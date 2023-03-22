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Obras de engordamento aumentam faixa de areia na Praia de Meaípe

Intervenção para conter erosão provocada pelo avanço do mar no balneário de Guarapari deve ficar pronta neste primeiro semestre

Publicado em 22 de Março de 2023 às 18:09

Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

22 mar 2023 às 18:09
Início das obras de alargamento da faixa de areia da praia de Meaípe em Guarapari
Início das obras de alargamento da faixa de areia da praia de Meaípe em Guarapari Crédito: Vitor Jubini
As obras de engordamento da faixa de areia da praia de Meaípe, em Guarapari, já foram iniciadas. A intervenção é mais uma etapa dos projetos que estão sendo realizados na região para resolver os problemas de erosão causados pelo avanço do mar. 
A erosão persiste em Meaípe há pelo menos sete anos. Em 2017, o avanço do mar provocou a queda de castanheiras e até a destruição de uma parte do calçadão da praia. Já em 2018, foi o asfalto da rodovia ES-060 que cedeu.
As obras estão sendo executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), com investimento de R$ 67 milhões. A previsão é de que a intervenção seja concluída até o primeiro semestre deste ano.
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Conforme informações do governo do Estado, primeiramente estão sendo executadas as obras do enrocamento norte, com a instalação de pedras entre a faixa de areia e a calçada, no trecho ao lado do Córrego Meaípe, que vai avançar aproximadamente 180 metros dentro do mar. Na última semana, teve início a alimentação artificial da praia, também chamada de engordamento. O aterro é feito por uma tubulação que liga uma draga do mar à areia.
Ao mesmo tempo, já é realizado o enrocamento no sul da praia. Assim, quando for finalizado o engordamento na parte norte, os trabalhos de aterro migrarão automaticamente para o outro trecho.
Em fevereiro, quando visitou o local, o governador Renato Casagrande destacou o ritmo acelerado das obras.
“Começamos pela contenção da erosão na rodovia e agora estamos realizando as obras de engordamento da praia, que vai ampliar a faixa de areia e permitir que as pessoas voltem a frequentar essa linda orla. Para que façam caminhadas e contemplem essa linda paisagem. É um investimento para o turismo de Guarapari e do Espírito Santo”, disse.

Início das obras de alargamento da faixa de areia da praia de Meaípe em Guarapari

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