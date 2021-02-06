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Ordem de serviço

Obras de infraestrutura em Vitória vão beneficiar 16 mil moradores

Os projetos, que incluem também saneamento, vão contemplar cinco bairros. Mão de obra será contratada nas próprias comunidades
Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

06 fev 2021 às 14:42

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 14:42

Morro do Bonfim, em Vitória, onde houve confronto entre a PM e traficantes, na divisa com o Bairro da Penha
Morro do Bonfim, em Vitória, faz limite com o Bairro da Penha Crédito: Arquivo AG
Obras de saneamento e infraestrutura - como praças, quadra poliesportiva e reforma de escadarias - começam este mês nas comunidades do Bonfim, Bairro da Penha,  São Benedito, Jaburu e Itararé, em Vitória. A ordem de serviço para execução do projeto de R$ 17 milhões foi assinada, neste sábado (6), pelo prefeito Lorenzo Pazolini
A assinatura aconteceu em São Benedito, bairro que deve ser contemplado com construção de uma praça, obras de contenção, guarda-corpo, reforço de escadarias e rampas. As intervenções serão semelhantes nos outros bairros, que compõem a Poligonal 1.
Além de infraestrutura urbana de acessibilidade e lazer,  também haverá investimentos em obras de saneamento. "Será realizado esgotamento sanitário, ligações à rede e construções de reservatórios e distribuição de água, acabando com problemas antigos como o de falta de água em alguns bairros", assegurou Pazolini. 
Assinatura de ordem de serviço para início das obras de infraestrutura e saneamento em Vitória
Assinatura de ordem de serviço para início das obras de infraestrutura e saneamento em Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgacão
O evento de assinatura da ordem de serviço  contou com lideranças comunitárias e moradores, que chegaram a levar fotos antigas da região. As rampas terão também acesso de bicicletas e as escadarias contarão com a padronização das normas de construção civil. "Vai mudar muito a cara da região e beneficiará cerca de 16 mil moradores", completou Pazolini. 
A empresa que ganhou a licitação para execução das obras foi a Monjardim Construções. Uma das exigências da prefeitura foi que  os trabalhadores para este projeto fossem contratados na própria comunidade, segundo o prefeito. A expectativa é gerar cerca de 300 empregos diretos e indiretos. 
 "É uma oportunidade que Vitória vai ter de dar dignidade a essas comunidades, dando acesso às políticas públicas eficazes e estar presente  na vida de quem mais precisa", argumentou Pazolini. 

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