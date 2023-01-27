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Após 40 dias

Advogada atropelada por motorista embriagado deixa hospital em Cachoeiro

Karina Vaillant Farias, de 26 anos, estava correndo com um grupo de atletas quando foi atropelada, em 17 de dezembro; ela faz fisioterapia em casa para retomar os movimentos do corpo
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

27 jan 2023 às 17:36

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 17:36

Quarenta dias após ser atropelada por um motorista embriagado quando estava correndo com um grupo de atletas, a advogada Karina Vaillant Farias, de 26 anos, deixou o hospital nesta quinta-feira (26) e já está em casa. O acidente aconteceu no dia 17 de dezembro, às margens da BR 482, na localidade de Tijuca, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A informação sobre a alta médica foi confirmada por ela.
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, Karina contou que está bem, mas ainda sente um pouco de dor no quadril – que, segundo ela, ficou deslocado. “Não consigo dobrar a perna direito, estou me locomovendo de cadeira de rodas”, disse.
Karina explicou que na recuperação em casa ela faz fisioterapia e, com o tempo, os médicos informaram que ela vai melhorar.
"Voltar para casa e estar com a minha família é a melhor sensação que eu poderia ter. Ter recebido a alta ontem (26) me deixou em êxtase"
Karina Vaillant Farias - Advogada
Questionada sobre o acidente que a deixou mais de um mês no hospital, a advogada disse que não se lembra de nada sobre o atropelamento. “Só lembro o que as pessoas me contaram, só tenho esses relatos. Do tempo que fiquei na UTI (Unidade de Internação Intensiva), também não lembro”, comentou.
Advogada atropelada por motorista embriagado em Cachoeiro deixa hospital
Karina Vaillant Farias teve alta nessa quinta-feira (26) e está bem em casa Crédito: Arquivo pessoal
Agora, os planos de Karina é recuperar todos os movimentos do corpo. “Quero sentar na cadeira de rodas sozinha, ir ao banheiro, tomar banho, escovar os dentes sozinha, pegar o celular que está longe (...). Reabilitação mesmo, ter autonomia para fazer alguma coisa”, pronunciou. Somente depois disso, segundo ela, será o momento de pensar nos próximos passos.
Advogada atropelada por motorista embriagado em Cachoeiro deixa hospital
Após ter alta, a advogada Karina Vaillant foi recebida com muito carinho pela família em casa Crédito: Arquivo pessoal

Relembre o acidente

Na madrugada do dia 18 de dezembro, Karina foi atropelada e sofreu ferimentos graves, por isso, precisou ser internada na UTI. O condutor do Volkswagen Gol, segundo a Polícia Militar, foi encontrado em outro local, dormindo dentro do carro. Ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o estava com mais de 30 dias de licenciamento vencido. O nome do condutor não foi divulgado.
A PM informou que, no momento do acidente, a vítima estava com um grupo de atletas em um treinamento de corrida rústica e o grupo seguiria até o município de Marataízes, no Litoral do Estado.
Testemunhas relataram aos policiais que o motorista trafegava pela contramão e, após o atropelamento, não parou e fugiu sem prestar socorro à vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a advogada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Motorista foi flagrado dormindo

Durante as buscas realizadas por policiais militares, o motorista do carro que atropelou Karina foi encontrado dormindo sobre o volante, dentro do carro, que estava estacionado no trevo que dá acesso ao município de Presidente Kennedy, às margens da BR 101. O veículo, segundo a PM, estava com a lataria danificada e com marcas de sangue.
O homem foi encaminhado pelos militares à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi submetido ao teste de alcoolemia, que teve resultado de 0,78 mg/l – constatando que ele havia ingerido bebida alcoólica. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e encaminhado a um presídio.
Procurada, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o homem segue preso no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

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