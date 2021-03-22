Projeto facilita captação de órgãos para transplante no ES

O Espírito Santo tem 384 pacientes que estão na fila de espera do transplante de córnea, segundo informações do Centro Estadual de Transplantes (CET-ES) e coletadas pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido). O parlamentar é autor do projeto de lei, que tramita em regime de urgência na Assembleia Legislativa
, que poderá agilizar a captação dos órgãos.
O transplante de córneas é o mais realizado no mundo. No Brasil existe um selo da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) chamado “fila zero”, no qual o paciente não precisa esperar um mês para poder passar pela cirurgia e, assim, poder enxergar adequadamente de novo.
Segundo Bahiense, havia uma servidora da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa
), agora aposentada, que atuava no Banco de Olhos e ia ao Departamento Médico-Legal (DML) para encontrar potenciais doadores de córneas, respeitando as vontades das famílias.
“O projeto prevê que haja, com a devida autorização, a captação das córneas de corpos que estejam no DML, Serviço Médico-Legal (SML) e no Serviço de Verificação de Óbitos (SVO). Não cria novos gastos para o Estado e pode vir a ser um importante mecanismo para estimular a doação de órgãos”, explicou o parlamentar.