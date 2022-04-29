Pedágio da BR 101 no ES terá aumento a partir deste sábado (30)

A Eco101 comunica que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), autorizou, por meio da Deliberação nº 168, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (29/04), o reajuste na tarifa do pedágio da rodovia BR–101/ES/BA, a partir da 0h do dia 30 de abril de 2022 (30/04). As tarifas de pedágio terão reajuste médio de 13,91%. As praças de pedágio estão localizadas em Pedro Canário (km 1); São Mateus (km 85,8); Aracruz (km171,7); Serra (km 241,7); Guarapari (km 320,8); Itapemirim (km 398,9) e Mimoso do Sul (km 452). As tarifas serão cobradas em ambos sentidos.

Os cálculos foram realizados pela ANTT, responsável por definir os valores, com base em critérios técnicos, e serão cumpridos pela Eco101, conforme deliberação da Agência. A revisão tarifária ocorre anualmente, conforme previsão contratual, com valores e percentuais definidos por parâmetros técnicos do contrato de concessão, vinculada, principalmente, à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), bem como postergações e antecipações de investimentos.

A Concessionária é responsável pela manutenção e operação diária de 478,7 quilômetros do trecho capixaba da BR-101, que vai do trevo de acesso à cidade de Mucuri, no Sul da Bahia, até a divisa com o Rio de Janeiro, assim como pelos atendimentos de emergência 24h aos usuários, entre eles resgate médico com ambulâncias, socorro mecânico e remoção de veículos por meio de guinchos leves e pesados. A Eco101 completa nove anos de concessão da BR-101 e durante este período foram investidos mais de R$ 2,3 bilhões na modernização, melhorias e ampliação da rodovia, além dos serviços operacionais (até 2021, foram realizados mais de 1,05 milhões de atendimentos).

Esses recursos foram aplicados no recapeamento da estrada existente, na recuperação de dispositivos de drenagem, na construção de 12 bases de atendimento aos usuários (todas com ambulância e guinchos), na reforma de seis postos e três delegacias para a PRF, no nivelamento de 100% da rodovia, na recuperação de sinalização horizontal e na substituição de 20 mil placas de sinalização. Também foram implantadas 19 passarelas de pedestres previstas em contrato.