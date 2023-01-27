Advogada atropelada por motorista embriagado deixa hospital em Cachoeiro

Quarenta dias após ser atropelada por um motorista embriagado quando estava correndo com um grupo de atletas, a advogada Karina Vaillant Farias, de 26 anos, deixou o hospital nesta quinta-feira (26) e já está em casa. O acidente aconteceu no dia 17 de dezembro, às margens da BR 482, na localidade de Tijuca, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A informação sobre a alta médica foi confirmada por ela.

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, Karina contou que está bem, mas ainda sente um pouco de dor no quadril – que, segundo ela, ficou deslocado. “Não consigo dobrar a perna direito, estou me locomovendo de cadeira de rodas”, disse.

Karina explicou que na recuperação em casa ela faz fisioterapia e, com o tempo, os médicos informaram que ela vai melhorar.

"Voltar para casa e estar com a minha família é a melhor sensação que eu poderia ter. Ter recebido a alta ontem (26) me deixou em êxtase" Karina Vaillant Farias - Advogada

Questionada sobre o acidente que a deixou mais de um mês no hospital, a advogada disse que não se lembra de nada sobre o atropelamento. “Só lembro o que as pessoas me contaram, só tenho esses relatos. Do tempo que fiquei na UTI (Unidade de Internação Intensiva) , também não lembro”, comentou.

Karina Vaillant Farias teve alta nessa quinta-feira (26) e está bem em casa Crédito: Arquivo pessoal

Agora, os planos de Karina é recuperar todos os movimentos do corpo. “Quero sentar na cadeira de rodas sozinha, ir ao banheiro, tomar banho, escovar os dentes sozinha, pegar o celular que está longe (...). Reabilitação mesmo, ter autonomia para fazer alguma coisa”, pronunciou. Somente depois disso, segundo ela, será o momento de pensar nos próximos passos.

Após ter alta, a advogada Karina Vaillant foi recebida com muito carinho pela família em casa Crédito: Arquivo pessoal

Relembre o acidente

Na madrugada do dia 18 de dezembro, Karina foi atropelada e sofreu ferimentos graves, por isso, precisou ser internada na UTI . O condutor do Volkswagen Gol, segundo a Polícia Militar, foi encontrado em outro local, dormindo dentro do carro. Ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o estava com mais de 30 dias de licenciamento vencido. O nome do condutor não foi divulgado.

A PM informou que, no momento do acidente, a vítima estava com um grupo de atletas em um treinamento de corrida rústica e o grupo seguiria até o município de Marataízes , no Litoral do Estado.

Testemunhas relataram aos policiais que o motorista trafegava pela contramão e, após o atropelamento, não parou e fugiu sem prestar socorro à vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a advogada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Motorista foi flagrado dormindo

Durante as buscas realizadas por policiais militares , o motorista do carro que atropelou Karina foi encontrado dormindo sobre o volante, dentro do carro, que estava estacionado no trevo que dá acesso ao município de Presidente Kennedy, às margens da BR 101. O veículo, segundo a PM, estava com a lataria danificada e com marcas de sangue.

O homem foi encaminhado pelos militares à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi submetido ao teste de alcoolemia, que teve resultado de 0,78 mg/l – constatando que ele havia ingerido bebida alcoólica. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e encaminhado a um presídio.