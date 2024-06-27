Novo viaduto na Rodovia do Contorno em Cariacica será liberado na sexta (28)

Com a liberação, os motoristas que seguem da Serra em direção a Viana e desejam retornar para a Serra ou acessar o bairro Nova Valverde terão que utilizar o novo viaduto e, na sequência, seguir pelas vias marginais. "O trecho contará com as devidas sinalizações que devem ser respeitadas pelos usuários a fim de colaborar com a segurança viária e o bom fluxo de veículos", diz comunicado divulgado pela Eco101, concessionária que administra o trecho.