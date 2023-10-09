Pai e filho sofrem infarto e morrem no mesmo dia em Viana

Daniel (filho) e Guido (pai) morreram no mesmo dia em Viana Crédito: Reprodução | @comunidadesao_domingos

A Gazeta, ambos morreram após sofrerem infarto. Os dois chegaram a ser socorridos, mas não resistiram. Pai e filho sofreram infarto e morreram em um curto intervalo de tempo na noite do último sábado (7), no bairro Vila Bethânia, em Viana . A informação sobre o falecimento de Daniel Christ, de 44 anos, e do pai, Guido Christ, de 80 anos, foi divulgada pela Paróquia Santa Clara de Assis, local que era frequentado pelos dois. Segundo a publicação, as mortes ocorreram por "causas naturais". Conforme apurado por, ambos morreram após sofrerem infarto. Os dois chegaram a ser socorridos, mas não resistiram.

O aposentado Guido Christ teve três filhos, sendo Daniel o mais novo. Guido era casado e morava no mesmo prédio que o filho, que também foi vítima de um infarto. Daniel Christ trabalhava com pintura automotiva, era casado e deixa uma filha de três meses de vida.

O irmão de Daniel, Oldair Christ, contou à reportagem de A Gazeta que ele começou a passar mal primeiro, quando estava trabalhando no quintal de casa. O pai, Guido, o socorreu, fazendo uma massagem cardíaca. Guido levou Daniel até o Pronto Atendimento Arlindo Villaschi, em Viana. A equipe médica tentou reanimar Daniel, mas ele não resistiu e morreu. Durante o atendimento, outros familiares chegaram ao PA. Oldair afirmou que o irmão demonstrava ser uma pessoa saudável.

Após a notícia da morte, o aposentado voltou para casa com o objetivo de reunir documentos do filho. Enquanto alguns familiares estavam no PA, Guido havia voltado para casa e estava, a princípio, sem qualquer problema de saúde. Oldair detalhou à reportagem que o pai ficou muito abalado quando soube da morte do filho. O idoso era cardíaco, mas segundo Oldair, recebia medicação com frequência e cuidava da saúde.

Por telefone, Oldair lamentou a morte do pai e do irmão. Pouco tempo depois da morte do filho, Guido começou a passar mal dentro de casa. Familiares que estavam no PA voltaram a se mobilizar. Desta vez, preocupados com a saúde do idoso de 80 anos. Guido foi levado às pressas para um hospital de Campo Grande, em Cariacica . Assim como o filho, Guido também recebeu atendimento. Mas não resistiu e morreu.Por telefone, Oldair lamentou a morte do pai e do irmão.

"É um sentimento muito esquisito. Meu irmão e meu pai eram pessoas muito queridas na comunidade" Oldair Christ - FIlho e irmão das vítimas de infarto

De acordo com Oldair, o velório dos dois aconteceu na tarde de domingo (8), na Igreja Matriz, em Vila Bethânia.

No Instagram, a Paróquia Santa Clara de Assis lamentou o falecimento dos membros da comunidade. "Rogamos ao Senhor que dê a eles o descanso eterno e que familiares e amigos sejam confortados neste momento de dor", escreveu.

Na mesma publicação, dezenas de pessoas prestaram homenagens a Daniel e Guido, lamentando a morte. Algumas pessoas publicaram fotos e lembraram do trabalho realizado por Guido Christ na igreja.