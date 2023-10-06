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Pesca esportiva

Morador do ES morre em acidente com embarcações em rio do Amazonas

Ednei Bernabé, de 70 anos, estava em um barco atingido por uma balsa no município de Careiro da Várzea. Ele vivia em Vitória e era natural de Venda Nova do Imigrante
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

06 out 2023 às 16:35

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 16:35

Ednei Bernabe, de 70 anos, morreu durante acidente entre embarcações no Amazonas
Balsa que colidiu contra barco onde estava Ednei Bernabé, de 70 anos (em foto menor) Crédito: Montagem | Polícia Civil | Acervo Pessoal
Um capixaba de 70 anos identificado como Ednei Bernabé morreu após um acidente entre uma balsa e um barco no Amazonas, nesta sexta-feira (6). De acordo com informações do g1 AM, a vítima estava no Estado amazonense para participar de atividades ligadas à pesca esportiva.
O acidente ocorreu na Comunidade Terra Nova, perto de Careiro da Várzea, zona rural de Manaus. A embarcação onde estava Ednei, chamada Velho Arthur XII, foi atingida pela jangada enquanto ambas navegavam no rio. 
Os tripulantes que estavam nas duas embarcações foram levados para o 1º Distrito Integrado de Polícia (1º DIP).
Situação em que ficou barco onde estava capixaba que morreu no Amazonas
Situação em que ficou barco onde estava capixaba que morreu no Amazonas Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Segundo a Polícia Civil, um homem de 59 anos foi apresentado por uma guarnição da Polícia Militar como autor do ocorrido. "Ele está sendo interrogado e, a princípio, será indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A equipe do 1º DIP irá aguardar os laudos técnicos para definir sobre o caso", informou a corporação, em nota. 
A reportagem também demandou o Corpo de Bombeiros para mais informações sobre a ocorrência. O texto será atualizando quando houver retorno.

Quem era a vítima

Natural de Venda Nova do Imigrante, na região Serrana capixaba, Ednei morava em Vitória e estava a passeio no Amazonas. Já aposentado, ele deixa três filhos e uma neta.
Ednei Bernabe, de 70 anos, morreu durante acidente no Amazonas
Ednei Bernabe, de 70 anos, em uma das fotos que tirou antes de morrer no Amazonas Crédito: Acervo Pessoal
Uma ex-cunhada que não quis se identificar disse ao portal A Gazeta que a pesca sempre foi um hobby de Ednei. Segundo ela, o homem morreu enquanto dormia na cabine do barco. A balsa estaria em alta velocidade e, com a colisão, acabou imprensando a vítima. Ainda não há informações sobre o translado do corpo para o Espírito Santo.
Morador do ES morre em acidente com embarcações em rio do Amazonas

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