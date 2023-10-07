Filho de capixaba que morreu no Amazonas faz homenagem ao pai

Eduardo Bernabé, de 34 anos, e o pai Ednei, que morreu após colisão entre uma balsa e um barco Crédito: Acervo Pessoal

A Gazeta sobre a relação que os dois tinham e como a partida repentina do pai mexeu com a família. Filho caçula do capixaba que morreu após um acidente entre embarcações no Amazonas , o engenheiro de produção Eduardo Bernabé, de 34 anos, prestou homenagem ao aposentado Ednei Bernabé, 70, pelas redes sociais. Emocionado, ele também conversou com o portalsobre a relação que os dois tinham e como a partida repentina do pai mexeu com a família.

Ednei deixou uma esposa, de 57 anos; outros dois filhos, Tiago e Felipe, de 39 e 40 anos, respectivamente; e uma netinha, chamada Julia, de apenas dois anos. Morador do bairro Jardim Camburi, em Vitória, ele era natural de Venda Nova do Imigrante, município da Região Serrana capixaba. Antes de se aposentar, trabalhava no almoxarifado de uma mineradora.

"A sua partida deixa um vazio enorme em nossos corações. Obrigado, acima de tudo, pelo seu amor incondicional e por todos os ensinamentos. Saiba que você foi um exemplo de pai, de amigo, de avô, 'dindo' e que sorte a minha ter tido você ao meu lado pelo tempo que Deus entendeu ser o necessário", escreveu Eduardo, no Instagram.

Paixão pela pesca

Praticante da pesca desde os 7 anos de idade, Ednei virou uma figura importante do esporte no Estado. Além de títulos nacionais e até internacionais, ele chegou a ser escolhido como o atleta do ano de 1986, pela Confederação Brasileira, dentro da modalidade. Em 1996, o aposentado também recebeu o Cruz do Mérito Desportivo, oferecido pelo governo federal.

"Depois da família, sem dúvidas a pesca era a grande paixão do meu pai. Ele foi vice-campeão brasileiro, campeão sul-americano e vice-campeão mundial de pesca (tendo pescado o maior peixe da competição)", relembrou o filho caçula.

Ednei Bernabe, de 70 anos, morreu durante acidente no Amazonas Crédito: Acervo Pessoal

O acidente em Manaus ocorreu durante uma viagem que Ednei fazia, ao lado de outros capixabas, para a prática da pesca esportiva. Uma imagem feita no Estado amazonense mostra o aposentado ao lado de um peixe Tucunaré (veja acima). Segundo um colega que estava com ele no barco, Bernabé retornaria para o Espírito Santo já neste sábado (7).

Amoroso com a família

Eduardo também lembrou o quanto o pai era próximo da família e considerado bem-humorado e inventivo por quem o conhecia.

"Papai sempre foi uma pessoa extremamente carinhosa e amorosa. Amava demais toda família, esposa, filhos, neta, irmãos e afilhados(as). Adorava reunir a família na casa de praia. Sempre foi muito brincalhão, adorava contar suas histórias de pescaria e das viagens" Eduardo Bernabé - Filho de Ednei Bernabé

Bem-humorado, Ednei Bernabé comemorou 70 anos ao lado da família Crédito: Acervo Pessoal

"Ele era uma pessoa extremamente criativa, tinha uma habilidade manual fora de série, fabricava seus próprios equipamentos de pesca, consertava tudo em casa e adorava inventar coisas novas. A gente falava que era nosso 'Magaiver' (personagem de uma série dos anos 1980 que é considerado muito habilidoso). Cuidava do jardim dele na casa de praia como ninguém", lembra o filho.