasas, cobertos por folhas, e em estágio avançado de decomposição.
Mais de 150 agentes das polícias Federal e Militar, Força Nacional e Corpo de Bombeiros tentavam localizar três caçadores, desde quinta-feira (28), após autorização da Justiça,
Cosmo Ribeiro de Sousa, William Santos Câmara e José Luiz da Silva Teixeira desapareceram no último domingo (24), depois de entrarem na terra indígena. Uma lei federal proíbe que pessoas estranhas aos indígenas entrem na reserva sem autorização.
Willian Santos Câmara, e outros dois desaparecidos, identificados como Cosmo Ribeiro de Sousa e José Luís da Silva Teixeira.
Willian Santos Câmara, e outros dois desaparecidos, identificados como Cosmo Ribeiro de Sousa e José Luís da Silva Teixeira. Crédito: Redes sociais
Parentes e amigos dos caçadores chegaram a interditar nesta semana a BR-230, a rodovia Transamazônica, para protestar contra a demora no início das buscas.
Ainda de acordo com o divulgado pelo Jornal Nacional, no fim da tarde deste sábado, os três corpos chegaram ao Instituto Médico Legal de Marabá (PA), onde peritos do estado do Pará e da Polícia Federal tentam identificar as vítimas e apontar a causa das mortes. A PF informou que as investigações continuam para localizar os responsáveis pelo crime.
Parentes dos três caçadores foram chamados ao IML para tentar fazer o reconhecimento. À reportagem do Jornal Nacional, o advogado das famílias disse que os parentes deles informaram que os pertences encontrados ao lado dos corpos são dos três caçadores. 

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