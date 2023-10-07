Amigo que estava em barco com capixaba relata momentos de terror em Manaus

TV Gazeta, o comerciante Paulo Frizzera contou que tudo aconteceu muito rápido e que ainda tentou alertar Ednei sobre o risco da colisão. Turistas do Em entrevista para a, o comerciante Paulo Frizzera contou que tudo aconteceu muito rápido e que ainda tentou alertar Ednei sobre o risco da colisão. Turistas do Espírito Santo e de outros Estados brasileiros também estavam na embarcação, utilizada para a prática de pesca esportiva.

Balsa que colidiu contra barco onde estava Ednei Bernabé, de 70 anos (em foto menor) Crédito: Polícia Civil | Redes Sociais

"A gente viu uma balsa vindo ao nosso encontro. Todo mundo começou a gritar 'vai bater'. Eu corri na cabine 12, a que a gente estava, eu estava com o Ednei, e falei com ele: 'Segura que vai bater'. Quando eu falei, uma das balsas, a primeira, bateu na nossa traseira", relembrou.

"Eu só virei para ele e falei: 'Cara, vai bater novamente'. No que falei 'vai bater', já saí da suíte correndo para a proa. Só que quando dei três passos para frente, eu olhei para trás e ele já estava preso nas ferragens" Paulo Frizzera - Comerciante e amigo da vítima

Frizzera afirmou ainda que ele e o amigo retornariam para terras capixabas na madrugada deste sábado (7). Considerado um homem alegre pelos familiares , Ednei deixou esposa, três filhos e uma neta.

Investigações

Segundo a Polícia Civil amazonense, um homem de 59 anos foi apresentado como autor do acidente. "Ele está sendo interrogado e, a princípio, será indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A equipe do 1º Distrito Integrado de Polícia irá aguardar os laudos técnicos para definir sobre o caso", informou a corporação, em nota.

Rede Amazônica, informou que outros envolvidos poderão ser indiciados e ainda levantou a possibilidade de a O delegado Cícero Túlio, em entrevista para a, informou que outros envolvidos poderão ser indiciados e ainda levantou a possibilidade de a seca no Amazonas ter favorecido o acidente — haja visto que as embarcações têm que navegar distantes uma da outra devido ao risco de encalharem.

"Tudo isso será avaliado durante o curso do inquérito. As provas técnicas vão subsidiar o nosso entendimento para que a gente possa avaliar a necessidade de produção de outras provas, inclusive, possivelmente, uma reconstituição dos fatos, e também avaliar o indiciamento de outras pessoas", destacou.

Ednei Bernabe, de 70 anos, morreu durante acidente no Amazonas Crédito: Acervo Pessoal

Entenda o caso