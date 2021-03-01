Pagode termina após fiscalização da Guarda em Cachoeiro Crédito: Reprodução Vídeo/Montagem A Gazeta

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a movimentação de pessoas no local e os frequentadores comentando a ação da Guarda.

Pagode termina após fiscalização da Guarda em Cachoeiro Crédito: Reprodução Vídeo/Montagem A Gazeta

Segundo a prefeitura , a equipe foi acionada pelo Ciodes, que recebeu denúncia de que vários bares estavam abertos com pagode e com muitas pessoas próximas. Os agentes da Guarda foram até o local e orientaram que os estabelecimentos fossem fechados para dispersar a aglomeração.

COMO DENUNCIAR

Em caso de constatação de desrespeito às regras, a população pode acionar o Disk Aglomeração a qualquer hora do dia por meio do telefone 153. Também é possível fazer denúncias por meio da página www.cachoeiro.es.gov.br/ouvidoriageral ou do aplicativo de celular “Todos Juntos”.

DENÚNCIAS EM FEVEREIRO

Ainda de acordo com a Prefeitura de Cachoeiro, nos primeiros 22 dias de fevereiro, foram verificadas 28 denúncias feitas junto ao Disk Aglomeração e, dessas, oito notificações a estabelecimentos foram expedidas.