Novo viaduto na Rodovia do Contorno em Cariacica será liberado na sexta (28)

O novo viaduto da Rodovia do Contorno — no km 293,8 da BR 101, no bairro Nova Valverde, em Cariacica — será liberado ao tráfego de veículos na sexta-feira (28). Com o trânsito liberado na estrutura, o retorno próximo ao local (no km 293,6) será extinto.
Com a liberação, os motoristas que seguem da Serra em direção a Viana e desejam retornar para a Serra ou acessar o bairro Nova Valverde terão que utilizar o novo viaduto e, na sequência, seguir pelas vias marginais. "O trecho contará com as devidas sinalizações que devem ser respeitadas pelos usuários a fim de colaborar com a segurança viária e o bom fluxo de veículos", diz comunicado divulgado pela Eco101, concessionária que administra o trecho.
Veja, abaixo, um esquema de como deve funcionar o trânsito a partir desta sexta.
Ainda segundo a Eco101, acabamentos seguem sendo realizados nesse dispositivo, mas sem interferência ao tráfego. Equipes da empresa trabalham na pavimentação e drenagem no outro viaduto, localizado no km 293, onde foi realizada a elevação da BR 101 com aterros contidos pelo sistema “terra-armada”.
"Quando finalizado, esse outro novo viaduto permitirá que o tráfego flua isoladamente pelas vias marginais, facilitando o deslocamento de curta distância. Além disso, possibilitará também manobras de retorno por baixo da estrutura sem interrupção da via principal, proporcionando um deslocamento de longa distância mais seguro e sem interferência de semáforos", disse o coordenador de Obras da Eco101, Luis Ricardo Guimarães.