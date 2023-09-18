Pais de alunos reclamam de estrutura precária de escola em Colatina

"Colatina está vivendo o período de maior investimento em infraestrutura nos colégios municipais da história. Em dois anos e nove meses, a atual gestão já investiu mais de R$ 60 milhões em construção de novas unidades, reformas e melhorias em diversos colégios do município. E a Escola Municipal Unidocente Comunitária Rural Córrego do Almoço recebeu recursos do 'Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola' que serão aplicados nas reformas necessárias. Nos próximos dias, técnicos da Secretaria Municipal de Educação visitarão a escola para começar as melhorias e fazer todos os reparos"