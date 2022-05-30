Pai entregou filha a pescador antes de se afogar em lagoa no ES

Antes de desaparecer na tarde de domingo (29) na Lagoa Juparanã, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, o empresário Wagner Xavier Soeiro, de 39 anos, conseguiu salvar a filha de 2 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele segurou a criança na superfície e a entregou para um pescador resgatá-la. Depois, ele se afogou. O corpo do homem foi encontrado na madrugada desta segunda-feira (30).
Wagner Xavier, a esposa e dois filhos estavam na lagoa em um jet ski, quando o veículo aquático virou, em uma manobra, e todos caíram na água. De acordo com a corporação, pescadores estavam próximos e resgataram a mulher e as crianças. O empresário, no entanto, desapareceu na água.
Mergulhadores saíram de Vitória para trabalhar nas buscas e, depois de cerca de 7 horas na procura dele, encontraram Wagner, por volta de 1h. O corpo estava em um ponto da lagoa que tinha 7 metros de profundidade e depois foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Segundo os bombeiros, a família não utilizava colete salva-vidas.
WAGNER ERA PARENTE DE EMPRESÁRIO QUE MORREU NA BAHIA
Wagner era sobrinho de Roberto Carlos Xavier Piccoli, de 59 anos, vítima de um acidente de trânsito que aconteceu em março deste ano na BR 101, em um trecho no Sul da Bahia.
Na ocasião, a esposa, a cunhada e o futuro genro de Roberto Carlos estavam no mesmo veículo e também faleceram. Todos vinham para o Espírito Santo para a formatura da filha de Roberto.
No dia do acidente, após saber da notícia da morte do tio, Wagner colocou como foto de perfil de uma rede social uma imagem em que ele está ao lado de Roberto Carlos.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte