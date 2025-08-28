Força-tarefa

Os detalhes da escolta policial que chamou atenção e alterou o trânsito em Vitória

Comboio de carros-fortes no começo da tarde desta quinta-feira (28) contou com bloqueio no trânsito e apoio de várias forças de segurança locais e nacionais

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 16:41

Quem passou pelas ruas de Vitória nesta quinta-feira (28) se surpreendeu com a movimentação incomum de viaturas, batedores e até mudança no trânsito. A cena, que levantou a curiosidade de quem imaginou se tratar de uma grande ocorrência policial, fazia parte de uma operação de transporte de valores do Banco Central. O caminho percorrido pelo comboio de carros-fortes do BC foi entre o Aeroporto de Vitória até uma agência do Banco do Brasil, no Centro da Capital.

Segundo a Guarda Municipal, nove batedores e duas viaturas do Grupamento Tático Operacional (GTO) participaram da escolta, que também contou com o suporte da Central de Monitoramento. Para o transbordo do dinheiro, a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes foi momentaneamente interditada, e o tráfego desviado para a Avenida Princesa Isabel.

Também participaram da operação equipes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). O esquema foi montado para evitar que veículos se aproximassem do ponto de transbordo e garantir a segurança em todo o percurso.

Em nota, o banco do Brasil informou se tratar de operação de rotina sob coordenação do Banco Central, com logística estabelecida em conjunto com as autoridades envolvidas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta