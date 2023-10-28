Obra vai retirar banco de areia que fecha a saída do Rio Reis Magos

Rio Reis Magos tem um grande banco de areia perto da chegada no mar Crédito: Fabricio Pimentel Zanoli

De acordo com o governo do Estado, o investimento para a desobstrução é de R$ 2,6 milhões. O projeto prevê a retirada de 1.200 metros cúbicos de areia, restabelecendo a calha do rio, possibilitando a saída dos pescadores para o mar.

“Diante da piora do assoreamento, formou-se um grande banco de areia no local, inclusive com a formação de pequenos lagos. Além disso, a restinga cresceu. Do outro lado, a erosão já tomou conta da costa. Com a desobstrução, o impacto será para toda região e pescadores que dependem do manancial para viver”, disse o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Em junho deste ano, pescadores da região contaram à reportagem de A Gazeta o sufoco que estavam passando. "A gente vive da pesca do camarão e do pescado. Tem família que já está passando dificuldades. A luz foi cortada da sede da associação (de pescadores), porque, sem pesca, não tem como pagar. Os peixes vendidos na cidade são trazidos de Guarapari. A situação está ridícula", desabafou o presidente da Associação de Pescadores de Nova Almeida, Fabricio Pimentel Zanoli.

Outras obras

O anúncio deste sábado (28) incluiu outras obras de infraestrutura urbana na Serra . Ao todo, serão investidos R$ 50,8 milhões em convênios para a execução de drenagem e pavimentação de diversas ruas, além da desobstrução do banco de areia na foz do Rio Reis Magos.

Serão R$ 26 milhões na execução de drenagem e pavimentação das ruas Letônia, Líbano, Lírios, Lisboa, Lituânia, Luxemburgo, Marrocos, Marselha, Montevidéu, Mônaco, Nicarágua, Nigéria, Noruega, Pedro Canário, Vila Velha, Alça 1, Alça 2, Groenlândia, Guatemala, Guiana Francesa, Havana, Moçambique e Avenida Malásia, no bairro Porto Dourado.

As intervenções no bairro Porto Dourado contam com 30 mil metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 4 mil metros de rede de drenagem, 197 caixas ralo, 69 poços de visita, 10 mil metros quadrado de meio fio pré-moldado, 16 mil metros quadrados de calçada em concreto camurçado, 176 metros de rampa de pedestres, 4 mil metros quadrados de ladrilho hidráulico e 585 metros quadrados de sinalização horizontal.

Já no bairro Balneário de Carapebus, foi firmado convênio para execução das obras de drenagem e pavimentação das ruas Abacateiro, Acácias, Ameixeira, Carambola, Castanheiras, Chácara do Céu, Cupuaçu, Figueira, Flamboyant, Genipapeiro, Ipê, Laranjeira, Marmeleiro, Peroba, Pitangueira, Tangerina e Ruas Projetadas 1, 3, 4, 5 e 6.