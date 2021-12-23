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Doação múltipla de órgãos antecipa Natal de quem está na fila de transplantes

Um dos órgãos doados foi um coração, enviado para um paciente em Minas Gerais, o que demandou  uma operação especial que envolveu até avião da Força Aérea Brasileira (FAB)

Publicado em 

23 dez 2021 às 19:32

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 19:32

Hospital Estadual Central (HEC)
Hospital Estadual Central (HEC) Crédito: Governo do Estado
Uma captação de múltiplos órgãos, realizada nesta quinta-feira (23), tirou da fila de transplantes seis pacientes que aguardavam por uma doação. Foi um Natal antecipado garantido graças ao “sim” da família do doador.  Foi necessário uma operação especial para levar o coração para Belo Horizonte, capital mineira.
A doação foi feita pela família de um paciente de 34 anos que era portador de uma doença congênita. A cirurgia para a retirada dos órgãos durou 4 horas.
A cirurgia foi realizada no Hospital Estadual Central – Dr. Benício Tavares Pereira (HEC), onde foi feita a retirada dos órgãos. Um deles, o coração, foi transportado para Minas Gerais. Também foram captados rins, fígado e córneas, que foram destinados a pessoas que aguardavam pelo transplante no Estado.
Para o transporte do coração foi necessária uma operação especial, já que o órgão foi para um paciente em Minas Gerais. Foi preciso a ajuda da escolta da Guarda Municipal de Vitória para garantir que o órgão chegasse até o aeroporto em tempo recorde e seguisse viagem no avião da Força Aérea Brasileira (FAB) até a capital mineira.
Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), antes de enviar o coração para a cidade mineira, foi verificado se havia algum receptor compatível no Espírito Santo. Diante da inexistência, foi verificada a lista nacional e encontrada uma pessoa compatível em Minas Gerais, para onde foi levado o órgão.
A primeira opção é sempre o Estado, por conta da logística, mas não houve receptor compatível no ES.

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De acordo com o presidente da Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), Frederico Machado de Siqueira, a doação de órgãos é uma esperança que ganha ainda mais importância nesta época do ano. "É quando duas famílias desconhecidas se entrelaçam para salvar vidas, ressignificando nossa existência humana, na qual a perda nem sempre significa perda, muitas vezes significa ganho, e a morte não é o fim, mas a esperança de um novo nascimento”, disse.
Já o diretor-geral do HEC, Miguel Duarte, destacou o trabalho exercido com muita dedicação pela equipe responsável. “Todos os envolvidos estão de parabéns por atuarem conscientes da importância dessa causa e empenhados em salvar vidas que tanto esperam por um doador”, afirmou.
Segundo dados da Central Estadual de Transplantes do Espírito Santo (CET-ES), até esta quinta-feira (23), foram contabilizados 1.740 pacientes aguardando por um órgão no Estado, sendo 1.226 para rim, 489 para córneas, 20 para fígado e cinco à espera de um coração.

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