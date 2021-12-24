Papais Noéis andam de jet ski e distribuem bombons para crianças em Vitória

Em terceiro ano consecutivo, empresários e amigos se organizam para realizar ação náutica de Natal em Vitória Crédito: Iury Magesky

Natal é tempo de paz, amor, esperança e sentimentos bons. Mas é tempo também de reflexão — e foi pensando em como adoçar e alegrar a véspera de feriado de uma criança que tudo isso começou. Este é o terceiro ano consecutivo que os Papais Noéis Náuticos realizam uma ação ao mar na Capital e, nesta sexta-feira (24), cerca de 40 "bons velhinhos" percorreram toda a Baía de Vitória para entregar caixas de bombons.

Se você viu por aí, não se assuste. O grupo percorreu uma boa rota, de lanchas e jet skis, caracterizados como o bom velhinho. Segundo o DJ Iury Magesky, a ideia foi do empresário Charles Dalvi, que pensou, há três anos, em se vestir de Papai Noel e distribuir presentes pela Baía da Capital. "Começou como uma brincadeira, fomos amadurecendo a ideia e depois nos juntamos. A arrecadação foi grande desde o primeiro ano de ação, e aí resolvemos comprar caixas de bombom", detalhou.

Em terceiro ano consecutivo, empresários e amigos se organizam para realizar ação náutica de Natal em Vitória Crédito: Iury Magesky

Entre os 40 bons velhinhos, todos são amigos e empresários do meio náutico. Para a ação desta sexta-feira (24), os Noéis saíram às 9h do ponto de encontro, na Villamare Marina, em Santa Luiza, passaram por Maria Ortiz, Grande Vitória, Ilha das Caieiras e finalizaram a ação em Jesus de Nazareth. Pelo caminho em que percorreram, os Noéis náuticos entregaram a caixa de bombom e um pouco de esperança e alegria para as crianças dessas regiões.

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"Neste ano conseguimos cerca de 1.200 caixas com o dinheiro arrecadado. A lição que fica é a de que nas coisas simples mora a grandiosidade do mundo. As crianças ficam felizes com a ação e a gente também acaba se divertindo", concluiu o DJ.