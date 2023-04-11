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Demora no atendimento

PA da Praia do Suá lota e prefeitura de Vitória alega falha em sistema

Mesmo passando mal, muitas pessoas desistiram e foram embora durante a tarde desta terça-feira (11); atendimentos começaram a ser realizados de forma manual

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 20:51

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

11 abr 2023 às 20:51
Pessoas que procuraram ajuda médica no Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá, em Vitória, reclamaram da demora e da superlotação na tarde desta terça-feira (11). Segundo relatos feitos ao site A Gazeta, por volta das 16h, alguns pacientes já aguardavam por atendimento há mais de cinco horas. Muitos, inclusive, até desistiram de esperar e resolveram ir embora. 
A analista de recursos humanos Kelimar Malta, de 42 anos, foi até o local em busca de uma consulta para a filha, de três anos, que apresentava quadro de febre. Sem previsão de quando seria atendida, ela resolveu procurar assistência em outro município da região metropolitana.
"Fiquei mais de uma hora na fila. Um absurdo. Tem mãe com bebê de colo, crianças, uma idosa que está no PA há mais de cinco horas. Muitas pessoas foram embora, mesmo passando mal, porque não tem atendimento. Eles alegam que o sistema caiu", criticou. 
PA da Praia do Suá lota e prefeitura de Vitória alega falha em sistema
PA da Praia do Suá fica lotada após problema no sistema
PA da Praia do Suá fica lotada após problema no sistema Crédito: Carlos Alberto Silva | A Gazeta
O repórter fotográfico Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, foi ao local durante a tarde e constatou que a fila para apresentação de documentos e cadastros já estava na calçada.
A Subsecretaria de Tecnologia da Informação de Vitória informou, em nota, que a rede de dados da Prefeitura de Vitória apresentou uma intercorrência técnica na tarde desta terça-feira (11) e, imediatamente, as equipes iniciaram os ajustes para que o sistema seja restabelecido o mais rápido possível.
"Dessa forma, para garantir os atendimentos, a equipe do P.A. passou a realizá-los de forma manual. A Secretaria Municipal de Saúde acrescenta que a escala médica está completa no Pronto Atendimento e que está dedicando todos os esforços para que pacientes tenham o devido acesso aos serviços de saúde no local", destacou a administração municipal.
Por volta das 19h17, segundo apuração da reportagem, o problema operacional ainda persistia. 

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