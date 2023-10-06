Quem era empresário que morreu após treino em academia na Praia do Canto

Carlos Felipe Peixoto, 51 anos, chegou a ser socorrido por uma equipe de resgate do Samu Crédito: Reprodução | Redes sociais

Através das redes sociais, amigos e familiares se despediram do empresário e fizeram várias homenagens. Thamires Trindade, viúva da vítima, publicou um relato para o marido na rede social dele. Como empresário, Carlos Felipe era sócio da esposa em um estúdio de tatuagem.

"Carta aberta para o meu amor: eu poderia enumerar todas as suas qualidades que você tem e, ainda assim, seriam poucas! Meu coração terá um vazio para sempre, o tempo vai passar a dor vai diminuir e eu nunca esquecerei de você! Só quem te conheceu sabe o grande amigo que você foi para tantas pessoas! Você souber viver, com um jeitinho meio atrapalhado, eu sei rs! Mas era o que mais me cativava em você! ", disse a esposa do empresário em um trecho da declaração.

"Você era totalmente o meu oposto e isso era tudo que me preenchia, meu porto-seguro, meu incentivador! Alegria em pessoa, bom coração, não deseja o mal a ninguém! Sinto você ainda aqui, eu sei que você nunca me abandonará! Te amo para sempre! Obrigada por mostrar o melhor da vida em 9 anos juntos! Esses como vc deveriam ser eternas ❤️ Eu te amo, com carinho." Thamires Trindade - Empresária, viúva de Carlos Felipe (trecho de carta aberta em rede social)

Carlos Felipe Peixoto e esposa, Thamires Trindade Crédito: Reprodução | Redes sociais

Em seu perfil nas redes sociais, Carlos Felipe publicava fotos e vídeos em que praticava diferentes atividades físicas, como musculação, surfe e tênis. O empresário também compartilhava momentos em viagens e com família e amigos.

O sepultamento de Carlos Felipe aconteceu no começo da tarde, no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.

Empresário era adepto da prática de esportes Crédito: Reprodução | Redes sociais

Relembre o caso

Um aluno de academia passou mal e acabou morrendo logo após concluir o treino em uma unidade localizada na Rua Joaquim Lírio, na Praia do Canto, em Vitória. A vítima foi identificada como sendo o empresário Carlos Felipe Peixoto. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (4).

Segundo testemunhas, a vítima teria passado mal e morrido do lado de fora da academia, mas ainda dentro do centro comercial onde o estabelecimento fica.

Ele chegou a ser socorrido por uma equipe de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)/192 em um banco que fica próximo da entrada do centro, no primeiro andar. O corpo foi levado para o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), em Vitória, e depois liberado para a família, no fim da tarde.

Por nota enviada à reportagem, a Smart Fit informou que "lamenta profundamente o falecimento do aluno e se solidariza com a família e amigos". Também foram procuradas as polícias Civil e Militar, mas as corporações informaram que não atenderam a ocorrência.