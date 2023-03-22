Início das obras de alargamento da faixa de areia da praia de Meaípe em Guarapari Crédito: Vitor Jubini

As obras de engordamento da faixa de areia da praia de Meaípe , em Guarapari , já foram iniciadas. A intervenção é mais uma etapa dos projetos que estão sendo realizados na região para resolver os problemas de erosão causados pelo avanço do mar.

A erosão persiste em Meaípe há pelo menos sete anos. Em 2017, o avanço do mar provocou a queda de castanheiras e até a destruição de uma parte do calçadão da praia. Já em 2018, foi o asfalto da rodovia ES-060 que cedeu.

As obras estão sendo executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) , com investimento de R$ 67 milhões. A previsão é de que a intervenção seja concluída até o primeiro semestre deste ano.

Your browser does not support the audio element. Obras de engordamento aumentam faixa de areia na Praia de Meaípe

Conforme informações do governo do Estado , primeiramente estão sendo executadas as obras do enrocamento norte, com a instalação de pedras entre a faixa de areia e a calçada, no trecho ao lado do Córrego Meaípe, que vai avançar aproximadamente 180 metros dentro do mar. Na última semana, teve início a alimentação artificial da praia, também chamada de engordamento. O aterro é feito por uma tubulação que liga uma draga do mar à areia.

Ao mesmo tempo, já é realizado o enrocamento no sul da praia. Assim, quando for finalizado o engordamento na parte norte, os trabalhos de aterro migrarão automaticamente para o outro trecho.

Em fevereiro, quando visitou o local, o governador Renato Casagrande destacou o ritmo acelerado das obras.

“Começamos pela contenção da erosão na rodovia e agora estamos realizando as obras de engordamento da praia, que vai ampliar a faixa de areia e permitir que as pessoas voltem a frequentar essa linda orla. Para que façam caminhadas e contemplem essa linda paisagem. É um investimento para o turismo de Guarapari e do Espírito Santo”, disse.