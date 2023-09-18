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Educação

Pais de alunos reclamam de estrutura precária de escola em Colatina

Unidade atende crianças a partir dos 4 anos de idade. Alguns dos problemas apontados são barrancos ao redor do imóvel, cerca quebrada e fossa antiga
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

18 set 2023 às 15:20

Publicado em 18 de Setembro de 2023 às 15:20

Pais reclamam de uma cerca que está quebrada na escola e da situação da fossa, que é antiga
Pais reclamam de uma cerca que está quebrada na escola e da situação da fossa, que é antiga Crédito: Acervo Pessoal
As famílias da comunidade Córrego do Almoço, no interior de Colatina, Noroeste do Espírito Santo, criticam a situação em que está a única escola disponível para quem mora na região. Imagens enviadas para A Gazeta mostram uma estrutura precária com barrancos perigosos e uma cerca quebrada.
Mãe de uma criança matriculada na Escola Unidocente Municipal Córrego do Almoço, a dona de casa Angela Maria Peter, de 40 anos, afirmou que várias reclamações já foram feitas à prefeitura, mas nada é resolvido. Segundo ela, um dos principais problemas é a fossa do local, que, segundo ela, não passa por manutenção desde a época em que estudava lá, há três décadas. 
"A fossa é a nossa maior preocupação, pois ela já existe há 40 anos, e nunca recebeu manutenção. Correndo o risco de cair uma criança dentroporque elas costumam passar em cima. Não tem outro lugar para brincar. Realmente, a escola não tem nenhuma segurança", desabafou.
Pais de alunos reclamam de estrutura precária de escola em Colatina
Barranco fica aos pés da escola, que atende crianças a partir de 4 anos
Barranco no imóvel que atende crianças a partir de 4 anos Crédito: Acervo Pessoal
"Deu um temporal que arrancou metade das telhas da escola, correndo o risco de passar pelo forro e cair na cabeça de alguma criança. Recentemente, a cerâmica da parede caiu. Se tivesse aula, tinha machucado. O quadro também está todo rachado"
Angela Maria Peter - Mãe de aluno

Prefeitura promete melhorias

Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Colatina informou que uma equipe de técnicos da Secretaria Municipal de Educação visitarão a escola para elencar melhorias e realizar reparos.

A prefeitura | Na íntegra

"Colatina está vivendo o período de maior investimento em infraestrutura nos colégios municipais da história. Em dois anos e nove meses, a atual gestão já investiu mais de R$ 60 milhões em construção de novas unidades, reformas e melhorias em diversos colégios do município. E a Escola Municipal Unidocente Comunitária Rural Córrego do Almoço recebeu recursos do 'Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola' que serão aplicados nas reformas necessárias. Nos próximos dias, técnicos da Secretaria Municipal de Educação visitarão a escola para começar as melhorias e fazer todos os reparos"

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