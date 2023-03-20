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No Sul do ES

Pais reclamam de lotação e longa espera no hospital infantil de Cachoeiro

O hospital, que é a principal unidade de saúde materno infantil da região Sul do Estado, foi alvo de muitas reclamações nesta segunda-feira (20)

Publicado em 20 de Março de 2023 às 19:01

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

20 mar 2023 às 19:01
Pais reclamam de lotação e longa espera em hospital infantil de Cachoeiro
Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Luiz Gonçalves
Diversos pais reclamaram, nesta segunda-feira (20), da lotação e da longa espera de atendimento no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
A equipe da TV Gazeta Sul esteve nesta tarde na unidade e, logo na entrada, percebeu o motivo da insatisfação dos pais: o pronto atendimento estava cheio de pessoas.
Nos vídeos enviados por telespectadores, feitos no interior do Hifa, pais e crianças estão à espera do atendimento. Confira a seguir:
A dona de casa Kelly Cristina levou o neto, de dois anos, para ser atendido após ele cair. No entanto, não imaginava ter que esperar tanto. ”Está super lotado lá dentro, muita criança e o atendimento está muito devagar”, disse.

Pacientes de vários municípios

O hospital é a principal unidade de saúde materno infantil da região Sul do Estado. Ele tende pacientes de pelo menos 28 municípios da região.
Em frente à unidade, chegavam ambulâncias de vários municípios, como Piúma, Anchieta, Irupi e Jerônimo Monteiro. O movimento foi intenso durante toda esta segunda-feira.
No local, havia pais que chegaram no período da manhã com os filhos. Já eram 16h e eles não tinham sido atendidos ainda, como a produtora rural Zilma Souza, que veio de Jerônimo Monteiro e estava acompanhando o neto de três anos.
Segundo Zilma, ela chegou às 9h. “Estou esperando terminar o soro dele (do neto), ver o que o médico vai falar, para ser liberado e ir embora para casa. O dia inteiro aqui”, comentou.
E grande parte das crianças chegava com sintomas de dengue. “Meu filho está sentindo muita dor no abdômen, dor de cabeça, febre e muita dor no corpo, desde quinta-feira (16). Eu estive com ele aqui, foi atendido e hoje eu retornei com ele, praticamente, com os mesmos sintomas”, contou a dona de casa Alcione de Araújo.

O que diz o hospital

Procurado, o Hifa disse, por meio de nota, que "nesta segunda-feira (20) houve grande procura de atendimento no Pronto Atendimento Infantil e Pronto Socorro e que por este motivo houve aumento do tempo de espera. No entanto, esclarece que os pacientes graves foram atendidos em menos de cinco minutos e os urgentes não aguardaram mais do que 60 minutos".
Além disso, faz um pedido. "A instituição pede o apoio da população para buscar atendimento na unidade adequada de modo a não sobrecarregar o atendimento no HIFA, destinado a atender casos de urgência e emergência", comunicou.
Com informações da TV Gazeta Sul.

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