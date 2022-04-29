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Veja novos valores

Pedágio da BR 101 no ES terá aumento a partir deste sábado (30)

As tarifas serão reajustados em 13,91% nas sete praças de pedágio da Eco101 no Estado. Veja os novos valores por veículo e por praça
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

29 abr 2022 às 20:00

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 20:00

Praça de pedágio da BR 101, na Serra
Praça de pedágio da BR 101, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros (Arquivo)

Correção

02/05/2022 - 4:07
A matéria foi corrigida com as novas informações publicadas pela ANTT no Diário Oficial da União. Na última sexta-feira (29), a Agência divulgou em seu site que o aumento tinha sido de apenas 6,10%, se referindo somente ao acréscimo ocasionado pelo IPCA, mas o reajuste médio foi de 13,91, informou a Eco101, em decorrência de outros acréscimos de ajuste econômico-financeiro do contrato. Os valores da tabela com os pedágios de cada praça estão corretos.
Os usuários que trafegam pela BR 101 vão encontrar um pedágio mais caro nas sete praças de pedágio da rodovia no Espírito Santo a partir da zero hora deste sábado (30). O reajuste médio autorizado foi de 13,91%. 
Erroneamente, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), responsável pelo cálculo do novo valor, divulgou em seu site na última sexta-feira (29) que o aumento tinha sido de apenas 6,10%, se referindo somente ao acréscimo ocasionado pela inflação medida pelo IPCA.
Informações sobre pedágio no site da ANTT
Informações sobre pedágio no site da ANTT Crédito: ANTT
Com o aumento, a tarifa por um carro de passeio na praça de pedágio da Serra, por exemplo, passará de R$ 3,90 para R$ 4,50.
O reajuste corresponde à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação do país. A nova tarifa será cobrada nas seguintes praças: Pedro Canário (P1), São Mateus (P2), Aracruz (P3), Serra (P4), Guarapari (P5), Itapemirim (P6) e Mimoso do Sul (P7). 
O aumento foi publicado através da deliberação nº 128/2022, a aprovação da 8ª Revisão Ordinária, a 9ª Revisão Extraordinária e o Reajuste da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) do contrato de concessão da BR-101/ES/BA, explorado pela Eco101.
Segundo a ANTT, por força de lei, o reajuste e a revisão das tarifas de pedágio das rodovias federais concedidas é feito anualmente. “Essas alterações tarifárias são aplicadas no aniversário do início da cobrança de pedágio”, informa em nota a ANTT.
Segundo publicação da Agência no Diário Oficial da União, no último sábado (30), além do IPCA de 6,10%, incidiram ainda reajustes referentes à 8ª Revisão Ordinária, a 9ª Revisão Extraordinária, desconto de reequilíbrio do contrato e aplicação de outros pontos.
Juntos totalizaram, segundo informações da Eco101, por nota, um reajuste médio de 13,91% que foi aplicado nas sete praças existentes na rodovia federal. Confira os reajustes por praça:
Tabela de reajuste por praça
Tabela de reajuste por praça Crédito: ANTT
Confira abaixo o valor do pedágio por praça:
Tabela Pedágio BR 101
Tabela Pedágio BR 101 Crédito: ANTT
Pedágio da BR 101 no ES terá aumento a partir deste sábado

O que diz a Eco101 sobre o reajuste

A Eco101 comunica que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), autorizou, por meio da Deliberação nº 168, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (29/04), o reajuste na tarifa do pedágio da rodovia BR–101/ES/BA, a partir da 0h do dia 30 de abril de 2022 (30/04). As tarifas de pedágio terão reajuste médio de 13,91%. As praças de pedágio estão localizadas em Pedro Canário (km 1); São Mateus (km 85,8); Aracruz (km171,7); Serra (km 241,7); Guarapari (km 320,8); Itapemirim (km 398,9) e Mimoso do Sul (km 452). As tarifas serão cobradas em ambos sentidos.
Os cálculos foram realizados pela ANTT, responsável por definir os valores, com base em critérios técnicos, e serão cumpridos pela Eco101, conforme deliberação da Agência. A revisão tarifária ocorre anualmente, conforme previsão contratual, com valores e percentuais definidos por parâmetros técnicos do contrato de concessão, vinculada, principalmente, à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), bem como postergações e antecipações de investimentos.
A Concessionária é responsável pela manutenção e operação diária de 478,7 quilômetros do trecho capixaba da BR-101, que vai do trevo de acesso à cidade de Mucuri, no Sul da Bahia, até a divisa com o Rio de Janeiro, assim como pelos atendimentos de emergência 24h aos usuários, entre eles resgate médico com ambulâncias, socorro mecânico e remoção de veículos por meio de guinchos leves e pesados. A Eco101 completa nove anos de concessão da BR-101 e durante este período foram investidos mais de R$ 2,3 bilhões na modernização, melhorias e ampliação da rodovia, além dos serviços operacionais (até 2021, foram realizados mais de 1,05 milhões de atendimentos).
Esses recursos foram aplicados no recapeamento da estrada existente, na recuperação de dispositivos de drenagem, na construção de 12 bases de atendimento aos usuários (todas com ambulância e guinchos), na reforma de seis postos e três delegacias para a PRF, no nivelamento de 100% da rodovia, na recuperação de sinalização horizontal e na substituição de 20 mil placas de sinalização. Também foram implantadas 19 passarelas de pedestres previstas em contrato.

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