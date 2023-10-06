Morador do ES morre em acidente com embarcações em rio do Amazonas

Balsa que colidiu contra barco onde estava Ednei Bernabé, de 70 anos (em foto menor) Crédito: Montagem | Polícia Civil | Acervo Pessoal

Um capixaba de 70 anos identificado como Ednei Bernabé morreu após um acidente entre uma balsa e um barco no Amazonas, nesta sexta-feira (6). De acordo com informações do g1 AM, a vítima estava no Estado amazonense para participar de atividades ligadas à pesca esportiva.

O acidente ocorreu na Comunidade Terra Nova, perto de Careiro da Várzea, zona rural de Manaus. A embarcação onde estava Ednei, chamada Velho Arthur XII, foi atingida pela jangada enquanto ambas navegavam no rio.

Os tripulantes que estavam nas duas embarcações foram levados para o 1º Distrito Integrado de Polícia (1º DIP).

Situação em que ficou barco onde estava capixaba que morreu no Amazonas Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil, um homem de 59 anos foi apresentado por uma guarnição da Polícia Militar como autor do ocorrido. "Ele está sendo interrogado e, a princípio, será indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A equipe do 1º DIP irá aguardar os laudos técnicos para definir sobre o caso", informou a corporação, em nota.

A reportagem também demandou o Corpo de Bombeiros para mais informações sobre a ocorrência. O texto será atualizando quando houver retorno.

Quem era a vítima

Natural de Venda Nova do Imigrante, na região Serrana capixaba, Ednei morava em Vitória e estava a passeio no Amazonas. Já aposentado, ele deixa três filhos e uma neta.

Ednei Bernabe, de 70 anos, em uma das fotos que tirou antes de morrer no Amazonas Crédito: Acervo Pessoal

Uma ex-cunhada que não quis se identificar disse ao portal A Gazeta que a pesca sempre foi um hobby de Ednei. Segundo ela, o homem morreu enquanto dormia na cabine do barco. A balsa estaria em alta velocidade e, com a colisão, acabou imprensando a vítima. Ainda não há informações sobre o translado do corpo para o Espírito Santo.