Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fatalidade em Vitória

Quem era empresário que morreu após treino em academia na Praia do Canto

Carlos Felipe Peixoto, de 51 anos, morreu na tarde de quarta-feira (4), após sofrer um infarto. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe de resgate do Samu, mas não resistiu.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2023 às 10:34

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 10:34

Carlos Felipe Peixoto, 51 anos, chegou a ser socorrido por uma equipe de resgate do Samu
Carlos Felipe Peixoto, 51 anos, chegou a ser socorrido por uma equipe de resgate do Samu Crédito: Reprodução | Redes sociais
O homem que morreu após sair do treino em uma academia na Rua Joaquim Lírio, na Praia do Canto, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (4), era empresário, tinha 51 anos e, segundo familiares, morreu após sofrer um infarto. Carlos Felipe Peixoto foi sepultado no começo da tarde desta quinta-feira (5).
Através das redes sociais, amigos e familiares se despediram do empresário e fizeram várias homenagens. Thamires Trindade, viúva da vítima, publicou um relato para o marido na rede social dele. Como empresário, Carlos Felipe era sócio da esposa em um estúdio de tatuagem.
"Carta aberta para o meu amor: eu poderia enumerar todas as suas qualidades que você tem e, ainda assim, seriam poucas! Meu coração terá um vazio para sempre, o tempo vai passar a dor vai diminuir e eu nunca esquecerei de você! Só quem te conheceu sabe o grande amigo que você foi para tantas pessoas! Você souber viver, com um jeitinho meio atrapalhado, eu sei rs! Mas era o que mais me cativava em você! ", disse a esposa do empresário em um trecho da declaração.
"Você era totalmente o meu oposto e isso era tudo que me preenchia, meu porto-seguro, meu incentivador! Alegria em pessoa, bom coração, não deseja o mal a ninguém! Sinto você ainda aqui, eu sei que você nunca me abandonará! Te amo para sempre! Obrigada por mostrar o melhor da vida em 9 anos juntos! Esses como vc deveriam ser eternas ❤️ Eu te amo, com carinho."
Thamires Trindade - Empresária, viúva de Carlos Felipe (trecho de carta aberta em rede social)
Carlos Felipe Peixoto e esposa, Thamires Trindade
Carlos Felipe Peixoto e esposa, Thamires Trindade Crédito: Reprodução | Redes sociais
Em seu perfil nas redes sociais, Carlos Felipe publicava fotos e vídeos em que praticava diferentes atividades físicas, como musculação, surfe e tênis. O empresário também compartilhava momentos em viagens e com família e amigos.
O sepultamento de Carlos Felipe aconteceu no começo da tarde, no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.
Empresário era adepto da prática de esportes
Empresário era adepto da prática de esportes Crédito: Reprodução | Redes sociais

Relembre o caso

Um aluno de academia passou mal e acabou morrendo logo após concluir o treino em uma unidade localizada na Rua Joaquim Lírio, na Praia do Canto, em Vitória. A vítima foi identificada como sendo o empresário Carlos Felipe Peixoto. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (4).
Segundo testemunhas, a vítima teria passado mal e morrido do lado de fora da academia, mas ainda dentro do centro comercial onde o estabelecimento fica.
Ele chegou a ser socorrido por uma equipe de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)/192 em um banco que fica próximo da entrada do centro, no primeiro andar. O corpo foi levado para o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), em Vitória, e depois liberado para a família, no fim da tarde.
Por nota enviada à reportagem, a Smart Fit informou que "lamenta profundamente o falecimento do aluno e se solidariza com a família e amigos". Também foram procuradas as polícias Civil e Militar, mas as corporações informaram que não atenderam a ocorrência.
*Com informações do g1ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Praia do Canto Vitória (ES) Infarto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados