Obra vai retirar banco de areia que fecha a saída do Rio Reis Magos

O governo do Estado anunciou, neste sábado (28), um convênio que inclui a obra para desobstrução do banco de areia na foz do Rio Reis Magos, em Nova Almeida, que separa Serra e Fundão. A situação na região vem sendo mostrada por A Gazeta desde maio deste ano: pescadores estavam sem conseguir sair com os barcos para o mar, impedindo o trabalho e principal ganha-pão deles.
De acordo com o governo do Estado, o investimento para a desobstrução é de R$ 2,6 milhões. O projeto prevê a retirada de 1.200 metros cúbicos de areia, restabelecendo a calha do rio, possibilitando a saída dos pescadores para o mar.
“Diante da piora do assoreamento, formou-se um grande banco de areia no local, inclusive com a formação de pequenos lagos. Além disso, a restinga cresceu. Do outro lado, a erosão já tomou conta da costa. Com a desobstrução, o impacto será para toda região e pescadores que dependem do manancial para viver”, disse o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.
Em junho deste ano, pescadores da região contaram à reportagem de A Gazeta o sufoco que estavam passando. "A gente vive da pesca do camarão e do pescado. Tem família que já está passando dificuldades. A luz foi cortada da sede da associação (de pescadores), porque, sem pesca, não tem como pagar. Os peixes vendidos na cidade são trazidos de Guarapari. A situação está ridícula", desabafou o presidente da Associação de Pescadores de Nova Almeida, Fabricio Pimentel Zanoli.
Outras obras
O anúncio deste sábado (28) incluiu outras obras de infraestrutura urbana na Serra. Ao todo, serão investidos R$ 50,8 milhões em convênios para a execução de drenagem e pavimentação de diversas ruas, além da desobstrução do banco de areia na foz do Rio Reis Magos.
Serão R$ 26 milhões na execução de drenagem e pavimentação das ruas Letônia, Líbano, Lírios, Lisboa, Lituânia, Luxemburgo, Marrocos, Marselha, Montevidéu, Mônaco, Nicarágua, Nigéria, Noruega, Pedro Canário, Vila Velha, Alça 1, Alça 2, Groenlândia, Guatemala, Guiana Francesa, Havana, Moçambique e Avenida Malásia, no bairro Porto Dourado.
As intervenções no bairro Porto Dourado contam com 30 mil metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 4 mil metros de rede de drenagem, 197 caixas ralo, 69 poços de visita, 10 mil metros quadrado de meio fio pré-moldado, 16 mil metros quadrados de calçada em concreto camurçado, 176 metros de rampa de pedestres, 4 mil metros quadrados de ladrilho hidráulico e 585 metros quadrados de sinalização horizontal.
Já no bairro Balneário de Carapebus, foi firmado convênio para execução das obras de drenagem e pavimentação das ruas Abacateiro, Acácias, Ameixeira, Carambola, Castanheiras, Chácara do Céu, Cupuaçu, Figueira, Flamboyant, Genipapeiro, Ipê, Laranjeira, Marmeleiro, Peroba, Pitangueira, Tangerina e Ruas Projetadas 1, 3, 4, 5 e 6.
O investimento é de R$ 21,8 milhões e conta com 31 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica, 4 mil metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 1.886 metros de rede de drenagem, 249 caixas ralo, 123 poços de visita, 9.807 metros de meio fio pré-moldado, 20 mil metros quadrados de calçada em concreto camurçado, 4 mil metros quadrados de ladrilho hidráulico e 419 metros quadrados de sinalização horizontal.