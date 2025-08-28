Home
Os detalhes da escolta policial que chamou atenção e alterou o trânsito em Vitória

Comboio de carros-fortes no começo da tarde desta quinta-feira (28) contou com bloqueio no trânsito e apoio de várias forças de segurança locais e nacionais

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 16:41

A Secretaria de Segurança Pública do ES comunicou que deu apoio movimentação de valores, solicitado pelo Banco do Brasil, nesta quinta-feira.

Quem passou pelas ruas de Vitória nesta quinta-feira (28) se surpreendeu com a movimentação incomum de viaturas, batedores e até mudança no trânsito. A cena, que levantou a curiosidade de quem imaginou se tratar de uma grande ocorrência policial, fazia parte de uma operação de transporte de valores do Banco Central. O caminho percorrido pelo comboio de carros-fortes do BC foi entre o Aeroporto de Vitória até uma agência do Banco do Brasil, no Centro da Capital. 

Segundo a Guarda Municipal, nove batedores e duas viaturas do Grupamento Tático Operacional (GTO) participaram da escolta, que também contou com o suporte da Central de Monitoramento. Para o transbordo do dinheiro, a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes foi momentaneamente interditada, e o tráfego desviado para a Avenida Princesa Isabel. 

Também participaram da operação equipes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). O esquema foi montado para evitar que veículos se aproximassem do ponto de transbordo e garantir a segurança em todo o percurso.

Em nota, o banco do Brasil informou se tratar de operação de rotina sob coordenação do Banco Central, com logística estabelecida em conjunto com as autoridades envolvidas.

