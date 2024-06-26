Cadela "Pantera" é adotada e vira mascote de quartel da PM no ES

A cadela Pantera foi adotada por policiais do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar Crédito: Reprodução/Polícia Militar

Alerta de fofura. A cadela “Pantera”, que não tem uma raça definida, foi anunciada como a nova mascote do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar , em Maruípe, em Vitória . Ela chegou em novembro do ano passado, mas não conseguia se aproximar dos policiais. Após ser castrada, ganhou confiança e conquistou o coração de todos.

O coronel Douglas Caus e a cadela Pantera Crédito: Reprodução/Redes sociais

Ao apresentar a “Pantera” em uma rede social, o coronel Douglas Caus, Comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, contou que ela chegou de forma inesperada e tinha muito medo de se aproximar. “Hoje ela já aceita uns carinhos e vive em nossas instalações, sendo muito bem cuidada, medicada e alimentada por nossos policiais militares que aqui trabalham”, disse o coronel na postagem.

A cabo Brisa Saez e a cadela Pantera em um momento de interação Crédito: Reprodução/Polícia Militar

A presença da cadelinha mudou a rotina dos policiais. A cabo Brisa Saez contou que toda a equipe se preocupa com a Pantera, e colocam água e comida para ela. Além disso, eles se uniram para dar as medicações pós-castração, comprar vermífugos e antiparasitários. “A Pantera traz muita alegria para o Quartel e é comprovado por estudos que a interação com animais ajuda na produção de hormônio da felicidade. Isso é muito importante para nos ajudar a amenizar o estresse”, disse a cabo.