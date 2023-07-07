A educação que transforma pessoas e negócios

São muitas, apesar de insuficientes, as histórias pessoais que demonstram na prática o poder transformador da educação. Novas perspectivas surgem, horizontes se abrem, sonhos saem do papel, cenários improváveis são construídos e assim vidas são transformadas a partir do acesso ao conhecimento.

O que vale para as pessoas vale também para as organizações. Afinal, o que é uma empresa a não ser um organismo vivo, formado por gente e pela combinação organizada de suas ideias, experiências, tecnologias, propósitos, objetivos, processos e história?

Gente nunca está pronta e acabada, assim como as empresas não estão ou, pelo menos, não deveriam achar que estão, especialmente num mundo em constante transformação, num ritmo cada vez mais veloz.

Neste novo mundo, torna-se cada vez mais condição de sobrevivência reconhecer-se em construção, abrir-se ao aprendizado e investir em educação como caminho para inovar, criar e diferenciar-se em um mercado onde as fronteiras entre os negócios são cada vez mais tênues.

Como professor, publicitário e empresário, vivi e vivo momentos muito distintos. No ontem, um veículo de mídia, produtor de conteúdo, por exemplo, tinha dois ou três concorrentes diretos para acompanhar. Hoje, a atenção do consumidor é “artigo de luxo” disputado por incontáveis “mãos” nas mais diversas plataformas, nas redes sociais, nos canais de streaming, no universo gamer e nos veículos “tradicionais”, que por sua vez também tiveram seus papéis renovados e mantêm-se importantes nesse novo contexto, só para citar alguns exemplos.

Ao mesmo tempo, vemos uma das maiores varejistas de mundo tornar-se produtora de streaming e, a partir de suas produções, alavancar suas vendas no varejo. Constatamos, entre perplexos e curiosos, que uma live realizada dentro de um jogo de videogame, foi capaz de reunir 13 milhões de pessoas simultaneamente. Percebemos que falar de inovação e mais importante ainda, criar um ambiente favorável para inovação acontecer, tornaram-se as estratégias fundamentais para manter uma empresa de pé, viva, crescendo e fortalecendo-se.

Se o cenário é de dúvidas e de profundas mudanças, ouso me apoiar numa certeza: investir na força transformadora da educação, formando e capacitando nossos líderes e os nossos times, é o caminho para diferenciar empresas e torná-las mais inovadoras, produtivas, rentáveis, sustentáveis e perenes.