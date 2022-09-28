Capixabinha de apenas 3 anos impressiona tocando bateria

Quem assiste aos vídeos do pequeno Isaac de Azeredo Fernandes tocando bateria se surpreende com o talento e o tamanho: o menino tem apenas três aninhos e já manda muito bem no instrumento de difícil coordenação motora. De acordo com os pais, ele aprendeu tudo sozinho, e começou a tocar com apenas um ano de idade.

Isaac é morador de Nova Palestina, em Vitória . "Quando ele tinha mais ou menos um ano de idade, a gente ganhou uma bateria eletrônica e ele já tocava. Ele foi crescendo, com dois anos a gente comprou uma bateria infantil e ele foi aprendendo cada vez mais", contou o microempresário Wallace da Silva Fernandes, de 39 anos, pai do pequeno talento.

Ele começou a gravar os momentos em que o filho tocava e publicar em um perfil do Instagram . O último vídeo, postado no início deste mês, já está chegando a 40 mil visualizações. "A gente se surpreendeu com a repercussão! Os números crescerem assim, não era algo que a gente esperava", declarou Wallace.

MÚSICA NA IGREJA

A família de Isaac é evangélica e por isso o menino cresceu em meio a muita música. "A gente sempre foi levando ele desde pequeno para a igreja e viu esse interesse pela música. Ele sempre queria estar junto, algo chamava a atenção dele", revelou o pai.

Com 2 anos, após ganhar a bateria infantil, o menino começou a aprender algumas técnicas. "Eu ia passando umas noções para ele, mas não sou baterista. Ele vê muitos vídeos, com isso, foi desenvolvendo sozinho e começou a tocar. Hoje eu parei com os ensinamentos porque ele está muito superior a mim", disse Wallace.

"Ele nunca fez aula de música. Primeiro ele vê o vídeo da música, a batida, o toque, e dali vai acompanhando. Na segunda vez ele já assimila como é a música e vai tocando. Ele é autodidata, tem essa facilidade de aprender sozinho" Wallace da Silva Fernandes - Pai do Isaac

"FAMOSINHO"

Em Nova Palestina, Isaac já é bem conhecido: "Ele acorda de manhã cedo, já pega as baquetas e pergunta: pai, os vizinhos já acordaram para eu poder começar a tocar? Aqui no bairro, onde ele vai o pessoal já chama de baterista mirim".

Isaac de Azeredo Fernandes tem 3 anos e já é até conhecido no bairro onde mora como "baterista mirim" Crédito: Wallace Fernandes e Raquel Azeredo