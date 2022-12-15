O que pode acontecer em um intervalo de quatro anos? Uma Copa do Mundo, novas eleições presidenciais, construção de uma ponte, mas, para Gabriel Rodrigues e Emanuele Souza, foi o período para um pedido de casamento. O casal, que teve o primeiro encontro em um concerto musical na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , esteve na exibição da Orquestra Sinfônica do Estado, no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória , nesta quarta-feira (14). Na ocasião, um pedido de casamento arrancou suspiros do público.

O gosto musical dos dois jovens foi essencial para que o grande momento ocorresse em um evento semelhante ao de 2018. O "sim" de Emanuele para Gabriel nesta quarta-feira aconteceu durante a Musiflix: Séries in Concert, da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, que apresenta um repertório recheado de trilhas sonoras das séries. O pedido foi feito em público, entre duas músicas. O engenheiro de 24 anos se ajoelhou diante da estudante de Psicologia de 22 anos e a pediu em casamento.

Engenheiro pediu namorada em casamento durante concerto no ES Crédito: Alberto Borém

A cena emocionou o público, que aplaudiu o casal de pé. Após a universitária aceitar o pedido de casamento, os músicos da orquestra ainda aumentaram o volume para uma marcha nupcial, tradicional na entrada das noivas durante a cerimônia matrimonial.

Parecia apenas mais um concerto até o momento em que o maestro titular da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, Helder Trefzger, tomou a palavra. O músico trocou a batuta, instrumento usado para reger a orquestra, pelo microfone, chamando a atenção para um casal que havia se conhecido durante um concerto. Antes mesmo de terminar a fala, o maestro perguntou: "Gabriel, quer dar uma palavrinha?".

Your browser does not support the audio element. Pedido de casamento em concerto de orquestra emociona público no ES

A partir desse momento, a emoção tomou conta do público. O engenheiro se ajoelhou, mostrou as alianças, com direito a rosas-vermelhas, e ouviu a resposta que esperava da namorada.

"Tivemos nosso primeiro encontro em uma orquestra na Ufes, há quatro anos. Foi quando ele me convidou, onde tudo começou. Eu adorei a surpresa, sou apaixonada por música clássica. Ele sabe disso" Emanuele Souza - Estudante de Psicologia

Após o concerto, o casal conversou com o repórter Alberto Borém, de A Gazeta, autor desta matéria, que estava apreciando o espetáculo.

"Eu tinha uma oportunidade, porque tenho um contato dentro da orquestra. Lembrei, ela lembrou também, que tivemos nosso primeiro encontro em uma orquestra. Nada melhor que juntar tudo, voltar para assistir a uma orquestra. É sempre muito maravilhoso, muito mágico, uma atmosfera que não tem como descrever, um ambiente muito lindo. Foi um momento especial o pedido de casamento" Gabriel Rodrigues - Engenheiro

Engenheiro pediu namorada em casamento durante concerto no ES Crédito: Alberto Borém

Em contato com a reportagem, o maestro titular da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, Helder Trefzger, também comentarista da Rádio CBN Vitória, contou que não foi o primeiro pedido de casamento realizado durante um concerto, mas, neste caso, segundo ele, chamou atenção o fato ter acontecido no mesmo evento do primeiro encontro do casal.

"Não foi o primeiro pedido de casamento durante a orquestra. Mas é legal que essas coisas estejam acontecendo, é um momento importante. É legal que os jovens estejam frequentando a orquestra. E o mais impressionante é que os dois se conheceram em uma orquestra. Foram da amizade até o pedido de casamento", disse.

De acordo com o maestro, o preço acessível do concerto e o repertório inspirado em séries famosas são estratégias para que os jovens tenham interesse pela música clássica.

"A gente fica feliz. Eu fiquei emocionado. Trabalhamos bastante para que a música clássica não seja vista no patamar de algo elitizado. Ela faz parte da vida das pessoas" Helder Trefzger - Maestro

Ingressos esgotados para esta quinta (15)