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Acidente em rio

Amigo que estava em barco com capixaba relata momentos de terror em Manaus

Para a TV Gazeta, o comerciante Paulo Frizzera contou que tentou alertar sobre a colisão; morador de Vitória, aposentado não resistiu aos ferimentos
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

07 out 2023 às 10:46

Publicado em 07 de Outubro de 2023 às 10:46

Um amigo que acompanhava o capixaba Ednei Bernabé, de 70 anos, morto no momento em que uma balsa atingiu o barco onde estavam no Amazonas, deu detalhes dos momentos de horror vividos na sexta-feira (6). O aposentado, que morava em Vitória, foi esmagado durante o acidente e não resistiu aos ferimentos.
Em entrevista para a TV Gazeta, o comerciante Paulo Frizzera contou que tudo aconteceu muito rápido e que ainda tentou alertar Ednei sobre o risco da colisão. Turistas do Espírito Santo e de outros Estados brasileiros também estavam na embarcação, utilizada para a prática de pesca esportiva.  
Ednei Bernabe, de 70 anos, morreu durante acidente entre embarcações no Amazonas
Balsa que colidiu contra barco onde estava Ednei Bernabé, de 70 anos (em foto menor) Crédito: Polícia Civil | Redes Sociais
"A gente viu uma balsa vindo ao nosso encontro. Todo mundo começou a gritar 'vai bater'. Eu corri na cabine 12, a que a gente estava, eu estava com o Ednei, e falei com ele: 'Segura que vai bater'. Quando eu falei, uma das balsas, a primeira, bateu na nossa traseira", relembrou. 
"Eu só virei para ele e falei: 'Cara, vai bater novamente'. No que falei 'vai bater', já saí da suíte correndo para a proa. Só que quando dei três passos para frente, eu olhei para trás e ele já estava preso nas ferragens"
Paulo Frizzera - Comerciante e amigo da vítima
Frizzera afirmou ainda que ele e o amigo retornariam para terras capixabas na madrugada deste sábado (7). Considerado um homem alegre pelos familiares, Ednei deixou esposa, três filhos e uma neta.

Investigações

Segundo a Polícia Civil amazonense, um homem de 59 anos foi apresentado como autor do acidente. "Ele está sendo interrogado e, a princípio, será indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A equipe do 1º Distrito Integrado de Polícia irá aguardar os laudos técnicos para definir sobre o caso", informou a corporação, em nota.
O delegado Cícero Túlio, em entrevista para a Rede Amazônica, informou que outros envolvidos poderão ser indiciados e ainda levantou a possibilidade de a seca no Amazonas ter favorecido o acidente — haja visto que as embarcações têm que navegar distantes uma da outra devido ao risco de encalharem. 
"Tudo isso será avaliado durante o curso do inquérito. As provas técnicas vão subsidiar o nosso entendimento para que a gente possa avaliar a necessidade de produção de outras provas, inclusive, possivelmente, uma reconstituição dos fatos, e também avaliar o indiciamento de outras pessoas", destacou. 
Ednei Bernabe, de 70 anos, morreu durante acidente no Amazonas
Ednei Bernabe, de 70 anos, morreu durante acidente no Amazonas Crédito: Acervo Pessoal

Entenda o caso 

Um capixaba de 70 anos identificado como Ednei Bernabé morreu após um acidente entre uma balsa e um barco no Amazonas, na sexta-feira (6). O caso ocorreu na Comunidade Terra Nova, perto de Careiro da Várzea, zona rural de Manaus. A embarcação onde estava Ednei, chamada Velho Arthur XII, foi atingida pela jangada enquanto ambas navegavam no rio.

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