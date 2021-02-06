Obras de infraestrutura em Vitória vão beneficiar 16 mil moradores

Morro do Bonfim, em Vitória, faz limite com o Bairro da Penha Crédito: Arquivo AG

Obras de saneamento e infraestrutura - como praças, quadra poliesportiva e reforma de escadarias - começam este mês nas comunidades do Bonfim, Bairro da Penha, São Benedito, Jaburu e Itararé, em Vitória . A ordem de serviço para execução do projeto de R$ 17 milhões foi assinada, neste sábado (6), pelo prefeito Lorenzo Pazolini

A assinatura aconteceu em São Benedito, bairro que deve ser contemplado com construção de uma praça, obras de contenção, guarda-corpo, reforço de escadarias e rampas. As intervenções serão semelhantes nos outros bairros, que compõem a Poligonal 1.

Além de infraestrutura urbana de acessibilidade e lazer, também haverá investimentos em obras de saneamento. "Será realizado esgotamento sanitário, ligações à rede e construções de reservatórios e distribuição de água, acabando com problemas antigos como o de falta de água em alguns bairros", assegurou Pazolini.

Assinatura de ordem de serviço para início das obras de infraestrutura e saneamento em Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgacão

O evento de assinatura da ordem de serviço contou com lideranças comunitárias e moradores, que chegaram a levar fotos antigas da região. As rampas terão também acesso de bicicletas e as escadarias contarão com a padronização das normas de construção civil. "Vai mudar muito a cara da região e beneficiará cerca de 16 mil moradores", completou Pazolini.

A empresa que ganhou a licitação para execução das obras foi a Monjardim Construções. Uma das exigências da prefeitura foi que os trabalhadores para este projeto fossem contratados na própria comunidade, segundo o prefeito. A expectativa é gerar cerca de 300 empregos diretos e indiretos.