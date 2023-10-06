Capixaba que morreu em acidente em rio no Amazonas era apaixonado por pesca

Balsa que colidiu contra barco onde estava Ednei Bernabé, de 70 anos (em foto menor) Crédito: Polícia Civil | Redes Sociais

Morto nesta sexta-feira (06) após uma colisão entre duas embarcações no Amazonas , Ednei Bernabé, de 70 anos, era um capixaba apaixonado pela pesca esportiva. Em viagem para praticar a atividade, o barco em que ele estava foi atingido por uma balsa, enquanto ambos trafegavam em um rio de Manaus. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Natural de Venda Nova do Imigrante , na região Serrana capixaba, Ednei morava no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Já aposentado, ele deixou esposa, três filhos e uma neta.

Uma ex-cunhada que não quis se identificar disse ao portal A Gazeta que o homem foi esmagado pela balsa, que estaria em alta velocidade. Segundo a mulher, a família está bastante abalada com o acontecido.

"Ele era uma pessoa alegre, um bom pai, um bom marido. Parceiro principalmente com os filhos. Era admirado nesse universo da pescaria, participava até de campeonatos" X. - Ex-cunhada

Durante a viagem, Ednei Bernabé postou alguns registros nas redes sociais, como uma foto em que aparece após uma pescaria (veja abaixo). Um colega que estava com ele no Amazonas contou para a TV Gazeta que o capixaba retornaria para o Espírito Santo neste sábado (07). Ainda não há mais informações sobre a vinda do corpo.

Ednei Bernabé, de 70 anos, pescou um belo Tucunaré no Amazonas, onde morreu em um acidente de barco Crédito: Acervo Pessoal

Entenda o caso

O aposentado de 70 anos morreu após um acidente entre uma balsa e um barco no Amazonas, nesta sexta-feira (6). De acordo com informações do g1 AM, Ednei estava no Estado amazonense para participar de atividades ligadas à pesca esportiva.

O acidente ocorreu na Comunidade Terra Nova, perto de Careiro da Várzea, zona rural de Manaus. A embarcação onde estava a vítima, chamada Velho Arthur XII, foi atingida pela jangada enquanto ambas navegavam no rio.

Situação em que ficou barco onde estava capixaba que morreu no Amazonas Crédito: Divulgação | Polícia Civil