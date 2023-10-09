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Fatalidade

Homem morre ao ser atingido por paraquedista no interior de SP

Vítima acompanhava evento no Aeroclube de Itápolis quando foi atingida; profissional teria perdido controle durante o salto

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 06:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 out 2023 às 06:40
Um homem de 63 anos morreu ao ser atingido por um paraquedista durante uma apresentação em Itápolis, no interior de São Paulo, na tarde de sábado (7).
A vítima estava no solo junto a outras pessoas, quando o paraquedista de 33 anos avançou sobre a área destinada para o público. Uma testemunha gravou o momento do acidente ocorrido dentro da Aeroclube de Itápolis.
Morador de Cosmópolis, Wagner Gaido morreu após ser atingido por paraquedista em Itápolis
Morador de Cosmópolis, Wagner Gaido morreu após ser atingido por paraquedista em Itápolis Crédito: Reprodução/Facebook
Conforme apurado pela Polícia Militar, após saltar de um avião, o paraquedista perdeu o controle do equipamento e atingiu as pessoas ao aterrissar.
O homem morreu no local. Duas mulheres ficaram feridas e foram socorridas para um hospital na cidade.
O presidente do aeroclube e organizador do evento, Josué Andrade, disse à Folha que o acidente ocorreu no primeiro salto programado para o dia.
Andrade explicou que os paraquedistas tinham outro ponto destinado para o pouso, uma área extensa e longe do público. Ele não soube precisar o que teria levado o profissional para aquele setor, uma vez que outros seis paraquedistas tomaram o trajeto combinado.
De acordo com Andrade, o homem morto era da cidade de Cosmópolis (SP) e teria aproveitado uma visita a familiares na cidade para acompanhar o show aéreo.
Segundo o presidente do aeroclube, o paraquedista teve fratura no fêmur e em um dos braços, e foi encaminhado para a capital onde deve passar por cirurgia.
A Polícia Civil solicitou a presença da perícia. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal na Delegacia de Polícia de Ibitinga. A investigação, no entanto, será realizada pelo Distrito Policial de Itápolis.
O presidente do aeroclube e organizador do evento, Josué Andrade, gravou um vídeo em que falou sobre o acidente. Ele declarou ter adiado o evento em solidariedade às vítimas.
As pessoas que compraram ingressos para a apresentação, que deveria ocorrer também neste domingo, devem aguardar por um comunicado da organização sobre os procedimentos a serem tomados, segundo Andrade.
A Prefeitura de Itápolis lamentou o ocorrido em uma publicação nas redes sociais.

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