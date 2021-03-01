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Festa na pandemia

Pagode termina após fiscalização da Guarda em Cachoeiro

A equipe foi acionada pelo Ciodes, devido à aglomeração que ocorria praça do bairro São Luiz Gonzaga, na noite deste domingo (28)

Publicado em 01 de Março de 2021 às 12:13

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

01 mar 2021 às 12:13
Pagode termina após fiscalização da Guarda em Cachoeiro
Pagode termina após fiscalização da Guarda em Cachoeiro Crédito: Reprodução Vídeo/Montagem A Gazeta
A Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi acionada na noite deste domingo (28), para acabar com aglomeração em um pagode que era realizado na praça do bairro São Luiz Gonzaga.
Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a movimentação de pessoas no local e os frequentadores comentando a ação da Guarda. 
Pagode termina após fiscalização da Guarda em Cachoeiro
Pagode termina após fiscalização da Guarda em Cachoeiro Crédito: Reprodução Vídeo/Montagem A Gazeta
Segundo a prefeitura, a equipe foi acionada pelo Ciodes, que recebeu denúncia de que vários bares estavam abertos com pagode e com muitas pessoas próximas. Os agentes da Guarda foram até o local e orientaram que os estabelecimentos fossem fechados para dispersar a aglomeração.

COMO DENUNCIAR

Em caso de constatação de desrespeito às regras, a população pode acionar o Disk Aglomeração a qualquer hora do dia por meio do telefone 153. Também é possível fazer denúncias por meio da página www.cachoeiro.es.gov.br/ouvidoriageral ou do aplicativo de celular “Todos Juntos”.

DENÚNCIAS EM FEVEREIRO

Ainda de acordo com a Prefeitura de Cachoeiro, nos primeiros 22 dias de fevereiro, foram verificadas 28 denúncias feitas junto ao Disk Aglomeração e, dessas, oito notificações a estabelecimentos foram expedidas.
Além disso, no mesmo período, as equipes fizeram 95 vistorias em estabelecimentos comerciais, resultando em nove notificações, a maior parte delas por causa de descumprimento de regras como obrigatoriedade de uso de máscara e limitação de ocupação do espaço.

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