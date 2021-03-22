Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Projeto facilita captação de órgãos para transplante no ES

Só na fila para cirurgia de córneas  existem 384 pacientes no Estado

Publicado em 22 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

22 mar 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Transplante de coração
Transplante de coração Crédito: Shutterstock
O Espírito Santo tem 384 pacientes que estão na fila de espera do transplante de córnea, segundo informações do Centro Estadual de Transplantes (CET-ES) e coletadas pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido). O parlamentar é autor do projeto de lei, que tramita em regime de urgência na Assembleia Legislativa, que poderá agilizar a captação dos órgãos.
O transplante de córneas é o mais realizado no mundo. No Brasil existe um selo da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) chamado “fila zero”, no qual o paciente não precisa esperar um mês para poder passar pela cirurgia e, assim, poder enxergar adequadamente de novo.
Segundo Bahiense, havia uma servidora da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), agora aposentada, que atuava no Banco de Olhos e ia ao Departamento Médico-Legal (DML) para encontrar potenciais doadores de córneas, respeitando as vontades das famílias.

Veja Também

Subnotificação de morte cerebral trava fila de transplantes de órgãos

Após transplante, empresário promove campanha para aumentar doações de órgãos

Saúde aponta queda de 37% nos transplantes no Brasil durante a pandemia

“O projeto prevê que haja, com a devida autorização, a captação das córneas de corpos que estejam no DML, Serviço Médico-Legal (SML) e no Serviço de Verificação de Óbitos (SVO). Não cria novos gastos para o Estado e pode vir a ser um importante mecanismo para estimular a doação de órgãos”, explicou o parlamentar.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Danilo Bahiense Saúde Transplante Doação de orgãos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados