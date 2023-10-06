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Fatalidade

Capixaba que morreu em acidente em rio no Amazonas era apaixonado por pesca

Ednei Bernabé, de 70 anos, era aposentado e praticante de pesca esportiva; morador de Jardim Camburi, em Vitória, ele deixa esposa, três filhos e uma neta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2023 às 19:59

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 19:59

Ednei Bernabe, de 70 anos, morreu durante acidente entre embarcações no Amazonas
Balsa que colidiu contra barco onde estava Ednei Bernabé, de 70 anos (em foto menor) Crédito: Polícia Civil | Redes Sociais
Morto nesta sexta-feira (06) após uma colisão entre duas embarcações no Amazonas, Ednei Bernabé, de 70 anos, era um capixaba apaixonado pela pesca esportiva. Em viagem para praticar a atividade, o barco em que ele estava foi atingido por uma balsa, enquanto ambos trafegavam em um rio de Manaus. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.
Natural de Venda Nova do Imigrante, na região Serrana capixaba, Ednei morava no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Já aposentado, ele deixou esposa, três filhos e uma neta. 
Uma ex-cunhada que não quis se identificar disse ao portal A Gazeta que o homem foi esmagado pela balsa, que estaria em alta velocidade. Segundo a mulher, a família está bastante abalada com o acontecido.
"Ele era uma pessoa alegre, um bom pai, um bom marido. Parceiro principalmente com os filhos. Era admirado nesse universo da pescaria, participava até de campeonatos"
X. - Ex-cunhada 
Durante a viagem, Ednei Bernabé postou alguns registros nas redes sociais, como uma foto em que aparece após uma pescaria (veja abaixo). Um colega que estava com ele no Amazonas contou para a TV Gazeta que o capixaba retornaria para o Espírito Santo neste sábado (07). Ainda não há mais informações sobre a vinda do corpo.
Ednei Bernabe, de 70 anos, morreu durante acidente no Amazonas
Ednei Bernabé, de 70 anos, pescou um belo Tucunaré no Amazonas, onde morreu em um acidente de barco Crédito: Acervo Pessoal

Entenda o caso

O aposentado de 70 anos morreu após um acidente entre uma balsa e um barco no Amazonas, nesta sexta-feira (6). De acordo com informações do g1 AM, Ednei estava no Estado amazonense para participar de atividades ligadas à pesca esportiva.
O acidente ocorreu na Comunidade Terra Nova, perto de Careiro da Várzea, zona rural de Manaus. A embarcação onde estava a vítima, chamada Velho Arthur XII, foi atingida pela jangada enquanto ambas navegavam no rio.
Situação em que ficou barco onde estava capixaba que morreu no Amazonas
Situação em que ficou barco onde estava capixaba que morreu no Amazonas Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Segundo a Polícia Civil, um homem de 59 anos foi apresentado por uma guarnição da Polícia Militar como autor do ocorrido. "Ele está sendo interrogado e, a princípio, será indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A equipe do 1º DIP irá aguardar os laudos técnicos para definir sobre o caso", informou a corporação, em nota.

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