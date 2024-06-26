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Fofura

Cadela "Pantera" é adotada e vira mascote de quartel da PM no ES

Ela chegou em novembro do ano passado, mas não conseguia se aproximar dos policiais no Quartel de Maruípe, em Vitória. Após ser castrada, ganhou confiança e conquistou o coração das pessoas
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

26 jun 2024 às 18:05

Publicado em 26 de Junho de 2024 às 18:05

A cadela Pantera foi adotada por policiais do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar
A cadela Pantera foi adotada por policiais do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar Crédito: Reprodução/Polícia Militar
Alerta de fofura. A cadela “Pantera”, que não tem uma raça definida, foi anunciada como a nova mascote do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, em Maruípe, em Vitória. Ela chegou em novembro do ano passado, mas não conseguia se aproximar dos policiais. Após ser castrada, ganhou confiança e conquistou o coração de todos.
O coronel Douglas Caus e a cadela Pantera
O coronel Douglas Caus e a cadela Pantera Crédito: Reprodução/Redes sociais
Ao apresentar a “Pantera” em uma rede social, o coronel Douglas Caus, Comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, contou que ela chegou de forma inesperada e tinha muito medo de se aproximar. “Hoje ela já aceita uns carinhos e vive em nossas instalações, sendo muito bem cuidada, medicada e alimentada por nossos policiais militares que aqui trabalham”, disse o coronel na postagem.
A cabo Brisa Saez e a cadela Pantera
A cabo Brisa Saez e a cadela Pantera em um momento de interação Crédito: Reprodução/Polícia Militar
A presença da cadelinha mudou a rotina dos policiais. A cabo Brisa Saez contou que toda a equipe se preocupa com a Pantera, e colocam água e comida para ela. Além disso, eles se uniram para dar as medicações pós-castração, comprar vermífugos e antiparasitários. “A Pantera traz muita alegria para o Quartel e é comprovado por estudos que a interação com animais ajuda na produção de hormônio da felicidade. Isso é muito importante para nos ajudar a amenizar o estresse”, disse a cabo.
Brisa Saez também destacou que espera que a ação inspire outras pessoas e que mais animais em condição de abandono, tenham um acolhimento e cuidados como Pantera recebe.

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